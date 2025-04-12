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В Севастополе простились с героем СВО сапером Николаем Виляйкиным

В Севастополе простились с героем СВО сапером Николаем Виляйкиным - РИА Новости Крым, 12.04.2025

В Севастополе простились с героем СВО сапером Николаем Виляйкиным

Севастопольцы простились с героем специальной военной операции Николаем Виляйкиным, который погиб, освобождая Донецкую Народную Республику. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 12.04.2025

2025-04-12T18:17

2025-04-12T18:17

2025-04-12T18:17

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости Крым. Севастопольцы простились с героем специальной военной операции Николаем Виляйкиным, который погиб, освобождая Донецкую Народную Республику. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Николай Валериевич родился и вырос в Севастополе. Окончил школу №17, учился в Севастопольском многопрофильном колледже им. Геловани, однако в связи с необходимостью содержать семью оставил образование и пошел работать.В 2025 году он принял решение подписать контракт с Минобороны РФ и после подготовки был направлен в зону проведения СВО в одно из мотострелковых подразделений.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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