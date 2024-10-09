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США не снимут ограничения на удары вглубь России: Пентагон назвал причину - РИА Новости Крым, 09.10.2024
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США не снимут ограничения на удары вглубь России: Пентагон назвал причину
США не снимут ограничения на удары вглубь России: Пентагон назвал причину - РИА Новости Крым, 09.10.2024
США не снимут ограничения на удары вглубь России: Пентагон назвал причину
США не снимают ограничения на дальние удары ВСУ западными ракетами вглубь России из-за риска эскалации, заявила представительница министерства обороны США на... РИА Новости Крым, 09.10.2024
2024-10-09T22:27
2024-10-09T22:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. США не снимают ограничения на дальние удары ВСУ западными ракетами вглубь России из-за риска эскалации, заявила представительница министерства обороны США на брифинге о ситуации на Украине. Об этом пишет РИА Новости."Мы не поменяли свою позицию в этом", - цитирует ее агентство.Представительница Пентагона уточнила, что США увидят угрозу эскалации украинского конфликта в том случае, если пересмотрят собственную политику в этом вопросе.12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что страны НАТО обсуждают не разрешение Украине наносить удары по России, речь идет о принятии решения о прямом участии альянса в военном конфликте.Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что решение Запада о снятии ограничений на использование дальнобойных орудий для атак вглубь территории России принято давно, и сейчас его просто пытаются "поприличнее оформить".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия предвидела угрозу ударов дальнобойными ракетами – мнениеЕвропарламент одобрил снятие ограничений на удары Киева вглубь России"Сармат" летит 3 минуты: Европу предупредили об ответе на удары вглубь РФ
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политика, сша, коллективный запад, новости, пентагон, россия
США не снимут ограничения на удары вглубь России: Пентагон назвал причину

Пентагон: США не снимут ограничения на удары вглубь РФ из-за угрозы эскалации

22:27 09.10.2024
 
© © AP Photo/ Charles Dharapak, FileЗдание Пентагона. Архивное фото
Здание Пентагона. Архивное фото
© © AP Photo/ Charles Dharapak, File
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. США не снимают ограничения на дальние удары ВСУ западными ракетами вглубь России из-за риска эскалации, заявила представительница министерства обороны США на брифинге о ситуации на Украине. Об этом пишет РИА Новости.
"Мы не поменяли свою позицию в этом", - цитирует ее агентство.
Представительница Пентагона уточнила, что США увидят угрозу эскалации украинского конфликта в том случае, если пересмотрят собственную политику в этом вопросе.
12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что страны НАТО обсуждают не разрешение Украине наносить удары по России, речь идет о принятии решения о прямом участии альянса в военном конфликте.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что решение Запада о снятии ограничений на использование дальнобойных орудий для атак вглубь территории России принято давно, и сейчас его просто пытаются "поприличнее оформить".
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