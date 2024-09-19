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Европарламент одобрил снятие ограничений на удары Киева вглубь России
Европарламент одобрил снятие ограничений на удары Киева вглубь России - РИА Новости Крым, 19.09.2024
Европарламент одобрил снятие ограничений на удары Киева вглубь России
Европарламент принял резолюцию с призывом к странам ЕС немедленно снять все ограничения на удары Киева вглубь России. Об этом пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 19.09.2024
2024-09-19T14:28
2024-09-19T14:28
2024-09-19T14:28
европарламент
европейский союз (ес)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Европарламент принял резолюцию с призывом к странам ЕС немедленно снять все ограничения на удары Киева вглубь России. Об этом пишет РИА Новости.За проголосовали 425 депутатов, против - 131, еще 63 воздержались.В проекте документа изначально говорилось, что Европарламент в своей резолюции призовет страны ЕС немедленно снять все ограничения на удары Киева вглубь территории России, поскольку это препятствует способности Украины в полной мере реализовать свое право на самооборону в соответствии с международным правом и делает ее уязвимой для нападений на население и инфраструктуру. В ЕП настаивают на поставках Украине большего количества боеприпасов, включая ракеты Taurus.При этом уточняется, что резолюции ЕП по внешнеполитическим вопросам носят рекомендательный характер и не обязательны для исполнения институтами Евросоюза или государствами-членами ЕС.12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что страны НАТО обсуждают не разрешение Украине наносить удары по России, речь идет о принятии решения о прямом участии альянса в военном конфликте.Министр иностранных дел России Сергей Лавров Решение заявлял, что решение Запада о снятии ограничений на использование дальнобойных орудий для атак вглубь территории России принято давно, и сейчас его просто пытаются "поприличнее оформить".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле ответили Столтенбергу на слова о "красных линиях"Байден и Стармер обсудят удары ВСУ по России дальнобойным оружиемРешение об ударах по России ATACMS уже принято – Кремль
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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европарламент , европейский союз (ес), европа, россия, украина, поставки западного оружия украине, новости, в мире
Европарламент одобрил снятие ограничений на удары Киева вглубь России
Снятие ограничений на удары Киева вглубь России одобрено депутатами Европарламента
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Европарламент принял резолюцию с призывом к странам ЕС немедленно снять все ограничения на удары Киева вглубь России. Об этом пишет РИА Новости.
"Европарламент призывает государства-члены немедленно снять ограничения на использование западных систем вооружения, поставленных на Украину, против законных военных целей на территории России", - заявлено в документе.
За проголосовали 425 депутатов, против - 131, еще 63 воздержались.
В проекте документа изначально говорилось, что Европарламент в своей резолюции призовет страны ЕС немедленно снять все ограничения на удары Киева вглубь территории России, поскольку это препятствует способности Украины в полной мере реализовать свое право на самооборону в соответствии с международным правом и делает ее уязвимой для нападений на население и инфраструктуру. В ЕП настаивают на поставках Украине большего количества боеприпасов, включая ракеты Taurus.
При этом уточняется, что резолюции ЕП по внешнеполитическим вопросам носят рекомендательный характер и не обязательны для исполнения институтами Евросоюза или государствами-членами ЕС.
12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что страны НАТО обсуждают не разрешение Украине наносить удары по России, речь идет о принятии решения о прямом участии альянса в военном конфликте
.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров Решение заявлял, что решение Запада о снятии ограничений на использование дальнобойных орудий для атак вглубь территории России принято давно
, и сейчас его просто пытаются "поприличнее оформить".
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