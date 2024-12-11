https://crimea.ria.ru/20241211/pvo-prodolzhaet-otrazhat-ataku-na-sevastopol-1142564870.html
ПВО продолжает отражать атаку на Севастополь – сбиты еще 2 воздушные цели
ПВО продолжает отражать атаку на Севастополь – сбиты еще 2 воздушные цели - РИА Новости Крым, 11.12.2024
ПВО продолжает отражать атаку на Севастополь – сбиты еще 2 воздушные цели
В Севастополе продолжает работать ПВО. Военные ведут работу по уничтожению воздушных целей. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 11.12.2024
2024-12-11T21:13
2024-12-11T21:13
2024-12-11T22:07
севастополь
михаил развожаев
новости
пво
безопасность республики крым и севастополя
беспилотник (бпла, дрон)
новости севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/14/1136709238_0:43:485:316_1920x0_80_0_0_af6ea7ec43763206c5f3535be36b753a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе продолжает работать ПВО. Военные ведут работу по уничтожению воздушных целей. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Все службы приведены в состояние боевой готовности, подчеркнул он. По информации Спасательной службы Севастополя к этому часу, никакие гражданские объекты в городе не пострадали.Главное – не находиться на открытом пространстве. Основную опасность представляют осколки, подчеркнул губернатор.В 20:53 в городе-герое была объявлена воздушная тревога. Также временно приостановлено движение катеров и паромов через бухту.По предварительной информации, уже сбиты 2 БПЛА над акваторией моря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/14/1136709238_65:0:487:316_1920x0_80_0_0_59dacc7e9ac6a7171a4c28651dc0cc23.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, михаил развожаев, новости, пво, безопасность республики крым и севастополя, беспилотник (бпла, дрон), новости севастополя
ПВО продолжает отражать атаку на Севастополь – сбиты еще 2 воздушные цели
В Севастополе при отражении атаки ВСУ сбиты две воздушные цели – Развожаев
21:13 11.12.2024 (обновлено: 22:07 11.12.2024)