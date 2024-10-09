https://crimea.ria.ru/20241009/ssha-ne-snimut-ogranicheniya-na-udary-vglub-rossii-pentagon-nazval-prichinu-1140973761.html

США не снимут ограничения на удары вглубь России: Пентагон назвал причину

США не снимут ограничения на удары вглубь России: Пентагон назвал причину - РИА Новости Крым, 09.10.2024

США не снимут ограничения на удары вглубь России: Пентагон назвал причину

США не снимают ограничения на дальние удары ВСУ западными ракетами вглубь России из-за риска эскалации, заявила представительница министерства обороны США на... РИА Новости Крым, 09.10.2024

2024-10-09T22:27

2024-10-09T22:27

2024-10-09T22:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. США не снимают ограничения на дальние удары ВСУ западными ракетами вглубь России из-за риска эскалации, заявила представительница министерства обороны США на брифинге о ситуации на Украине. Об этом пишет РИА Новости."Мы не поменяли свою позицию в этом", - цитирует ее агентство.Представительница Пентагона уточнила, что США увидят угрозу эскалации украинского конфликта в том случае, если пересмотрят собственную политику в этом вопросе.12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что страны НАТО обсуждают не разрешение Украине наносить удары по России, речь идет о принятии решения о прямом участии альянса в военном конфликте.Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что решение Запада о снятии ограничений на использование дальнобойных орудий для атак вглубь территории России принято давно, и сейчас его просто пытаются "поприличнее оформить".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия предвидела угрозу ударов дальнобойными ракетами – мнениеЕвропарламент одобрил снятие ограничений на удары Киева вглубь России"Сармат" летит 3 минуты: Европу предупредили об ответе на удары вглубь РФ

https://crimea.ria.ru/20241009/rossiya-i-ssha-byli-gotovy-k-polnomu-otkazu-ot-yadernogo-oruzhiya--tramp-1140970616.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, сша, коллективный запад, новости, пентагон, россия