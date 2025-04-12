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В Севастополе простились с героем СВО сапером Николаем Виляйкиным - РИА Новости Крым, 12.04.2025
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В Севастополе простились с героем СВО сапером Николаем Виляйкиным
В Севастополе простились с героем СВО сапером Николаем Виляйкиным - РИА Новости Крым, 12.04.2025
В Севастополе простились с героем СВО сапером Николаем Виляйкиным
Севастопольцы простились с героем специальной военной операции Николаем Виляйкиным, который погиб, освобождая Донецкую Народную Республику. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 12.04.2025
2025-04-12T18:17
2025-04-12T18:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости Крым. Севастопольцы простились с героем специальной военной операции Николаем Виляйкиным, который погиб, освобождая Донецкую Народную Республику. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Николай Валериевич родился и вырос в Севастополе. Окончил школу №17, учился в Севастопольском многопрофильном колледже им. Геловани, однако в связи с необходимостью содержать семью оставил образование и пошел работать.В 2025 году он принял решение подписать контракт с Минобороны РФ и после подготовки был направлен в зону проведения СВО в одно из мотострелковых подразделений.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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севастополь, утраты, михаил развожаев, новости сво, участники сво, герои сво, общество, новости севастополя
В Севастополе простились с героем СВО сапером Николаем Виляйкиным

В Севастополе проводили в последний путь защитника Донбасса Николая Виляйкина

18:17 12.04.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевГерой СВО рядовой, сапер Николай Валериевич Виляйкин
Герой СВО рядовой, сапер Николай Валериевич Виляйкин
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости Крым. Севастопольцы простились с героем специальной военной операции Николаем Виляйкиным, который погиб, освобождая Донецкую Народную Республику. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Николай Валериевич родился и вырос в Севастополе. Окончил школу №17, учился в Севастопольском многопрофильном колледже им. Геловани, однако в связи с необходимостью содержать семью оставил образование и пошел работать.
В 2025 году он принял решение подписать контракт с Минобороны РФ и после подготовки был направлен в зону проведения СВО в одно из мотострелковых подразделений.
"В боях проявил мужество и отвагу, старался с честью выполнить поставленные командованием задачи. Николай Валериевич Виляйкин геройски погиб в бою при освобождении территории ДНР от укронацистских захватчиков". - написал губернатор в Telegram.
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СевастопольУтратыМихаил РазвожаевНовости СВОУчастники СВОГерои СВООбществоНовости Севастополя
 
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