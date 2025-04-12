https://crimea.ria.ru/20250412/zaschitniki-zemli-russkoy-ledovoe-poboische-na-chudskom-ozere-1145606974.html

Защитники земли русской: Ледовое побоище на Чудском озере

Защитники земли русской: Ледовое побоище на Чудском озере - РИА Новости Крым, 12.04.2025

Защитники земли русской: Ледовое побоище на Чудском озере

12 апреля (5 апреля по старому стилю) на Чудском озере состоялось одно из самых знаменитых сражений отечественной военной истории, известное под названием... РИА Новости Крым, 12.04.2025

2025-04-12T18:00

2025-04-12T18:00

2025-04-12T18:00

защитники земли русской

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. 12 апреля (5 апреля по старому стилю) на Чудском озере состоялось одно из самых знаменитых сражений отечественной военной истории, известное под названием Ледовое побоище. Войско Александра Невского разбило немецких и датских рыцарей, тем самым фактически положив конец крестовым походам на русские земли, которые в тот период были значительно ослаблены монгольским нашествием. Хотя до знаменитого кинофильма Сергея Эйзенштейна "Александр Невский" (1938 год) битва на Чудском озере не воспринималась летописцами и историками как эпохальное событие, в отличие от той же Невской битвы. Тем не менее, значение сражения велико: тогда Русь отстояла свою независимость от прямой агрессии Западной Европы и пресекла попытки Рима распространить на эти земли католицизм.Спецпроект сайта РИА Новости Крым "Защитники земли русской" посвящен героическим подвигам воинов, защищавших русскую землю и ее народ на протяжении многовековой истории нашей страны. Их доблесть, отвага и смелость навсегда вписаны в летопись воинской славы России. Проект приурочен к Году защитника Отечества.Западноевропейская экспансия на РусьВ начале XIII века рыцари-крестоносцы стали новой серьезной угрозой для Новгорода и Пскова. Ядром вражеской коалиции стало Братство рыцарей Христа Ливонии, или Ливонский орден. Он был образован немецкими рыцарями Тевтонского ордена, которые на тот момент обосновались в Прибалтике и, помимо захвата земель и грабежей, выполняли функцию проводника влияния католического Рима на эти земли.Там жили исповедовавшие язычество балтские и финские племена. В 1202 году немецкие рыцари в ходе ожесточенной войны с племенами ливов и эстов отвоевали у них значительные территории и основали в устье Западной Двины город-крепость Ригу. В дальнейшем крестоносцы построили еще ряд крепостей, которые стали их опорными пунктами в прибалтийских землях. В 1223 году пала новгородская крепость Юрьев (нынешний Тарту). Еще раньше датские крестоносцы захватили город Колывань (ныне – Таллин).В 1237 году на территории, заселенной племенами ливов и эстов, тевтоны образовали Ливонский орден. Фактически он являлся самостоятельным государством под покровительством папы Римского, заключал договоры с соседними странами, взимал налоги с населения и купцов, имел развитую систему управления.Когда князь Александр Ярославич стал НевскимЗначительная часть Руси на тот момент была разорена монгольским нашествием, чем западные соседи стремились воспользоваться. В 1240 году состоялась знаменитая Невская битва. Зашедший в устье Невы шведский флот под командованием королевского зятя ярла Биргера готовился к захвату земель местного племени ижора и насаждении здесь католичества. Против захватчиков выступила дружина Александра Ярославича, которому на тот момент было 19 лет. Уступая шведам в численности, русские дружинники тем не менее разбили и изгнали агрессоров.Перед сражением князь произнес слова, ставшие впоследствии хрестоматийными: "Не в силе Бог, но в правде. Вспомним слова псалмопевца, который сказал: "Одни с оружием, а другие на конях, мы же имя Господа Бога нашего призовем; они, поверженные, пали, мы же устояли и стоим прямо". Не убоимся множества ратных, яко с нами Бог".За эту победу князя Александра стали называть Невским. Триумф над шведами усилил политическое влияние Александра Невского, но в то же время способствовал обострению его отношений с боярством. В результате этой вражды князь вынужден был покинуть Новгород и уехать в свою вотчину в Переяславль-Залесский.Захват и освобождение ПсковаОчередное нападение на эти земли произошло менее чем через год, на этот раз – со стороны Ливонского ордена меченосцев и выступивших в союзе с ним датских рыцарей. После кратковременной осады они овладели Изборском, разбили подошедшее на помощь ополчение, разорили окрестные села и подошли к стенам Пскова. Предводители местных бояр посадник Твердило Иванкович тайно вступил в сговор с рыцарями и сдал им город. В Пскове ливонские рыцари разместили свой гарнизон и захватили заложников, затем захватили ранее контролируемые новгородцами земли финского племени водь и возвели на захваченной территории крепость Копорье.Над Новгородом, который после сожжения монголами Киева, являлся самым крупным и богатым городом Руси, а также Карелией и землями в районе Невы и Волхова нависла угроза захвата. Кроме того, Ливонский орден серьезно ограничивал торговлю Новгорода и совершал набеги на территорию княжества.Сколько воинов на самом деле участвовали в сраженииПосле этого русские войска уже вторглись на земли Ливонского ордена. Крестоносцы собрали солидные силы. 12 апреля два войска сошлись на берегах Чудского озера. Со стороны Руси в Ледовом побоище участвовали новгородцы, дружина князя Александра Невского, отряд суздальцев под началом его брата Андрея Ярославича и псковское войско.Против русичей выступили рыцари Ливонского ордена, Дерптского католического епископа Германа Буксгевдена, а также датские рыцари и наемники племени эстов.О количестве принимавших участие в сражении воинов, как и об обстоятельствах хода битвы, историки спорят до сих пор. Кто-то говорит о 10-12 тысячах воинов у крестоносцев и 15-17 тысячах русичей. Некоторые утверждают, что общая численность вражеской армии составляла до 5000 человек, из которых не более тысячи были профессиональными воинами. Есть специалисты, которые утверждают, что рыцарей было не более 150-200 человек.Русь осталась православнойСогласно летописям, рыцарский отряд выстроился "свиньей" и атаковал русское войско, но был обстрелян лучниками, которых в русской дружине было много, а затем попал в "клещи" с флангов, был окружен и разбит. Показанного в фильме Эйзенштейна эпизода, когда облаченные в тяжелые доспехи немецкие рыцари проваливаются под лед и тонут, по мнению значительного количества историков, в реальности, скорее всего, не было. В частности, этого обстоятельства гибели тевтонов нет ни в одной из ранних летописей.Тем не менее, несмотря на новые открывшиеся обстоятельства Ледового побоища, значение победы в этом сражении не становится от этого менее значимым. Согласно мирному договору, подписанному несколькими месяцами спустя, Ливонский орден отказывался от всех притязаний на русские земли и возвращал территории, захваченные ранее. Победа как минимум на десятилетие обезопасила западные границы Руси и важные торговые пути Новгорода на Балтике.Александр Невский навсегда вошел в русскую историю не только как причисленный к лику святых мудрый правитель, но и как блестящий полководец и защитник русской земли и олицетворение силы русского воинского духа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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защитники земли русской, история, память, александр невский, православие