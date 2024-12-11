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Рейд в Севастополе закрыли второй раз за сутки
Рейд в Севастополе закрыли второй раз за сутки - РИА Новости Крым, 11.12.2024
Рейд в Севастополе закрыли второй раз за сутки
В Севастополе временно приостановлено движение катеров и паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 11.12.2024
2024-12-11T20:37
2024-12-11T20:37
2024-12-11T20:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе временно приостановлено движение катеров и паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта.При этом причины остановки морского пассажирского транспорта не указаны.Ранее в среду в городе-герое останавливали движение катеров и паромов. Причины ограничений не назывались.Затем в 19.20 в связи с ухудшениями погодных условий и небезопасной посадкой-высадкой пассажиров была прекращена работа катерной линии "Артиллерийская бухта – Радиогорка".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Рейд в Севастополе закрыли второй раз за сутки
Рейд в Севастополе закрыли второй раз за сутки
20:37 11.12.2024 (обновлено: 20:41 11.12.2024)