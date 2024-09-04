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Хотел наладить наркотрафик для туристов: ФСБ задержала крымчанина
Хотел наладить наркотрафик для туристов: ФСБ задержала крымчанина - РИА Новости Крым, 04.09.2024
Хотел наладить наркотрафик для туристов: ФСБ задержала крымчанина
В Евпатории по подозрению в попытке сбыта крупной партии наркотиков задержан местный житель. Об этом сообщает УФСБ России по Республике Крым и Севастополю. РИА Новости Крым, 04.09.2024
2024-09-04T10:17
2024-09-04T10:17
2024-09-04T12:16
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уфсб россии по республике крым и городу севастополю
наркотики
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. В Евпатории по подозрению в попытке сбыта крупной партии наркотиков задержан местный житель. Об этом сообщает УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.Однако осуществить свой замысел обвиняемый не успел - он был задержан правоохранителями. По месту жительства обвиняемого обнаружили и изъяли более 250 граммов наркотика. Мужчине предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Если в суде его вина будет доказана, ему может грозить до 20 лет заключения.Накануне пресс-служба прокуратуры РК сообщила, что в Алуште на скамье подсудимых оказался местный житель за содержание наркопритона. Он обвиняется в систематическом предоставлении своей жилой комнаты, а также приспособлений для потребления запрещенных веществ наркозависимым лицам.Читайте также на РИА Новости Крым:За организацию наркопритона осужден житель БелогорскаГотовились сбыть большую партию "соли": в Крыму задержаны наркодельцыНаркоцех накрыли в Симферопольском районе: задержаны подозреваемые
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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крым, евпатория, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, наркотики, происшествия, новости крыма
Хотел наладить наркотрафик для туристов: ФСБ задержала крымчанина
Житель Крыма задержан по подозрению в попытке сбыта наркотиков в крупном размере - ФСБ
10:17 04.09.2024 (обновлено: 12:16 04.09.2024)