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В Севастополе иностранец создал банду наркоторговцев - РИА Новости Крым, 17.05.2024
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В Севастополе иностранец создал банду наркоторговцев
В Севастополе иностранец создал банду наркоторговцев - РИА Новости Крым, 17.05.2024
В Севастополе иностранец создал банду наркоторговцев
В Севастополе иностранец организовал преступное сообщество, которое занималось торговлей наркотиками в особо крупном размере. Предварительное расследование в... РИА Новости Крым, 17.05.2024
2024-05-17T10:45
2024-05-17T10:45
севастополь
умвд россии по севастополю
наркотики
новости крыма
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе иностранец организовал преступное сообщество, которое занималось торговлей наркотиками в особо крупном размере. Предварительное расследование в отношении участников группы завершили в УМВД России по Севастополю."В ходе следствия установлено, что в 2022 году 35-летний житель сопредельного государства, проживавший в Республике Крым, с целью дополнительного заработка нашел в одном из интернет-магазинов по продаже запрещенных веществ вакансию курьера. Связавшись с анонимным администратором наркомаркета, иностранец за денежное вознаграждение согласился работать", - сообщают в пресс-службе ведомства.В обязанности злоумышленника входило получение крупных партий криминального товара, расфасовка на более мелкие части и разовые дозы с дальнейшим формированием тайников на территории Севастополя и Крыма. Для реализации преступных замыслов он привлек своего соотечественника и еще трех жителей Севастополя.За полгода, с февраля по июль 2023 года, соучастники совершили 12 попыток продажи наркотических средств: почти 6 кг альфа-PVP, смеси мефедрона и альфа-PVP общей массой более 300 граммов, более 110 граммов кокаина, а также МДМА и мефедрона."Однако осуществить задуманное наркосбытчикам не удалось, в результате оперативно-розыскных мероприятий они были задержаны сотрудниками УНК УМВД России по г. Севастополю при силовой поддержке полицейского спецназа, а также оперативниками УНК УМВД России по Липецкой области. Наркотические средства изъяты из незаконного оборота", - говорится в сообщении пресс-службы.В настоящее время материалы уголовного дела вместе с утвержденным прокуратурой Севастополя обвинительным заключением переданы в суд. Четверо обвиняемых находятся под стражей, один под домашним арестом.Ранее в Керченском городском суде коллегия присяжных признала виновными наркодилеров, которые пытались провезти в Крым полкилограмма наркотиков. Нелегальный груз они спрятали в тайнике, устроенном в салоне BMW.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Крыма вырастил 20 кг конопли и получил 12 лет тюрьмыСевастопольцу грозит пожизненное за покушение на торговлю наркотиками Торговала смертью: Ялтинский суд вынес приговор наркодилеру
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севастополь, умвд россии по севастополю, наркотики, новости крыма, закон и право
В Севастополе иностранец создал банду наркоторговцев

В Севастополе двух иностранцев будут судить за сбыт наркотиков в особо крупном размере

10:45 17.05.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе иностранец организовал преступное сообщество, которое занималось торговлей наркотиками в особо крупном размере. Предварительное расследование в отношении участников группы завершили в УМВД России по Севастополю.
"В ходе следствия установлено, что в 2022 году 35-летний житель сопредельного государства, проживавший в Республике Крым, с целью дополнительного заработка нашел в одном из интернет-магазинов по продаже запрещенных веществ вакансию курьера. Связавшись с анонимным администратором наркомаркета, иностранец за денежное вознаграждение согласился работать", - сообщают в пресс-службе ведомства.
В обязанности злоумышленника входило получение крупных партий криминального товара, расфасовка на более мелкие части и разовые дозы с дальнейшим формированием тайников на территории Севастополя и Крыма. Для реализации преступных замыслов он привлек своего соотечественника и еще трех жителей Севастополя.
"Мужчина предложил своему 32-летнему соотечественнику, с которым он проживал в одной квартире, присоединиться к преступному промыслу, на что приятель согласился. В состав организованной группы также вошли трое жителей Севастополя в возрасте от 20 до 24 лет, выполнявших функции закладчиков и перевозчиков зелья между Липецкой областью, Республикой Крым и Севастополем", - уточнили в полиции.
За полгода, с февраля по июль 2023 года, соучастники совершили 12 попыток продажи наркотических средств: почти 6 кг альфа-PVP, смеси мефедрона и альфа-PVP общей массой более 300 граммов, более 110 граммов кокаина, а также МДМА и мефедрона.
"Однако осуществить задуманное наркосбытчикам не удалось, в результате оперативно-розыскных мероприятий они были задержаны сотрудниками УНК УМВД России по г. Севастополю при силовой поддержке полицейского спецназа, а также оперативниками УНК УМВД России по Липецкой области. Наркотические средства изъяты из незаконного оборота", - говорится в сообщении пресс-службы.
В настоящее время материалы уголовного дела вместе с утвержденным прокуратурой Севастополя обвинительным заключением переданы в суд. Четверо обвиняемых находятся под стражей, один под домашним арестом.
Ранее в Керченском городском суде коллегия присяжных признала виновными наркодилеров, которые пытались провезти в Крым полкилограмма наркотиков. Нелегальный груз они спрятали в тайнике, устроенном в салоне BMW.
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СевастопольУМВД России по СевастополюнаркотикиНовости КрымаЗакон и право
 
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