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МИД ответил на призыв ФРГ не допускать Россию на 80-летие Победы

МИД ответил на призыв ФРГ не допускать Россию на 80-летие Победы - РИА Новости Крым, 05.04.2025

МИД ответил на призыв ФРГ не допускать Россию на 80-летие Победы

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала в Telegram-канале рекомендацию внешнеполитического ведомства Германии не приглашать... РИА Новости Крым, 05.04.2025

2025-04-05T11:11

2025-04-05T11:11

2025-04-05T11:15

марина захарова

министерство иностранных дел рф (мид рф)

германия

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политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала в Telegram-канале рекомендацию внешнеполитического ведомства Германии не приглашать на мероприятия в честь 80-летия Победы во Второй мировой войне представителей России и Белоруссии.Дипломат обратила внимание на публикацию газеты Berliner Zeitung, которая написала со ссылкой на закрытый документ МИД ФРГ, что приглашение российских и белорусских представителей на праздничные мероприятия федерального, регионального и местного значения не допускается, а учреждения могут воспользоваться "правом выдворения по своему усмотрению"."Сам по себе тот факт, что идейные наследники и прямые потомки гитлеровских палачей будут выдворять русских с торжественных мероприятий, посвященных Победе, уже выглядит вопиющим оскорблением. Однако даже тут Бербок и ее айнзац-команда не оригинальны, а почти дословно заимствуют опыт предшественников. Если немецкие силовики действительно будут выдворять русских, белорусов, бывших советских граждан, в том числе евреев, с торжественных мероприятий, то иначе как возрождением нацизма это назвать будет нельзя. "Триумф воли" Бербок", — написала Захарова.В этом году российских дипломатов не пригласили на мероприятия по случаю 80-й годовщины освобождения советскими войсками лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцима). В Москве это решение назвали кощунством и частью антироссийской кампании по фальсификации истории Второй мировой.По официальным данным, в годы Великой Отечественной войны Советский Союз потерял около 27 миллионов человек, как военнослужащих, так и мирных жителей. Эти потери составляют одну из самых трагических страниц мировой истории и отражают решающий вклад СССР в победу над нацистской Германией.Российские власти не раз отмечали, что некоторые западные страны пытаются переписать историю. Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.В указе президента об основах госполитики говорится, что Запад использует фальсификацию истории как оружие в информационной войне, чтобы разрушать целостность России. Прибегает он и к "деформации исторической памяти и искажению исторической правды", негативным оценкам событий отечественной истории, распространению ложных представлений о России. Еще один подобный вызов — недружественная политика других стран, направленная на отрицание или преуменьшение исторического вклада России в развитие мировой цивилизации.В обнародованной в декабре стратегии противодействия экстремизму говорится, что политика некоторых стран по фальсификации роли СССР во Второй мировой войне и преуменьшению его вклада в Победу представляет реальную угрозу для России, как и политика по возрождению идей нацизма, активизации идей реваншизма, героизации нацистов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250401/putin-v-moskve-zhdut-si-tszinpina-na-80-letie-pobedy-1145365702.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марина захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), германия, новости, мнения, 80 лет победы, победа, новости, политика