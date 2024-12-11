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В Севастополе звучит сигнал воздушной тревоги
В Севастополе звучит сигнал воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 11.12.2024
В Севастополе звучит сигнал воздушной тревоги
В Севастополе объявлена воздушная тревога, предупреждает в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 11.12.2024
2024-12-11T20:54
2024-12-11T20:54
2024-12-11T20:54
безопасность республики крым и севастополя
воздушная тревога в севастополе
срочные новости крыма
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михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе объявлена воздушная тревога, предупреждает в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.Если сигнал тревоги настигает на улице, необходимо укрыться в убежищах, зайти в специальные укрытия. Находясь в помещении, следует плотно закрыть окна, перекрыть газ и воду, а также отключить электричество и зайти в комнату с несущими стенами, лечь на пол подальше от окон.В этот период наземный и морской транспорт прекращает движение. При этом автобусы и троллейбусы должны довезти пассажиров до ближайшей остановки или кармана, дать им выйти из салона транспортного средства для укрытия в ближайшем убежище.Если звучит сигнал "Баллистика" нужно успеть укрыться в течение одной-двух минут. В этом случае водитель общественного транспорта, заняв правый ряд, обязан незамедлительно остановиться. Пассажиры остаются в салоне - подальше от окон, в проходе.23 сентября губернатор Михаил Развожаев на аппаратном совещании правительства поручил пересмотреть в Севастополе схему размещения бетонных укрытий, которые установили в городе после августовских атак ВСУ ракетами ATACMS, а также улучшить систему оповещения сигналов тревог.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нидерланды разрешили Киеву удары с F-16 по военным целям в глубине РоссииУбежища в Крыму: будут ли в городах устанавливать модульные укрытияВторжение ВСУ в Крым – Аксенов оценил угрозуНа Крымском мосту усилили меры безопасности – Аксенов
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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безопасность республики крым и севастополя, воздушная тревога в севастополе, срочные новости крыма, новости крыма, севастополь, михаил развожаев, атаки всу на крым
В Севастополе звучит сигнал воздушной тревоги
В Севастополе объявили воздушную тревогу
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе объявлена воздушная тревога, предупреждает в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – сказано в сообщении.
Если сигнал тревоги настигает на улице, необходимо укрыться в убежищах, зайти в специальные укрытия. Находясь в помещении, следует плотно закрыть окна, перекрыть газ и воду, а также отключить электричество и зайти в комнату с несущими стенами, лечь на пол подальше от окон.
В этот период наземный и морской транспорт прекращает движение. При этом автобусы и троллейбусы должны довезти пассажиров до ближайшей остановки или кармана, дать им выйти из салона транспортного средства для укрытия в ближайшем убежище.
Если звучит сигнал "Баллистика" нужно успеть укрыться в течение одной-двух минут. В этом случае водитель общественного транспорта, заняв правый ряд, обязан незамедлительно остановиться. Пассажиры остаются в салоне - подальше от окон, в проходе.
23 сентября губернатор Михаил Развожаев на аппаратном совещании правительства поручил пересмотреть в Севастополе схему размещения бетонных укрытий
, которые установили в городе после августовских атак ВСУ ракетами ATACMS, а также улучшить систему оповещения сигналов тревог.
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