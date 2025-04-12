https://crimea.ria.ru/20250412/tramp-prodlil-rezhim-chrezvychaynogo-polozheniya-v-ssha-iz-za-rossii-1145624086.html

Трамп продлил режим чрезвычайного положения в США из-за России

Трамп продлил режим чрезвычайного положения в США из-за России - РИА Новости Крым, 12.04.2025

Трамп продлил режим чрезвычайного положения в США из-за России

Режим чрезвычайного положения в США продлен еще на один год. Такое решение принял американский президент Дональд Трамп под предлогом якобы "вредоносных"... РИА Новости Крым, 12.04.2025

2025-04-12T18:42

2025-04-12T18:42

2025-04-12T18:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости Крым. Режим чрезвычайного положения в США продлен еще на один год. Такое решение принял американский президент Дональд Трамп под предлогом якобы "вредоносных" внешнеполитических действий России. Соответствующий документ внесен Белым домом в федеральный реестр нормативных актов, пишет РИА Новости.Отмечается, что указ должен быть опубликован 14 апреля. Он продлевает действие исполнительного указа бывшего главы Белого дома Джо Байдена, принятый в 2021 году, и предусматривает блокировку российской собственности и введение санкций против Москвы.В списке действий, якобы совершаемых правительством РФ, заявляется о попытках подорвать проведение выборов в США и других странах, оказании влияния на иностранные правительства, которые продолжают представлять "необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, дональд трамп, в мире, россия, политика, внешняя политика, новости