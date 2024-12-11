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В Евросоюзе согласовали 15-й пакет санкций против России - РИА Новости Крым, 11.12.2024
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В Евросоюзе согласовали 15-й пакет санкций против России
В Евросоюзе согласовали 15-й пакет санкций против России - РИА Новости Крым, 11.12.2024
В Евросоюзе согласовали 15-й пакет санкций против России
Послы стран Евросоюза согласовали 15-й пакет санкций в отношении России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на председательство Венгрии в Совете ЕС. РИА Новости Крым, 11.12.2024
2024-12-11T19:34
2024-12-11T19:34
новости
санкции
россия
европейский союз (ес)
политика
в мире
санкции против россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Послы стран Евросоюза согласовали 15-й пакет санкций в отношении России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на председательство Венгрии в Совете ЕС.В рамках нового пакета в санкционные списки будут добавлены новые физические и юридические лица, в том числе за пределами России, отмечается в сообщении.Попытки западных политиков задавить Крым и всю Россию экономическими санкциями дали толчок развитию уникальных отечественных технологий, результаты внедрения которых сегодня заинтересовывают зарубежных бизнес-партнеров. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк, комментируя итоги VI Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что преодоление санкционных барьеров – одна из задач ЯМЭФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым на ЯМЭФ подписал 9 соглашений и меморандумов на 37 млрд рублейКрым и Ямал будут развивать торговое сотрудничество – АксеновКрым обогнал регионы России по темпам экономического роста
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новости, санкции, россия, европейский союз (ес), политика, в мире, санкции против россии
В Евросоюзе согласовали 15-й пакет санкций против России

15-й пакет санкций против России согласовали в Евросоюзе

19:34 11.12.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Евросоюза
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Послы стран Евросоюза согласовали 15-й пакет санкций в отношении России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на председательство Венгрии в Совете ЕС.

"Послы только что согласовали 15-й пакет санкций (против России – ред.)", – говорится в сообщении председательства в соцсети X.

В рамках нового пакета в санкционные списки будут добавлены новые физические и юридические лица, в том числе за пределами России, отмечается в сообщении.

"Принятые санкции ограничивают деятельность дополнительного числа судов третьих стран, которые действуют, чтобы... поддержать действия в поддержку (России – ред.)", – уточнили в представительстве.

Попытки западных политиков задавить Крым и всю Россию экономическими санкциями дали толчок развитию уникальных отечественных технологий, результаты внедрения которых сегодня заинтересовывают зарубежных бизнес-партнеров. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк, комментируя итоги VI Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что преодоление санкционных барьеров – одна из задач ЯМЭФ.
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