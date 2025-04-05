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Еще 11 убийств "битцевского маньяка" раскрыла ФСИН
Еще 11 убийств "битцевского маньяка" раскрыла ФСИН - РИА Новости Крым, 05.04.2025
Еще 11 убийств "битцевского маньяка" раскрыла ФСИН
ФСИН России вместе с МВД раскрыла причастность "битцевского маньяка" Александра Пичушкина еще к 11 убийствам, он готов дать признательные показания, сообщили... РИА Новости Крым, 05.04.2025
2025-04-05T09:11
2025-04-05T09:11
2025-04-05T09:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. ФСИН России вместе с МВД раскрыла причастность "битцевского маньяка" Александра Пичушкина еще к 11 убийствам, он готов дать признательные показания, сообщили РИА Новости в пресс-бюро ведомства.Главным оперативным управлением ФСИН России во взаимодействии с правоохранительными органами на постоянной основе проводится планомерная работа по раскрытию преступлений прошлых лет.Как пояснили в ведомстве, ранее в ходе совместных мероприятий ФСИН с уголовным розыском МВД получила информацию о причастности осужденного к пожизненному лишению свободы Пичушкина к совершению особо тяжких преступлений, которые до настоящего времени считаются нераскрытыми."Битцевский маньяк" Александр Пичушкин, на счету которого в общей сложности 49 жертв, совершал свои преступления в 1990-2000-х, в основном - в Битцевском лесу в Москве. Пичушкин с особой жестокостью убивал людей, которые находились в заведомо беспомощном состоянии: люди престарелого или малолетнего возраста, инвалиды и люди с психическими расстройствами. В октябре 2007 года Мосгорсуд на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил Пичушкина к пожизненному заключению в колонии особого режима. По данным экспертизы, Пичушкин является вменяемым, но у него наблюдается шизопатическое расстройство в виде влечения к убийству с садистскими компонентами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Еще 11 убийств "битцевского маньяка" раскрыла ФСИН
ФСИН раскрыла причастность "битцевского маньяка" Пичушкина еще к 11 убийствам
09:11 05.04.2025 (обновлено: 09:33 05.04.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. ФСИН России вместе с МВД раскрыла причастность "битцевского маньяка" Александра Пичушкина еще к 11 убийствам, он готов дать признательные показания, сообщили РИА Новости в пресс-бюро ведомства.
"Сотрудникам Главного оперативного управления ФСИН России удалось получить информацию о причастности осужденного Пичушкина А.Ю. к совершению нераскрытых преступлений… Пичушкин заявил о готовности дачи признательных показаний о совершении им 11 убийств мужчин и женщин в районе Северное Бутово Москвы", - говорится в сообщении.
Главным оперативным управлением ФСИН России во взаимодействии с правоохранительными органами на постоянной основе проводится планомерная работа по раскрытию преступлений прошлых лет.
Как пояснили в ведомстве, ранее в ходе совместных мероприятий ФСИН с уголовным розыском МВД получила информацию о причастности осужденного к пожизненному лишению свободы Пичушкина к совершению особо тяжких преступлений, которые до настоящего времени считаются нераскрытыми.
"Битцевский маньяк" Александр Пичушкин, на счету которого в общей сложности 49 жертв, совершал свои преступления в 1990-2000-х, в основном - в Битцевском лесу в Москве. Пичушкин с особой жестокостью убивал людей, которые находились в заведомо беспомощном состоянии: люди престарелого или малолетнего возраста, инвалиды и люди с психическими расстройствами.
В октябре 2007 года Мосгорсуд на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил Пичушкина к пожизненному заключению в колонии особого режима. По данным экспертизы, Пичушкин является вменяемым, но у него наблюдается шизопатическое расстройство в виде влечения к убийству с садистскими компонентами.
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