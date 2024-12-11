https://crimea.ria.ru/20241211/pvo-prodolzhaet-otrazhat-ataku-na-sevastopol-1142564870.html

ПВО продолжает отражать атаку на Севастополь – сбиты еще 2 воздушные цели

ПВО продолжает отражать атаку на Севастополь – сбиты еще 2 воздушные цели - РИА Новости Крым, 11.12.2024

ПВО продолжает отражать атаку на Севастополь – сбиты еще 2 воздушные цели

В Севастополе продолжает работать ПВО. Военные ведут работу по уничтожению воздушных целей. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 11.12.2024

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2024-12-11T22:07

севастополь

михаил развожаев

новости

пво

безопасность республики крым и севастополя

беспилотник (бпла, дрон)

новости севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе продолжает работать ПВО. Военные ведут работу по уничтожению воздушных целей. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Все службы приведены в состояние боевой готовности, подчеркнул он. По информации Спасательной службы Севастополя к этому часу, никакие гражданские объекты в городе не пострадали.Главное – не находиться на открытом пространстве. Основную опасность представляют осколки, подчеркнул губернатор.В 20:53 в городе-герое была объявлена воздушная тревога. Также временно приостановлено движение катеров и паромов через бухту.По предварительной информации, уже сбиты 2 БПЛА над акваторией моря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, новости, пво, безопасность республики крым и севастополя, беспилотник (бпла, дрон), новости севастополя