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Хотел наладить наркотрафик для туристов: ФСБ задержала крымчанина - РИА Новости Крым, 04.09.2024
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Хотел наладить наркотрафик для туристов: ФСБ задержала крымчанина
Хотел наладить наркотрафик для туристов: ФСБ задержала крымчанина - РИА Новости Крым, 04.09.2024
Хотел наладить наркотрафик для туристов: ФСБ задержала крымчанина
В Евпатории по подозрению в попытке сбыта крупной партии наркотиков задержан местный житель. Об этом сообщает УФСБ России по Республике Крым и Севастополю. РИА Новости Крым, 04.09.2024
2024-09-04T10:17
2024-09-04T12:16
крым
евпатория
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
наркотики
происшествия
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. В Евпатории по подозрению в попытке сбыта крупной партии наркотиков задержан местный житель. Об этом сообщает УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.Однако осуществить свой замысел обвиняемый не успел - он был задержан правоохранителями. По месту жительства обвиняемого обнаружили и изъяли более 250 граммов наркотика. Мужчине предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Если в суде его вина будет доказана, ему может грозить до 20 лет заключения.Накануне пресс-служба прокуратуры РК сообщила, что в Алуште на скамье подсудимых оказался местный житель за содержание наркопритона. Он обвиняется в систематическом предоставлении своей жилой комнаты, а также приспособлений для потребления запрещенных веществ наркозависимым лицам.Читайте также на РИА Новости Крым:За организацию наркопритона осужден житель БелогорскаГотовились сбыть большую партию "соли": в Крыму задержаны наркодельцыНаркоцех накрыли в Симферопольском районе: задержаны подозреваемые
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РИА Новости Крым
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крым, евпатория, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, наркотики, происшествия, новости крыма
Хотел наладить наркотрафик для туристов: ФСБ задержала крымчанина

Житель Крыма задержан по подозрению в попытке сбыта наркотиков в крупном размере - ФСБ

10:17 04.09.2024 (обновлено: 12:16 04.09.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. В Евпатории по подозрению в попытке сбыта крупной партии наркотиков задержан местный житель. Об этом сообщает УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

"30-тилетний житель Евпатории разработал план по незаконному обогащению путем сбыта наркотических средств. Для этого он приобрел каннабис (марихуану) в крупном размере, который в дальнейшем планировал сбывать туристам", - говорится в сообщении.

Однако осуществить свой замысел обвиняемый не успел - он был задержан правоохранителями. По месту жительства обвиняемого обнаружили и изъяли более 250 граммов наркотика.
Мужчине предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Если в суде его вина будет доказана, ему может грозить до 20 лет заключения.
Накануне пресс-служба прокуратуры РК сообщила, что в Алуште на скамье подсудимых оказался местный житель за содержание наркопритона. Он обвиняется в систематическом предоставлении своей жилой комнаты, а также приспособлений для потребления запрещенных веществ наркозависимым лицам.
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КрымЕвпаторияУФСБ России по Республике Крым и городу СевастополюнаркотикиПроисшествияНовости Крыма
 
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