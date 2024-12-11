https://crimea.ria.ru/20241211/reyd-v-sevastopole-zakryli-vtoroy-raz-za-sutki-1142564232.html

Рейд в Севастополе закрыли второй раз за сутки

Рейд в Севастополе закрыли второй раз за сутки - РИА Новости Крым, 11.12.2024

Рейд в Севастополе закрыли второй раз за сутки

В Севастополе временно приостановлено движение катеров и паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 11.12.2024

2024-12-11T20:37

2024-12-11T20:37

2024-12-11T20:41

новости севастополя

транспорт

морской транспорт

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110355/87/1103558782_0:145:2500:1551_1920x0_80_0_0_eb95be03fa64ac6eeade884081870af4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе временно приостановлено движение катеров и паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта.При этом причины остановки морского пассажирского транспорта не указаны.Ранее в среду в городе-герое останавливали движение катеров и паромов. Причины ограничений не назывались.Затем в 19.20 в связи с ухудшениями погодных условий и небезопасной посадкой-высадкой пассажиров была прекращена работа катерной линии "Артиллерийская бухта – Радиогорка".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости севастополя, транспорт, морской транспорт, крым, новости крыма