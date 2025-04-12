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Трамп продлил режим чрезвычайного положения в США из-за России - РИА Новости Крым, 12.04.2025
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Трамп продлил режим чрезвычайного положения в США из-за России
Трамп продлил режим чрезвычайного положения в США из-за России - РИА Новости Крым, 12.04.2025
Трамп продлил режим чрезвычайного положения в США из-за России
Режим чрезвычайного положения в США продлен еще на один год. Такое решение принял американский президент Дональд Трамп под предлогом якобы "вредоносных"... РИА Новости Крым, 12.04.2025
2025-04-12T18:42
2025-04-12T18:42
сша
дональд трамп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости Крым. Режим чрезвычайного положения в США продлен еще на один год. Такое решение принял американский президент Дональд Трамп под предлогом якобы "вредоносных" внешнеполитических действий России. Соответствующий документ внесен Белым домом в федеральный реестр нормативных актов, пишет РИА Новости.Отмечается, что указ должен быть опубликован 14 апреля. Он продлевает действие исполнительного указа бывшего главы Белого дома Джо Байдена, принятый в 2021 году, и предусматривает блокировку российской собственности и введение санкций против Москвы.В списке действий, якобы совершаемых правительством РФ, заявляется о попытках подорвать проведение выборов в США и других странах, оказании влияния на иностранные правительства, которые продолжают представлять "необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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сша, дональд трамп, в мире, россия, политика, внешняя политика, новости
Трамп продлил режим чрезвычайного положения в США из-за России

Трамп на год продлил режим ЧП в Америке из-за "вредоносных" действий России

18:42 12.04.2025
 
© AP Photo Pool via APПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© AP Photo Pool via AP
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости Крым. Режим чрезвычайного положения в США продлен еще на один год. Такое решение принял американский президент Дональд Трамп под предлогом якобы "вредоносных" внешнеполитических действий России. Соответствующий документ внесен Белым домом в федеральный реестр нормативных актов, пишет РИА Новости.
Отмечается, что указ должен быть опубликован 14 апреля. Он продлевает действие исполнительного указа бывшего главы Белого дома Джо Байдена, принятый в 2021 году, и предусматривает блокировку российской собственности и введение санкций против Москвы.
В списке действий, якобы совершаемых правительством РФ, заявляется о попытках подорвать проведение выборов в США и других странах, оказании влияния на иностранные правительства, которые продолжают представлять "необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов".
"По этой причине чрезвычайное положение в стране должно оставаться в силе после 15 апреля 2025 года. Таким образом, в соответствии с разделом 202(d) Закона о чрезвычайных положениях в стране, я продлеваю на один год действие чрезвычайного положения", - говорится в решении Трампа, под которым стоит подпись главы государства.
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