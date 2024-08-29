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Готовились сбыть большую партию "соли": в Крыму задержаны наркодельцы - РИА Новости Крым, 29.08.2024
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Готовились сбыть большую партию "соли": в Крыму задержаны наркодельцы
Готовились сбыть большую партию "соли": в Крыму задержаны наркодельцы - РИА Новости Крым, 29.08.2024
Готовились сбыть большую партию "соли": в Крыму задержаны наркодельцы
В Крыму задержаны мужчина и женщина, которые намеревались закладывать в регионе свертки с наркотиками, предварительно расфасовывая крупные партии на мелкие. Об... РИА Новости Крым, 29.08.2024
2024-08-29T12:50
2024-08-29T12:50
наркотики
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. В Крыму задержаны мужчина и женщина, которые намеревались закладывать в регионе свертки с наркотиками, предварительно расфасовывая крупные партии на мелкие. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по РК и Севастополю."Установлено, что жители Ставропольского края - мужчина 1996 года рождения и его знакомая 1999 г.р. - вступили в сговор с неустановленными лицами в интернет-мессенджере с целью заработка от незаконной торговли наркотиками. Подозреваемые приехали на территорию Республики Крым для закладки свертков с разовыми дозами, а также извлечения оптовых партий наркотического средства α-PVP, так называемой. "соли", - говорится в сообщении.Напарники были задержаны сотрудниками УФСБ в Севастополе сразу после того, как извлекли из тайника 200 граммов наркотиков.В настоящее время подозреваемые заключены на два месяца под стражу. Санкция вменяемой им статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.Ранее сообщалось, что в Севастополе задержан местный житель, обвиняемый в покушении на сбыт крупной партии наркотической "соли", ему грозит пожизненный срок. В МВД по Крыму ранее сообщили, что в прошлом году правоохранители республики изъяли из незаконного оборота свыше 200 килограммов наркотических веществ, из них почти половина – синтетические наркотики.Читайте также на РИА Новости Крым:Наркоцех накрыли в Симферопольском районе: задержаны подозреваемыеКрупную наркоплантацию обнаружили в КрымуВ Севастополе иностранец создал банду наркоторговцев
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4.7
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наркотики, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, крым, новости крыма, закон и право, севастополь
Готовились сбыть большую партию "соли": в Крыму задержаны наркодельцы

В Крыму по подозрению в подготовке к незаконному сбыту наркотиков задержаны двое – УФСБ

12:50 29.08.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. В Крыму задержаны мужчина и женщина, которые намеревались закладывать в регионе свертки с наркотиками, предварительно расфасовывая крупные партии на мелкие. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по РК и Севастополю.
"Установлено, что жители Ставропольского края - мужчина 1996 года рождения и его знакомая 1999 г.р. - вступили в сговор с неустановленными лицами в интернет-мессенджере с целью заработка от незаконной торговли наркотиками. Подозреваемые приехали на территорию Республики Крым для закладки свертков с разовыми дозами, а также извлечения оптовых партий наркотического средства α-PVP, так называемой. "соли", - говорится в сообщении.
Напарники были задержаны сотрудниками УФСБ в Севастополе сразу после того, как извлекли из тайника 200 граммов наркотиков.
В настоящее время подозреваемые заключены на два месяца под стражу. Санкция вменяемой им статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.
Ранее сообщалось, что в Севастополе задержан местный житель, обвиняемый в покушении на сбыт крупной партии наркотической "соли", ему грозит пожизненный срок. В МВД по Крыму ранее сообщили, что в прошлом году правоохранители республики изъяли из незаконного оборота свыше 200 килограммов наркотических веществ, из них почти половина – синтетические наркотики.
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