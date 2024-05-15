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Полкило наркотиков в салоне BMW: в Керчи осудили наркодилеров - РИА Новости Крым, 15.05.2024
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Полкило наркотиков в салоне BMW: в Керчи осудили наркодилеров
Полкило наркотиков в салоне BMW: в Керчи осудили наркодилеров - РИА Новости Крым, 15.05.2024
Полкило наркотиков в салоне BMW: в Керчи осудили наркодилеров
Двое крымчан привезли из Московской области в Крым полкилограмма N-метилэфедрона, сообщает прокуратура Республики Крым. Суд присяжных в Керченском городском... РИА Новости Крым, 15.05.2024
2024-05-15T17:42
2024-05-15T17:42
наркотики
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Двое крымчан привезли из Московской области в Крым полкилограмма N-метилэфедрона, сообщает прокуратура Республики Крым. Суд присяжных в Керченском городском суде признал их виновными.Подсудимые выехали на автомобиле BMW в Московскую область, где достали из "закладки" и привезли в Крым более полукилограмма наркотических средств. "Товар" был скрыт в салоне иномарки."В ходе обыска на территории автомастерской в городе Керчи и по месту жительства одного из подсудимых запрещенные вещества обнаружены и изъяты сотрудниками Погрануправления ФСБ России по РК", - продолжают в прокуратуре.Присяжные сочли подсудимых виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размерах.3 мая в Севастополе было передано в суд дело водителя микроавтобуса, который в состоянии наркотического опьянения допустил столкновение с автобусом на остановке общественного транспорта. В результате 64-летней пассажирке маршрутного такси был причинен тяжкий вред здоровью.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Крыма вырастил 20 кг конопли и получил 12 лет тюрьмыСевастопольцу грозит пожизненное за покушение на торговлю наркотиками Торговала смертью: Ялтинский суд вынес приговор наркодилеру
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наркотики, крым, керчь, пограничная служба фсб, происшествия, суд, новости, новости крыма
Полкило наркотиков в салоне BMW: в Керчи осудили наркодилеров

Наркоторговцы скрыли в BMW и провезли в Крым полкило наркотиков

17:42 15.05.2024
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Двое крымчан привезли из Московской области в Крым полкилограмма N-метилэфедрона, сообщает прокуратура Республики Крым. Суд присяжных в Керченском городском суде признал их виновными.
"Судом установлено, что молодые люди договорились о совместной незаконной деятельности по сбыту запрещенных веществ. С этой целью в сети "Интернет" они приобрели производное N-метилэфедрона", - информирует Telegram-канал прокуратуры.
Подсудимые выехали на автомобиле BMW в Московскую область, где достали из "закладки" и привезли в Крым более полукилограмма наркотических средств. "Товар" был скрыт в салоне иномарки.
"В ходе обыска на территории автомастерской в городе Керчи и по месту жительства одного из подсудимых запрещенные вещества обнаружены и изъяты сотрудниками Погрануправления ФСБ России по РК", - продолжают в прокуратуре.
Присяжные сочли подсудимых виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размерах.
3 мая в Севастополе было передано в суд дело водителя микроавтобуса, который в состоянии наркотического опьянения допустил столкновение с автобусом на остановке общественного транспорта. В результате 64-летней пассажирке маршрутного такси был причинен тяжкий вред здоровью.
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наркотикиКрымКерчьПограничная служба ФСБПроисшествияСудНовостиНовости Крыма
 
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