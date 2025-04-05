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Еще 11 убийств "битцевского маньяка" раскрыла ФСИН

Еще 11 убийств "битцевского маньяка" раскрыла ФСИН - РИА Новости Крым, 05.04.2025

Еще 11 убийств "битцевского маньяка" раскрыла ФСИН

ФСИН России вместе с МВД раскрыла причастность "битцевского маньяка" Александра Пичушкина еще к 11 убийствам, он готов дать признательные показания, сообщили... РИА Новости Крым, 05.04.2025

2025-04-05T09:11

2025-04-05T09:11

2025-04-05T09:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. ФСИН России вместе с МВД раскрыла причастность "битцевского маньяка" Александра Пичушкина еще к 11 убийствам, он готов дать признательные показания, сообщили РИА Новости в пресс-бюро ведомства.Главным оперативным управлением ФСИН России во взаимодействии с правоохранительными органами на постоянной основе проводится планомерная работа по раскрытию преступлений прошлых лет.Как пояснили в ведомстве, ранее в ходе совместных мероприятий ФСИН с уголовным розыском МВД получила информацию о причастности осужденного к пожизненному лишению свободы Пичушкина к совершению особо тяжких преступлений, которые до настоящего времени считаются нераскрытыми."Битцевский маньяк" Александр Пичушкин, на счету которого в общей сложности 49 жертв, совершал свои преступления в 1990-2000-х, в основном - в Битцевском лесу в Москве. Пичушкин с особой жестокостью убивал людей, которые находились в заведомо беспомощном состоянии: люди престарелого или малолетнего возраста, инвалиды и люди с психическими расстройствами. В октябре 2007 года Мосгорсуд на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил Пичушкина к пожизненному заключению в колонии особого режима. По данным экспертизы, Пичушкин является вменяемым, но у него наблюдается шизопатическое расстройство в виде влечения к убийству с садистскими компонентами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, москва, фсин, происшествия, россия, суд