Нидерланды разрешили Киеву удары с F-16 по военным целям в глубине России
Нидерланды разрешили Украине использовать F-16 для ударов по военным целям в глубине РФ
13:57 17.10.2024 (обновлено: 13:58 17.10.2024)
© U.S. Air Force by Staff Sgt. JonartHan SnyderИстребитель НАТО F-16. Архивное фото
© U.S. Air Force by Staff Sgt. JonartHan Snyder
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Нидерланды дают Украине разрешение использовать поставленные ими истребители F-16 также и для нанесения ударов по военным целям, расположенных на территории России. Такое заявление сделал глава нидерландского оборонного ведомства Рубен Брекелманс в ходе встречи министров обороны НАТО.
"Мы поставили (Украине. – ред.) первую партию F-16. Сейчас они находятся в воздушном пространстве Украины, и мы всегда говорили, что Украина должна соблюдать международное право, но международное право не содержит никаких ограничений по расстоянию", – цитирует его заявление РИА Новости.
По словам Брекелманса, Нидерланды разрешают Киеву использовать F-16 для "самообороны", в процессе которой "может потребоваться перехват ракет или нанесение ударов, например, по аэродромам в России".
Ранее военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов в интервью РИА Новости Крым высказал мнение, что удары натовским оружием вглубь России не спасут Украину.
Ранее официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США не снимают ограничения на удары ВСУ западными ракетами вглубь России из-за риска эскалации.
Президент РФ Владимир Путин ранее предупредил, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, когда дискутируют о планах дать Киеву разрешение наносить удары по целям в глубине территории России с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов.
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