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Берлинский сценарий на Украине – политолог оценил заявление Келлога - РИА Новости Крым, 12.04.2025
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Берлинский сценарий на Украине – политолог оценил заявление Келлога
Берлинский сценарий на Украине – политолог оценил заявление Келлога - РИА Новости Крым, 12.04.2025
Берлинский сценарий на Украине – политолог оценил заявление Келлога
Раздел Украины по берлинскому сценарию не решит проблему, а добавит новые витки конфликта. Таким мнением с РИА Новости Крым поделился политолог Дмитрий... РИА Новости Крым, 12.04.2025
2025-04-12T16:44
2025-04-12T16:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым, Вадим Рыбалкин. Раздел Украины по берлинскому сценарию не решит проблему, а добавит новые витки конфликта. Таким мнением с РИА Новости Крым поделился политолог Дмитрий Журавлев.Накануне спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог выразил мнение, что Украину после окончания конфликта можно было бы разделить на зоны контроля по берлинскому сценарию.Он добавил, что при таком развитии ситуации гарантировать безопасность будет некому. К тому же эта "передышка" даст Киеву возможность перевооружиться за счет Запада."Украина в таком случае накопит силы и снова рванется с нами воевать", – не исключил политолог.По его словам, американцы "играют на два поля". С одной стороны они уверенны, что для достижения мира нужно договориться с российской стороной. А с другой, они также уверенны, что виновата во всем Россия, которая "напала на маленькую беззащитную Украину".Он подчеркнул, что решать конфликт на Украине можно только после того, когда остальной мир официально признает Херсонскую и Запорожскую области, а также Донецкую и Луганскую народные республики частью России."Келлог обходит эту тему. А без нее любые договоренности бессмысленны", – заключил Журавлев.Это законодательная база, добавил он. По Конституции России невозможно вывести регион из состава государства. Такого варианта нет, подчеркнул он.Журавлев отметил, что параллельно другой спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в своих заявлениях как раз говорит о необходимости начать с признания новых регионов за Россией.Министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на Анталийском дипломатическом форуме, также озвучил единственное решение украинского урегулирования. Он сказал, что президент США Дональд Трамп – это один из немногих западных лидеров, понимающих, что решить украинский конфликт можно только устранив его первопричины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему тема Украины в переговорах России и США отходит на второй планУиткофф назвал самый быстрый путь к прекращению огня на УкраинеСША Зеленского додавили: что значит заявление об усилении мобилизации
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украина, кит келлог, сша, политика, внешняя политика, мнения, дмитрий журавлев, россия, безопасность
Берлинский сценарий на Украине – политолог оценил заявление Келлога

Предложение Келлога разделить Украину по берлинскому сценарию не допустимо – политолог

16:44 12.04.2025
 
© AP Photo Alastair GrantФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© AP Photo Alastair Grant
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым, Вадим Рыбалкин. Раздел Украины по берлинскому сценарию не решит проблему, а добавит новые витки конфликта. Таким мнением с РИА Новости Крым поделился политолог Дмитрий Журавлев.
Накануне спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог выразил мнение, что Украину после окончания конфликта можно было бы разделить на зоны контроля по берлинскому сценарию.
"Подобное заявление не допустимо. Ничего кроме новых проблем оно не несет. На западе Украины будут стоять англо-французские войска, на востоке – русские. Между ними – ВСУ. И никто никому доверять не будет", – заявил Журавлев.
Он добавил, что при таком развитии ситуации гарантировать безопасность будет некому. К тому же эта "передышка" даст Киеву возможность перевооружиться за счет Запада.
"Украина в таком случае накопит силы и снова рванется с нами воевать", – не исключил политолог.
По его словам, американцы "играют на два поля". С одной стороны они уверенны, что для достижения мира нужно договориться с российской стороной. А с другой, они также уверенны, что виновата во всем Россия, которая "напала на маленькую беззащитную Украину".
"При таких двух тезисах одновременно очень сложно найти разумное решение. К тому же для американцев делить чужое – любимая профессиональная деятельность", – сказал эксперт.
Он подчеркнул, что решать конфликт на Украине можно только после того, когда остальной мир официально признает Херсонскую и Запорожскую области, а также Донецкую и Луганскую народные республики частью России.
"Келлог обходит эту тему. А без нее любые договоренности бессмысленны", – заключил Журавлев.
Это законодательная база, добавил он. По Конституции России невозможно вывести регион из состава государства. Такого варианта нет, подчеркнул он.
Журавлев отметил, что параллельно другой спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в своих заявлениях как раз говорит о необходимости начать с признания новых регионов за Россией.
Министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на Анталийском дипломатическом форуме, также озвучил единственное решение украинского урегулирования. Он сказал, что президент США Дональд Трамп – это один из немногих западных лидеров, понимающих, что решить украинский конфликт можно только устранив его первопричины.
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