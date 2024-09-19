Рейтинг@Mail.ru
Европарламент одобрил снятие ограничений на удары Киева вглубь России - РИА Новости Крым, 19.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240919/evroparlament-odobril-snyatie-ogranicheniy-na-udary-kieva-vglub-rossii-1140466147.html
Европарламент одобрил снятие ограничений на удары Киева вглубь России
Европарламент одобрил снятие ограничений на удары Киева вглубь России - РИА Новости Крым, 19.09.2024
Европарламент одобрил снятие ограничений на удары Киева вглубь России
Европарламент принял резолюцию с призывом к странам ЕС немедленно снять все ограничения на удары Киева вглубь России. Об этом пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 19.09.2024
2024-09-19T14:28
2024-09-19T14:28
европарламент
европейский союз (ес)
европа
россия
украина
поставки западного оружия украине
новости
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111485/11/1114851139_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_8757dbc732370a671779ffbb294b6b9d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Европарламент принял резолюцию с призывом к странам ЕС немедленно снять все ограничения на удары Киева вглубь России. Об этом пишет РИА Новости.За проголосовали 425 депутатов, против - 131, еще 63 воздержались.В проекте документа изначально говорилось, что Европарламент в своей резолюции призовет страны ЕС немедленно снять все ограничения на удары Киева вглубь территории России, поскольку это препятствует способности Украины в полной мере реализовать свое право на самооборону в соответствии с международным правом и делает ее уязвимой для нападений на население и инфраструктуру. В ЕП настаивают на поставках Украине большего количества боеприпасов, включая ракеты Taurus.При этом уточняется, что резолюции ЕП по внешнеполитическим вопросам носят рекомендательный характер и не обязательны для исполнения институтами Евросоюза или государствами-членами ЕС.12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что страны НАТО обсуждают не разрешение Украине наносить удары по России, речь идет о принятии решения о прямом участии альянса в военном конфликте.Министр иностранных дел России Сергей Лавров Решение заявлял, что решение Запада о снятии ограничений на использование дальнобойных орудий для атак вглубь территории России принято давно, и сейчас его просто пытаются "поприличнее оформить".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле ответили Столтенбергу на слова о "красных линиях"Байден и Стармер обсудят удары ВСУ по России дальнобойным оружиемРешение об ударах по России ATACMS уже принято – Кремль
европа
россия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111485/11/1114851139_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_09dd328deff4d46667306b370a9fa982.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
европарламент , европейский союз (ес), европа, россия, украина, поставки западного оружия украине, новости, в мире
Европарламент одобрил снятие ограничений на удары Киева вглубь России

Снятие ограничений на удары Киева вглубь России одобрено депутатами Европарламента

14:28 19.09.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги у здания Европейского парламента в Страсбурге
Флаги у здания Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Европарламент принял резолюцию с призывом к странам ЕС немедленно снять все ограничения на удары Киева вглубь России. Об этом пишет РИА Новости.
"Европарламент призывает государства-члены немедленно снять ограничения на использование западных систем вооружения, поставленных на Украину, против законных военных целей на территории России", - заявлено в документе.
За проголосовали 425 депутатов, против - 131, еще 63 воздержались.
В проекте документа изначально говорилось, что Европарламент в своей резолюции призовет страны ЕС немедленно снять все ограничения на удары Киева вглубь территории России, поскольку это препятствует способности Украины в полной мере реализовать свое право на самооборону в соответствии с международным правом и делает ее уязвимой для нападений на население и инфраструктуру. В ЕП настаивают на поставках Украине большего количества боеприпасов, включая ракеты Taurus.
При этом уточняется, что резолюции ЕП по внешнеполитическим вопросам носят рекомендательный характер и не обязательны для исполнения институтами Евросоюза или государствами-членами ЕС.
12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что страны НАТО обсуждают не разрешение Украине наносить удары по России, речь идет о принятии решения о прямом участии альянса в военном конфликте.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров Решение заявлял, что решение Запада о снятии ограничений на использование дальнобойных орудий для атак вглубь территории России принято давно, и сейчас его просто пытаются "поприличнее оформить".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Кремле ответили Столтенбергу на слова о "красных линиях"
Байден и Стармер обсудят удары ВСУ по России дальнобойным оружием
Решение об ударах по России ATACMS уже принято – Кремль
 
ЕвропарламентЕвропейский Союз (ЕС)ЕвропаРоссияУкраинаПоставки западного оружия УкраинеНовостиВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:27Реестр электронных повесток - зачем он нужен и что меняет для россиян
15:18В Севастополе назначили сенатора РФ от Законодательной власти
15:06Wildberries объявила день траура: все о ситуации в компании
14:47В Курской области отразили попытки прорыва ВСУ через границу
14:41Время непростое: названы приоритеты работы нового парламента Севастополя
14:28Европарламент одобрил снятие ограничений на удары Киева вглубь России
14:05Директор "Артека" возглавил Всероссийский родительский комитет
14:03Горят "Казаки" и "Богданы" - ВСУ теряют технику и тысячи боевиков
13:54Затянули с ремонтом школы: в Крыму подрядчик оштрафован на 2 млн рублей
13:48В Харьковской области уничтожены неонацисты "Кракена"
13:33Армия России разбила главный центр радиосвязи украинской разведки
13:19В Ялте выбрали врио главы администрации
13:16Передать Крым под мандат ООН невозможно юридически – эксперт
13:03За лето Запорожскую область посетили 100 тысяч туристов
12:57РНКБ: выросло число заявок на образовательные кредиты с господдержкой
12:49Мигрантам в России запретят жениться и оформлять детей в сады и школы
12:47Российская армия освободила еще один населенный пункт в Донбассе
12:27Что будет с армией России по окончании СВО – мнение
12:04Как в Крыму проходят масштабные учения по борьбе с диверсантами
12:03Янина Павленко покинула пост главы администрации Ялты
Лента новостейМолния