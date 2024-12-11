https://crimea.ria.ru/20241211/v-aeroportu-sochi-snyaty-ogranicheniya-1142566912.html

В аэропорту Сочи сняты ограничения

В аэропорту Сочи сняты ограничения - РИА Новости Крым, 11.12.2024

В аэропорту Сочи сняты ограничения

В аэропорту Сочи сняты ограничения. Об этом сообщает Росавиация. РИА Новости Крым, 11.12.2024

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. В аэропорту Сочи сняты ограничения. Об этом сообщает Росавиация.В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли 11 рейсов, уточнили в Росавиации. Предпринимаются все необходимые меры для оперативного обслуживания пассажиров и воздушных судов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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краснодарский край

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, новости, краснодарский край, росавиация, самолет, аэропорт, логистика, безопасность