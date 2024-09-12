https://crimea.ria.ru/20240912/nato-koordiniruet-ukrainskie-udary-po-rossii---lavrov-1140296436.html

НАТО координирует украинские удары по России - Лавров

НАТО координирует украинские удары по России - Лавров - РИА Новости Крым, 12.09.2024

НАТО координирует украинские удары по России - Лавров

Решение Запада о снятии ограничений на использование дальнобойных орудий для атак вглубь территории России принято давно, и сейчас его просто пытаются... РИА Новости Крым, 12.09.2024

2024-09-12T11:39

2024-09-12T11:39

2024-09-12T11:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Решение Запада о снятии ограничений на использование дальнобойных орудий для атак вглубь территории России принято давно, и сейчас его просто пытаются "поприличнее оформить". Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Поездка глав Госдепа и МИД Британии в Киев якобы для решения этого вопроса была по сути инсценировкой, уверен он.По словам главы МИД, НАТО координирует украинские удары по гражданской инфраструктуре России, передавая Киеву, помимо вооружений, данные своей военно-космической разведки."Эти данные используются для определения местонахождения и поражения целей в глубине российской территории. Цели эти - жилые дома, объекты жизнеобеспечения, энергетическая и промышленная инфраструктура, ну и просто социальные объекты: школы, детские сады, поликлиники. Западные военные специалисты буквально в ручном режиме координируют нанесение ударов высокоточными средствами поражения по тем целям, о которых я сказал, по сугубо гражданским целям", - сказал он.В то время как Вооруженные силы России наносят удары только по тем объектам инфраструктуры Украины, которые напрямую завязаны на организацию боевых операций украинских войск, подчеркнул Лавров.Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен во время поездки в Киев заявил, что Украина получит дополнительную помощь: 325 миллионов долларов предназначены для восстановления энергетической инфраструктуры Украины, 290 миллионов - для оказания гуманитарной поддержки украинскому населению, 102 миллиона - на разминирование территории.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый пакет помощи США для Украины на $250 млн: что в него войдетБайден и Стармер обсудят удары ВСУ по России дальнобойным оружиемРешение об ударах по России ATACMS уже принято – Кремль

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, россия, новости, нато, новости сво, политика, поставки западного оружия украине