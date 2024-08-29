https://crimea.ria.ru/20240829/gotovilis-sbyt-bolshuyu-partiyu-soli-v-krymu-zaderzhany-narkodeltsy-1139968718.html

Готовились сбыть большую партию "соли": в Крыму задержаны наркодельцы

Готовились сбыть большую партию "соли": в Крыму задержаны наркодельцы - РИА Новости Крым, 29.08.2024

Готовились сбыть большую партию "соли": в Крыму задержаны наркодельцы

В Крыму задержаны мужчина и женщина, которые намеревались закладывать в регионе свертки с наркотиками, предварительно расфасовывая крупные партии на мелкие. Об... РИА Новости Крым, 29.08.2024

2024-08-29T12:50

2024-08-29T12:50

2024-08-29T12:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. В Крыму задержаны мужчина и женщина, которые намеревались закладывать в регионе свертки с наркотиками, предварительно расфасовывая крупные партии на мелкие. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по РК и Севастополю."Установлено, что жители Ставропольского края - мужчина 1996 года рождения и его знакомая 1999 г.р. - вступили в сговор с неустановленными лицами в интернет-мессенджере с целью заработка от незаконной торговли наркотиками. Подозреваемые приехали на территорию Республики Крым для закладки свертков с разовыми дозами, а также извлечения оптовых партий наркотического средства α-PVP, так называемой. "соли", - говорится в сообщении.Напарники были задержаны сотрудниками УФСБ в Севастополе сразу после того, как извлекли из тайника 200 граммов наркотиков.В настоящее время подозреваемые заключены на два месяца под стражу. Санкция вменяемой им статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.Ранее сообщалось, что в Севастополе задержан местный житель, обвиняемый в покушении на сбыт крупной партии наркотической "соли", ему грозит пожизненный срок. В МВД по Крыму ранее сообщили, что в прошлом году правоохранители республики изъяли из незаконного оборота свыше 200 килограммов наркотических веществ, из них почти половина – синтетические наркотики.Читайте также на РИА Новости Крым:Наркоцех накрыли в Симферопольском районе: задержаны подозреваемыеКрупную наркоплантацию обнаружили в КрымуВ Севастополе иностранец создал банду наркоторговцев

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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