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Защитники земли русской: Ледовое побоище на Чудском озере - РИА Новости Крым, 12.04.2025
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Защитники земли русской: Ледовое побоище на Чудском озере
Защитники земли русской: Ледовое побоище на Чудском озере - РИА Новости Крым, 12.04.2025
Защитники земли русской: Ледовое побоище на Чудском озере
12 апреля (5 апреля по старому стилю) на Чудском озере состоялось одно из самых знаменитых сражений отечественной военной истории, известное под названием... РИА Новости Крым, 12.04.2025
2025-04-12T18:00
2025-04-12T18:00
защитники земли русской
эксклюзивы риа новости крым
история
память
александр невский
православие
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. 12 апреля (5 апреля по старому стилю) на Чудском озере состоялось одно из самых знаменитых сражений отечественной военной истории, известное под названием Ледовое побоище. Войско Александра Невского разбило немецких и датских рыцарей, тем самым фактически положив конец крестовым походам на русские земли, которые в тот период были значительно ослаблены монгольским нашествием. Хотя до знаменитого кинофильма Сергея Эйзенштейна "Александр Невский" (1938 год) битва на Чудском озере не воспринималась летописцами и историками как эпохальное событие, в отличие от той же Невской битвы. Тем не менее, значение сражения велико: тогда Русь отстояла свою независимость от прямой агрессии Западной Европы и пресекла попытки Рима распространить на эти земли католицизм.Спецпроект сайта РИА Новости Крым "Защитники земли русской" посвящен героическим подвигам воинов, защищавших русскую землю и ее народ на протяжении многовековой истории нашей страны. Их доблесть, отвага и смелость навсегда вписаны в летопись воинской славы России. Проект приурочен к Году защитника Отечества.Западноевропейская экспансия на РусьВ начале XIII века рыцари-крестоносцы стали новой серьезной угрозой для Новгорода и Пскова. Ядром вражеской коалиции стало Братство рыцарей Христа Ливонии, или Ливонский орден. Он был образован немецкими рыцарями Тевтонского ордена, которые на тот момент обосновались в Прибалтике и, помимо захвата земель и грабежей, выполняли функцию проводника влияния католического Рима на эти земли.Там жили исповедовавшие язычество балтские и финские племена. В 1202 году немецкие рыцари в ходе ожесточенной войны с племенами ливов и эстов отвоевали у них значительные территории и основали в устье Западной Двины город-крепость Ригу. В дальнейшем крестоносцы построили еще ряд крепостей, которые стали их опорными пунктами в прибалтийских землях. В 1223 году пала новгородская крепость Юрьев (нынешний Тарту). Еще раньше датские крестоносцы захватили город Колывань (ныне – Таллин).В 1237 году на территории, заселенной племенами ливов и эстов, тевтоны образовали Ливонский орден. Фактически он являлся самостоятельным государством под покровительством папы Римского, заключал договоры с соседними странами, взимал налоги с населения и купцов, имел развитую систему управления.Когда князь Александр Ярославич стал НевскимЗначительная часть Руси на тот момент была разорена монгольским нашествием, чем западные соседи стремились воспользоваться. В 1240 году состоялась знаменитая Невская битва. Зашедший в устье Невы шведский флот под командованием королевского зятя ярла Биргера готовился к захвату земель местного племени ижора и насаждении здесь католичества. Против захватчиков выступила дружина Александра Ярославича, которому на тот момент было 19 лет. Уступая шведам в численности, русские дружинники тем не менее разбили и изгнали агрессоров.Перед сражением князь произнес слова, ставшие впоследствии хрестоматийными: "Не в силе Бог, но в правде. Вспомним слова псалмопевца, который сказал: "Одни с оружием, а другие на конях, мы же имя Господа Бога нашего призовем; они, поверженные, пали, мы же устояли и стоим прямо". Не убоимся множества ратных, яко с нами Бог".За эту победу князя Александра стали называть Невским. Триумф над шведами усилил политическое влияние Александра Невского, но в то же время способствовал обострению его отношений с боярством. В результате этой вражды князь вынужден был покинуть Новгород и уехать в свою вотчину в Переяславль-Залесский.Захват и освобождение ПсковаОчередное нападение на эти земли произошло менее чем через год, на этот раз – со стороны Ливонского ордена меченосцев и выступивших в союзе с ним датских рыцарей. После кратковременной осады они овладели Изборском, разбили подошедшее на помощь ополчение, разорили окрестные села и подошли к стенам Пскова. Предводители местных бояр посадник Твердило Иванкович тайно вступил в сговор с рыцарями и сдал им город. В Пскове ливонские рыцари разместили свой гарнизон и захватили заложников, затем захватили ранее контролируемые новгородцами земли финского племени водь и возвели на захваченной территории крепость Копорье.Над Новгородом, который после сожжения монголами Киева, являлся самым крупным и богатым городом Руси, а также Карелией и землями в районе Невы и Волхова нависла угроза захвата. Кроме того, Ливонский орден серьезно ограничивал торговлю Новгорода и совершал набеги на территорию княжества.Сколько воинов на самом деле участвовали в сраженииПосле этого русские войска уже вторглись на земли Ливонского ордена. Крестоносцы собрали солидные силы. 12 апреля два войска сошлись на берегах Чудского озера. Со стороны Руси в Ледовом побоище участвовали новгородцы, дружина князя Александра Невского, отряд суздальцев под началом его брата Андрея Ярославича и псковское войско.Против русичей выступили рыцари Ливонского ордена, Дерптского католического епископа Германа Буксгевдена, а также датские рыцари и наемники племени эстов.О количестве принимавших участие в сражении воинов, как и об обстоятельствах хода битвы, историки спорят до сих пор. Кто-то говорит о 10-12 тысячах воинов у крестоносцев и 15-17 тысячах русичей. Некоторые утверждают, что общая численность вражеской армии составляла до 5000 человек, из которых не более тысячи были профессиональными воинами. Есть специалисты, которые утверждают, что рыцарей было не более 150-200 человек.Русь осталась православнойСогласно летописям, рыцарский отряд выстроился "свиньей" и атаковал русское войско, но был обстрелян лучниками, которых в русской дружине было много, а затем попал в "клещи" с флангов, был окружен и разбит. Показанного в фильме Эйзенштейна эпизода, когда облаченные в тяжелые доспехи немецкие рыцари проваливаются под лед и тонут, по мнению значительного количества историков, в реальности, скорее всего, не было. В частности, этого обстоятельства гибели тевтонов нет ни в одной из ранних летописей.Тем не менее, несмотря на новые открывшиеся обстоятельства Ледового побоища, значение победы в этом сражении не становится от этого менее значимым. Согласно мирному договору, подписанному несколькими месяцами спустя, Ливонский орден отказывался от всех притязаний на русские земли и возвращал территории, захваченные ранее. Победа как минимум на десятилетие обезопасила западные границы Руси и важные торговые пути Новгорода на Балтике.Александр Невский навсегда вошел в русскую историю не только как причисленный к лику святых мудрый правитель, но и как блестящий полководец и защитник русской земли и олицетворение силы русского воинского духа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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защитники земли русской, история, память, александр невский, православие
Защитники земли русской: Ледовое побоище на Чудском озере

Защитники земли русской: Ледовое побоище на Чудском озере

18:00 12.04.2025
 
© РИА Новости . Валентин Шияновский / Перейти в фотобанкРепродукция картины "Александр Невский"
Репродукция картины Александр Невский - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости . Валентин Шияновский
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Алексей Гончаров. РИА Новости Крым
Алексей Гончаров
обозреватель
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. 12 апреля (5 апреля по старому стилю) на Чудском озере состоялось одно из самых знаменитых сражений отечественной военной истории, известное под названием Ледовое побоище. Войско Александра Невского разбило немецких и датских рыцарей, тем самым фактически положив конец крестовым походам на русские земли, которые в тот период были значительно ослаблены монгольским нашествием.
Хотя до знаменитого кинофильма Сергея Эйзенштейна "Александр Невский" (1938 год) битва на Чудском озере не воспринималась летописцами и историками как эпохальное событие, в отличие от той же Невской битвы. Тем не менее, значение сражения велико: тогда Русь отстояла свою независимость от прямой агрессии Западной Европы и пресекла попытки Рима распространить на эти земли католицизм.
Спецпроект сайта РИА Новости Крым "Защитники земли русской" посвящен героическим подвигам воинов, защищавших русскую землю и ее народ на протяжении многовековой истории нашей страны. Их доблесть, отвага и смелость навсегда вписаны в летопись воинской славы России. Проект приурочен к Году защитника Отечества.
Ледовое побоище на Чудском озереЛедовое побоище на Чудском озере

Западноевропейская экспансия на Русь

В начале XIII века рыцари-крестоносцы стали новой серьезной угрозой для Новгорода и Пскова. Ядром вражеской коалиции стало Братство рыцарей Христа Ливонии, или Ливонский орден. Он был образован немецкими рыцарями Тевтонского ордена, которые на тот момент обосновались в Прибалтике и, помимо захвата земель и грабежей, выполняли функцию проводника влияния католического Рима на эти земли.
Там жили исповедовавшие язычество балтские и финские племена. В 1202 году немецкие рыцари в ходе ожесточенной войны с племенами ливов и эстов отвоевали у них значительные территории и основали в устье Западной Двины город-крепость Ригу. В дальнейшем крестоносцы построили еще ряд крепостей, которые стали их опорными пунктами в прибалтийских землях. В 1223 году пала новгородская крепость Юрьев (нынешний Тарту). Еще раньше датские крестоносцы захватили город Колывань (ныне – Таллин).
В 1237 году на территории, заселенной племенами ливов и эстов, тевтоны образовали Ливонский орден. Фактически он являлся самостоятельным государством под покровительством папы Римского, заключал договоры с соседними странами, взимал налоги с населения и купцов, имел развитую систему управления.
Ливонский орден, как и другие государства северо-западной Европы, в частности, Дания и Швеция, стали врагом для русских земель Новгорода и Пскова. На их защиту встал новгородский князь Александр Ярославич – внук князя Всеволода Большое Гнездо и правнук основателя Москвы Юрия Долгорукого. Александр был посажен на новгородское княжение в 1236 году и сразу начал укреплять Новгород, занимаясь постройкой крепостей и форпостов. Также он стремился объединить раздробленные русские княжества.
Фестиваль Живые шахматы на Бородинском поле - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
31 марта, 07:37Эксклюзивы РИА Новости Крым
Защитники земли русской: взятие Парижа и победа над Наполеоном

Когда князь Александр Ярославич стал Невским

Значительная часть Руси на тот момент была разорена монгольским нашествием, чем западные соседи стремились воспользоваться. В 1240 году состоялась знаменитая Невская битва. Зашедший в устье Невы шведский флот под командованием королевского зятя ярла Биргера готовился к захвату земель местного племени ижора и насаждении здесь католичества. Против захватчиков выступила дружина Александра Ярославича, которому на тот момент было 19 лет. Уступая шведам в численности, русские дружинники тем не менее разбили и изгнали агрессоров.
Перед сражением князь произнес слова, ставшие впоследствии хрестоматийными: "Не в силе Бог, но в правде. Вспомним слова псалмопевца, который сказал: "Одни с оружием, а другие на конях, мы же имя Господа Бога нашего призовем; они, поверженные, пали, мы же устояли и стоим прямо". Не убоимся множества ратных, яко с нами Бог".
За эту победу князя Александра стали называть Невским. Триумф над шведами усилил политическое влияние Александра Невского, но в то же время способствовал обострению его отношений с боярством. В результате этой вражды князь вынужден был покинуть Новгород и уехать в свою вотчину в Переяславль-Залесский.
- РИА Новости, 1920, 27.03.2025
27 марта, 06:34Эксклюзивы РИА Новости Крым
Защитники земли русской: разгром половцев в битве при Сальнице

Захват и освобождение Пскова

Очередное нападение на эти земли произошло менее чем через год, на этот раз – со стороны Ливонского ордена меченосцев и выступивших в союзе с ним датских рыцарей. После кратковременной осады они овладели Изборском, разбили подошедшее на помощь ополчение, разорили окрестные села и подошли к стенам Пскова. Предводители местных бояр посадник Твердило Иванкович тайно вступил в сговор с рыцарями и сдал им город. В Пскове ливонские рыцари разместили свой гарнизон и захватили заложников, затем захватили ранее контролируемые новгородцами земли финского племени водь и возвели на захваченной территории крепость Копорье.
Над Новгородом, который после сожжения монголами Киева, являлся самым крупным и богатым городом Руси, а также Карелией и землями в районе Невы и Волхова нависла угроза захвата. Кроме того, Ливонский орден серьезно ограничивал торговлю Новгорода и совершал набеги на территорию княжества.
Горожане начали давить на бояр, чтобы те позвали на помощь Александра. В начале 1241 года он вернулся в Новгород, где был встречен всенародным ликованием. Весной того же года русские дружинники и новгородские ополченцы во главе с Невским взяли немецкую крепость Копорье и освободили Водьскую землю, а затем вместе с братом Андреем, пришедшим с войском из Владимиро-Суздальской земли, выбили рыцарей из Пскова.
Петр Багратион - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
18 марта, 08:35Инфографика
Защитники земли русской: ледовый поход на Стокгольм

Сколько воинов на самом деле участвовали в сражении

После этого русские войска уже вторглись на земли Ливонского ордена. Крестоносцы собрали солидные силы. 12 апреля два войска сошлись на берегах Чудского озера. Со стороны Руси в Ледовом побоище участвовали новгородцы, дружина князя Александра Невского, отряд суздальцев под началом его брата Андрея Ярославича и псковское войско.
Против русичей выступили рыцари Ливонского ордена, Дерптского католического епископа Германа Буксгевдена, а также датские рыцари и наемники племени эстов.
О количестве принимавших участие в сражении воинов, как и об обстоятельствах хода битвы, историки спорят до сих пор. Кто-то говорит о 10-12 тысячах воинов у крестоносцев и 15-17 тысячах русичей. Некоторые утверждают, что общая численность вражеской армии составляла до 5000 человек, из которых не более тысячи были профессиональными воинами. Есть специалисты, которые утверждают, что рыцарей было не более 150-200 человек.
Новгородская первая летопись сообщает о 400 убитых и 50 пленных со стороны врага, Ливонская рифмованная хроника – о том, что "двадцать братьев осталось убитыми и шестеро попали в плен". Современные историки, в том числе специалисты по Древней Руси Клим Жуков и Игорь Данилевский, полагают, что рыцарей было не более 40, с ними – еще около 160 слуг-кнехтов (в среднем по четыре на одного рыцаря) и несколько сотен наемников-эстов. То есть всего около 400 человек. Но даже такое войско по тем меркам считалось серьезной силой. По версии тех же историков, объединенные силы под командованием Александра Невского как минимум вдвое превосходили противника по численности – порядка 800 человек.
Икона Ушакова в штабе ЧФ - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
3 марта, 06:55Эксклюзивы РИА Новости Крым
Защитники земли русской: взятие крепости Корфу вице-адмиралом Ушаковым

Русь осталась православной

Согласно летописям, рыцарский отряд выстроился "свиньей" и атаковал русское войско, но был обстрелян лучниками, которых в русской дружине было много, а затем попал в "клещи" с флангов, был окружен и разбит. Показанного в фильме Эйзенштейна эпизода, когда облаченные в тяжелые доспехи немецкие рыцари проваливаются под лед и тонут, по мнению значительного количества историков, в реальности, скорее всего, не было. В частности, этого обстоятельства гибели тевтонов нет ни в одной из ранних летописей.
Тем не менее, несмотря на новые открывшиеся обстоятельства Ледового побоища, значение победы в этом сражении не становится от этого менее значимым. Согласно мирному договору, подписанному несколькими месяцами спустя, Ливонский орден отказывался от всех притязаний на русские земли и возвращал территории, захваченные ранее. Победа как минимум на десятилетие обезопасила западные границы Руси и важные торговые пути Новгорода на Балтике.
Некоторые специалисты полагают, что Невская битва, Ледовое побоище и состоявшаяся уже в 1268 году масштабная Раковорская битва между армиями северорусских республик и княжеств против объединенных сил рыцарей Ливонского ордена спасли Русь от физического и духовного уничтожения. В отличие от монголов, Рим и тевтоны стремились уничтожить православие на Руси, обратив ее в католичество. Благодаря победам над ливонцами Русь осталась православной.
Александр Невский навсегда вошел в русскую историю не только как причисленный к лику святых мудрый правитель, но и как блестящий полководец и защитник русской земли и олицетворение силы русского воинского духа.
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Он спас Киев: в Крыму напомнили ПЦУ о роли Александра Невского
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18:00Защитники земли русской: Ледовое побоище на Чудском озере
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