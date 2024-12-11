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ПВО продолжает отражать атаку на Севастополь – сбиты еще 2 воздушные цели - РИА Новости Крым, 11.12.2024
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ПВО продолжает отражать атаку на Севастополь – сбиты еще 2 воздушные цели
ПВО продолжает отражать атаку на Севастополь – сбиты еще 2 воздушные цели - РИА Новости Крым, 11.12.2024
ПВО продолжает отражать атаку на Севастополь – сбиты еще 2 воздушные цели
В Севастополе продолжает работать ПВО. Военные ведут работу по уничтожению воздушных целей. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 11.12.2024
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севастополь
михаил развожаев
новости
пво
безопасность республики крым и севастополя
беспилотник (бпла, дрон)
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе продолжает работать ПВО. Военные ведут работу по уничтожению воздушных целей. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Все службы приведены в состояние боевой готовности, подчеркнул он. По информации Спасательной службы Севастополя к этому часу, никакие гражданские объекты в городе не пострадали.Главное – не находиться на открытом пространстве. Основную опасность представляют осколки, подчеркнул губернатор.В 20:53 в городе-герое была объявлена воздушная тревога. Также временно приостановлено движение катеров и паромов через бухту.По предварительной информации, уже сбиты 2 БПЛА над акваторией моря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, михаил развожаев, новости, пво, безопасность республики крым и севастополя, беспилотник (бпла, дрон), новости севастополя
ПВО продолжает отражать атаку на Севастополь – сбиты еще 2 воздушные цели

В Севастополе при отражении атаки ВСУ сбиты две воздушные цели – Развожаев

21:13 11.12.2024 (обновлено: 22:07 11.12.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе продолжает работать ПВО. Военные ведут работу по уничтожению воздушных целей. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Сбиты еще 2 воздушные цели в районе Балаклавы и Инкермана", – сообщил глава региона.

Все службы приведены в состояние боевой готовности, подчеркнул он. По информации Спасательной службы Севастополя к этому часу, никакие гражданские объекты в городе не пострадали.

"Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Главное – не находиться на открытом пространстве. Основную опасность представляют осколки, подчеркнул губернатор.
В 20:53 в городе-герое была объявлена воздушная тревога. Также временно приостановлено движение катеров и паромов через бухту.
По предварительной информации, уже сбиты 2 БПЛА над акваторией моря.
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СевастопольМихаил РазвожаевНовостиПВОБезопасность Республики Крым и СевастополяБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости Севастополя
 
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21:31Временные ограничения введены в аэропорту Сочи
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20:54В Севастополе звучит сигнал воздушной тревоги
20:50Над Севастополем работает ПВО
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