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Более 22 кг марихуаны нашли у жителя Бахчисарайского района
Более 22 кг марихуаны нашли у жителя Бахчисарайского района - РИА Новости Крым, 17.09.2024
Более 22 кг марихуаны нашли у жителя Бахчисарайского района
В Бахчисарайском районе Крыма задержан 49-летний местный житель по подозрению в хранении более 22 кг марихуаны. Об этом сообщает республиканское МВД. РИА Новости Крым, 17.09.2024
2024-09-17T17:03
2024-09-17T17:03
2024-09-17T17:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма задержан 49-летний местный житель по подозрению в хранении более 22 кг марихуаны. Об этом сообщает республиканское МВД.Выйти на подозреваемого удалось сотрудникам Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РК с коллегами из отдела МВД России по Бахчисарайскому району. Они совместно проводили оперативно-профилактическое мероприятие "Мак-2024".По информации полиции, во время досмотра территории частного дома мужчины было обнаружено множество кустов конопли. Некоторые из них произрастали в земле, остальные сушились в постройках.В отношении задержанного следственным отделом ОМВД России по Бахчисарайскому району возбуждено уголовное дело по статье "незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов <…> в крупном размере". Мужчина находится под подпиской о невыезде.В начале сентября Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю сообщило, что в Крыму 16-летний подросток и его 19-летний знакомый предстанут перед судом за торговлю наркотиками и попытку сбыть крупную партию через интернет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Готовились сбыть большую партию "соли": в Крыму задержаны наркодельцыНаркоцех накрыли в Симферопольском районе: задержаны подозреваемыеХотел наладить наркотрафик для туристов: ФСБ задержала крымчанина
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РИА Новости Крым
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новости крыма, мвд по республике крым, бахчисарайский район, наркотики, происшествия
Более 22 кг марихуаны нашли у жителя Бахчисарайского района
По подозрению в хранении более 22 кг марихуаны задержан житель Бахчисарайского района
17:03 17.09.2024 (обновлено: 17:16 17.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма задержан 49-летний местный житель по подозрению в хранении более 22 кг марихуаны. Об этом сообщает республиканское МВД.
"Стражи правопорядка изъяли всю "дурман-траву" общим весом около 30 килограммов. Экспертиза установила, что масса содержащегося в ней наркотического средства в пересчете на сухое вещество превышает 22 килограмма", – говорится в сообщении.
Выйти на подозреваемого удалось сотрудникам Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РК с коллегами из отдела МВД России по Бахчисарайскому району. Они совместно проводили оперативно-профилактическое мероприятие "Мак-2024".
По информации полиции, во время досмотра территории частного дома мужчины было обнаружено множество кустов конопли. Некоторые из них произрастали в земле, остальные сушились в постройках.
"Также на участке и в жилище подозреваемого полицейские нашли коробки и пакеты, в которых хранились измельченные части каннабиса. Задержанный пояснил, что изготовил марихуану из конопли для личного употребления", – уточнили в МВД Крыма.
В отношении задержанного следственным отделом ОМВД России по Бахчисарайскому району возбуждено уголовное дело по статье "незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов <…> в крупном размере". Мужчина находится под подпиской о невыезде.
В начале сентября Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю сообщило, что в Крыму 16-летний подросток и его 19-летний знакомый предстанут перед судом за торговлю наркотиками
и попытку сбыть крупную партию через интернет.
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