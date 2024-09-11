https://crimea.ria.ru/20240911/ssha-planiruyut-vydelit-ukraine-esche-700-millionov-dollarov-1140289775.html

США планируют выделить Украине еще 700 миллионов долларов

США планируют выделить Украине еще 700 миллионов долларов - РИА Новости Крым, 11.09.2024

США планируют выделить Украине еще 700 миллионов долларов

Госсекретарь США Энтони Блинкен, находящийся в Киеве, сделал заявление, что Украина получит дополнительную помощь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 11.09.2024

2024-09-11T22:12

2024-09-11T22:12

2024-09-11T22:23

энтони блинкен

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политика

поставки западного оружия украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Госсекретарь США Энтони Блинкен, находящийся в Киеве, сделал заявление, что Украина получит дополнительную помощь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его пресс-конференцию.Блинкен сообщил, что 325 миллионов долларов предназначены для содействия восстановлению энергетической инфраструктуры Украины. Еще 290 миллионов долларов планируется задействовать для оказания гуманитарной поддержки украинскому населению, в том числе закупить лекарства, продукты питания, питьевую воду и товары первой необходимости.Кроме того, Киев получит от США около 102 миллионов долларов на разминирование территории. В итоге общая сумма ассигнований составит порядка 717 миллионов долларов.Также в ходе визита на Украину госсекретарь США обсудил возможность применения Киевом дальнобойных ракет для ударов по России.Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Запад, скорее всего, уже решил позволить Киеву бить дальнобойными ракетами вглубь территорий России, ответы на такие удары будут жесткими.На Украине проходит саммит "Крымской платформы". По мнению депутата Госдумы от Крыма Михаила Шеремета, вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда и это отлично понимают как в Киеве, так и в Вашингтоне. Так называемый саммит "Крымской платформы" – это всего лишь площадка для оправдания финансирования киевского режима.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый пакет помощи США для Украины на $250 млн: что в него войдетПо законам Голливуда: в рамках "Крымской платформы" демонизируют РоссиюЗахарова остроумно высказалась о нехватке денег на Крымскую платформу

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

энтони блинкен, новости, украина, киев, сша, политика, поставки западного оружия украине