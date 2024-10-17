https://crimea.ria.ru/20241017/niderlandy-razreshili-kievu-udary-s-f-16-po-voennym-tselyam-v-glubine-rossii-1141156325.html

Нидерланды разрешили Киеву удары с F-16 по военным целям в глубине России

Нидерланды разрешили Киеву удары с F-16 по военным целям в глубине России - РИА Новости Крым, 17.10.2024

Нидерланды разрешили Киеву удары с F-16 по военным целям в глубине России

Нидерланды дают Украине разрешение использовать поставленные ими истребители F-16 также и для нанесения ударов по военным целям, расположенных на территории... РИА Новости Крым, 17.10.2024

2024-10-17T13:57

2024-10-17T13:57

2024-10-17T13:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Нидерланды дают Украине разрешение использовать поставленные ими истребители F-16 также и для нанесения ударов по военным целям, расположенных на территории России. Такое заявление сделал глава нидерландского оборонного ведомства Рубен Брекелманс в ходе встречи министров обороны НАТО.По словам Брекелманса, Нидерланды разрешают Киеву использовать F-16 для "самообороны", в процессе которой "может потребоваться перехват ракет или нанесение ударов, например, по аэродромам в России".Ранее военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов в интервью РИА Новости Крым высказал мнение, что удары натовским оружием вглубь России не спасут Украину.Ранее официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США не снимают ограничения на удары ВСУ западными ракетами вглубь России из-за риска эскалации.Президент РФ Владимир Путин ранее предупредил, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, когда дискутируют о планах дать Киеву разрешение наносить удары по целям в глубине территории России с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия предвидела угрозу ударов дальнобойными ракетами – мнениеПредупреждение Путина о дальнобойных ракетах: что услышали на Западе"Сармат" летит 3 минуты: Европу предупредили об ответе на удары вглубь РФ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нидерланды, новости, украина, самолеты f-16, россия