Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту Сочи сняты ограничения - РИА Новости Крым, 11.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241211/v-aeroportu-sochi-snyaty-ogranicheniya-1142566912.html
В аэропорту Сочи сняты ограничения
В аэропорту Сочи сняты ограничения - РИА Новости Крым, 11.12.2024
В аэропорту Сочи сняты ограничения
В аэропорту Сочи сняты ограничения. Об этом сообщает Росавиация. РИА Новости Крым, 11.12.2024
2024-12-11T22:52
2024-12-11T22:57
сочи
новости
краснодарский край
росавиация
самолет
аэропорт
логистика
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/19/1122155627_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_2514811d96d33806bb56b45109d0ac9d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. В аэропорту Сочи сняты ограничения. Об этом сообщает Росавиация.В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли 11 рейсов, уточнили в Росавиации. Предпринимаются все необходимые меры для оперативного обслуживания пассажиров и воздушных судов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
сочи
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/19/1122155627_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_839649b003180d1de7bb91d199ee46f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сочи, новости, краснодарский край, росавиация, самолет, аэропорт, логистика, безопасность
В аэропорту Сочи сняты ограничения

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи сняты

22:52 11.12.2024 (обновлено: 22:57 11.12.2024)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкПассажиры в аэропорту
Пассажиры в аэропорту - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. В аэропорту Сочи сняты ограничения. Об этом сообщает Росавиация.
"Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС (воздушных судов – ред.). Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет", – сказано в сообщении.
В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли 11 рейсов, уточнили в Росавиации. Предпринимаются все необходимые меры для оперативного обслуживания пассажиров и воздушных судов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СочиНовостиКраснодарский крайРосавиацияСамолетАэропортЛогистикаБезопасность
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Арктический холод: погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 12 декабря
23:02Атаки на Севастополь и Таганрог: главное за день
22:52В аэропорту Сочи сняты ограничения
22:48Рейд в Севастополе открыт
22:35Как пройдет 100-летний юбилей "Артека"
22:21В Белгородской области назначили выплаты жителям пострадавших от ВСУ сел
22:08Новости Крыма: ПВО отразили атаку беспилотников на Севастополь
21:52В Севастополе отменена воздушная тревога
21:31Временные ограничения введены в аэропорту Сочи
21:13ПВО продолжает отражать атаку на Севастополь – сбиты еще 2 воздушные цели
20:54В Севастополе звучит сигнал воздушной тревоги
20:50Над Севастополем работает ПВО
20:37Рейд в Севастополе закрыли второй раз за сутки
20:26Зеленский отверг предложение Венгрии о прекращении огня и обмене пленными
20:16Зеленский готов на потерю территорий в обмен на членство в НАТО – эксперт
19:48Россия должна стать мировым лидером по применению ИИ – Путин
19:34В Евросоюзе согласовали 15-й пакет санкций против России
19:18В Севастополе останавливают движение катеров из-за ухудшения погоды
19:01В России интернетом пользуется практически все население страны - Путин
Лента новостейМолния