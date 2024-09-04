https://crimea.ria.ru/20240904/khotel-naladit-narkotrafik-dlya-turistov-fsb-zaderzhala-krymchanina-1140104854.html

Хотел наладить наркотрафик для туристов: ФСБ задержала крымчанина

Хотел наладить наркотрафик для туристов: ФСБ задержала крымчанина - РИА Новости Крым, 04.09.2024

Хотел наладить наркотрафик для туристов: ФСБ задержала крымчанина

В Евпатории по подозрению в попытке сбыта крупной партии наркотиков задержан местный житель. Об этом сообщает УФСБ России по Республике Крым и Севастополю. РИА Новости Крым, 04.09.2024

2024-09-04T10:17

2024-09-04T10:17

2024-09-04T12:16

крым

евпатория

уфсб россии по республике крым и городу севастополю

наркотики

происшествия

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/03/1122261886_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_4a7a268aa708009470b4d9a1980aa6ae.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. В Евпатории по подозрению в попытке сбыта крупной партии наркотиков задержан местный житель. Об этом сообщает УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.Однако осуществить свой замысел обвиняемый не успел - он был задержан правоохранителями. По месту жительства обвиняемого обнаружили и изъяли более 250 граммов наркотика. Мужчине предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Если в суде его вина будет доказана, ему может грозить до 20 лет заключения.Накануне пресс-служба прокуратуры РК сообщила, что в Алуште на скамье подсудимых оказался местный житель за содержание наркопритона. Он обвиняется в систематическом предоставлении своей жилой комнаты, а также приспособлений для потребления запрещенных веществ наркозависимым лицам.Читайте также на РИА Новости Крым:За организацию наркопритона осужден житель БелогорскаГотовились сбыть большую партию "соли": в Крыму задержаны наркодельцыНаркоцех накрыли в Симферопольском районе: задержаны подозреваемые

крым

евпатория

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, евпатория, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, наркотики, происшествия, новости крыма