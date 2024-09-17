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Более 22 кг марихуаны нашли у жителя Бахчисарайского района

Более 22 кг марихуаны нашли у жителя Бахчисарайского района - РИА Новости Крым, 17.09.2024

Более 22 кг марихуаны нашли у жителя Бахчисарайского района

В Бахчисарайском районе Крыма задержан 49-летний местный житель по подозрению в хранении более 22 кг марихуаны. Об этом сообщает республиканское МВД. РИА Новости Крым, 17.09.2024

2024-09-17T17:03

2024-09-17T17:03

2024-09-17T17:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма задержан 49-летний местный житель по подозрению в хранении более 22 кг марихуаны. Об этом сообщает республиканское МВД.Выйти на подозреваемого удалось сотрудникам Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РК с коллегами из отдела МВД России по Бахчисарайскому району. Они совместно проводили оперативно-профилактическое мероприятие "Мак-2024".По информации полиции, во время досмотра территории частного дома мужчины было обнаружено множество кустов конопли. Некоторые из них произрастали в земле, остальные сушились в постройках.В отношении задержанного следственным отделом ОМВД России по Бахчисарайскому району возбуждено уголовное дело по статье "незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов <…> в крупном размере". Мужчина находится под подпиской о невыезде.В начале сентября Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю сообщило, что в Крыму 16-летний подросток и его 19-летний знакомый предстанут перед судом за торговлю наркотиками и попытку сбыть крупную партию через интернет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Готовились сбыть большую партию "соли": в Крыму задержаны наркодельцыНаркоцех накрыли в Симферопольском районе: задержаны подозреваемыеХотел наладить наркотрафик для туристов: ФСБ задержала крымчанина

бахчисарайский район

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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