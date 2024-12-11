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В Евросоюзе согласовали 15-й пакет санкций против России

В Евросоюзе согласовали 15-й пакет санкций против России - РИА Новости Крым, 11.12.2024

В Евросоюзе согласовали 15-й пакет санкций против России

Послы стран Евросоюза согласовали 15-й пакет санкций в отношении России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на председательство Венгрии в Совете ЕС. РИА Новости Крым, 11.12.2024

2024-12-11T19:34

2024-12-11T19:34

2024-12-11T19:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Послы стран Евросоюза согласовали 15-й пакет санкций в отношении России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на председательство Венгрии в Совете ЕС.В рамках нового пакета в санкционные списки будут добавлены новые физические и юридические лица, в том числе за пределами России, отмечается в сообщении.Попытки западных политиков задавить Крым и всю Россию экономическими санкциями дали толчок развитию уникальных отечественных технологий, результаты внедрения которых сегодня заинтересовывают зарубежных бизнес-партнеров. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк, комментируя итоги VI Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что преодоление санкционных барьеров – одна из задач ЯМЭФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым на ЯМЭФ подписал 9 соглашений и меморандумов на 37 млрд рублейКрым и Ямал будут развивать торговое сотрудничество – АксеновКрым обогнал регионы России по темпам экономического роста

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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