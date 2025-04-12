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Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру субботы - РИА Новости Крым, 12.04.2025
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Ситуация на дорогах Крыма
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Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру субботы
Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру субботы - РИА Новости Крым, 12.04.2025
Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру субботы
К вечеру субботу очереди перед досмотровыми пунктами у Крымского моста постепенно сокращаются. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной... РИА Новости Крым, 12.04.2025
2025-04-12T17:14
2025-04-12T17:14
ситуация на дорогах крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. К вечеру субботу очереди перед досмотровыми пунктами у Крымского моста постепенно сокращаются. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом въезд в Крым остается свободным - со стороны Тамани пробок перед Крымским мостом нет.Очереди со стороны Керчи начали скапливаться в субботу с 14:00. Тогда проезда ожидали 120 машин. В пятницу глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в курортный сезон досмотр автомобилей на Крымскому мосту будет ускорен, время ожидания будет составлять не более одного часа. Более того, вдоль дороги к лету будут оборудованы санитарные объекты придорожной инфраструктуры.С января на Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики – специальные службы поводят антитеррористические мероприятия.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, крымский мост, керчь, тамань, транспорт, логистика, новости, новости крыма
Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру субботы

На Крымском мосту сейчас проезда ждут 60 машин

17:14 12.04.2025
 
© РИА Новости КрымОчередь на подъезде к Крымскому мосту со стороны Керчи
Очередь на подъезде к Крымскому мосту со стороны Керчи - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. К вечеру субботу очереди перед досмотровыми пунктами у Крымского моста постепенно сокращаются. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"К 17:00 в очереди со стороны Керчи находится 60 транспортных средств", - говорится в сообщении.

При этом въезд в Крым остается свободным - со стороны Тамани пробок перед Крымским мостом нет.
Очереди со стороны Керчи начали скапливаться в субботу с 14:00. Тогда проезда ожидали 120 машин.
В пятницу глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в курортный сезон досмотр автомобилей на Крымскому мосту будет ускорен, время ожидания будет составлять не более одного часа. Более того, вдоль дороги к лету будут оборудованы санитарные объекты придорожной инфраструктуры.
С января на Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики – специальные службы поводят антитеррористические мероприятия.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
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