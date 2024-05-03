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Житель Крыма вырастил 20 кг конопли и получил 12 лет тюрьмы - РИА Новости Крым, 03.05.2024
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Житель Крыма вырастил 20 кг конопли и получил 12 лет тюрьмы
Житель Крыма вырастил 20 кг конопли и получил 12 лет тюрьмы - РИА Новости Крым, 03.05.2024
Житель Крыма вырастил 20 кг конопли и получил 12 лет тюрьмы
Житель Бахчисарайского района сядет за культивирование и попытку сбыта конопли. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, отбывать наказание злоумышленнику... РИА Новости Крым, 03.05.2024
2024-05-03T19:11
2024-05-03T19:11
наркотики
происшествия
суд
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бахчисарай
бахчисарайский район
прокуратура республики крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. Житель Бахчисарайского района сядет за культивирование и попытку сбыта конопли. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, отбывать наказание злоумышленнику предстоит в колонии строгого режимаОднако довести преступный умысел до конца мужчина не смог, поскольку был задержан сотрудниками УФСБ. П решению суда он отправится к колонию строго режима на 12,5 лет. Пока приговор в законную силу не вступил.Читайте также на РИА Новости Крым:Торговала смертью: Ялтинский суд вынес приговор наркодилеруДвоих мужчин в Крыму будут судить за конопляное поле"Соль" в банковской ячейке: в Ялте гостю из Петербурга грозит пожизненное
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Житель Крыма вырастил 20 кг конопли и получил 12 лет тюрьмы

Прокуратура: Житель Крыма получил 12 лет за культивирование и попытку сбыта конопли

19:11 03.05.2024
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. Житель Бахчисарайского района сядет за культивирование и попытку сбыта конопли. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, отбывать наказание злоумышленнику предстоит в колонии строгого режима
"Установлено, что осужденный по месту своего жительства посадил и вырастил 21 куст конопли. Срезав созревшие растения, мужчина приобрел порядка 20 кг частей растений конопля, которые в дальнейшем намеревался сбыть наркозависимым гражданам", - сказано в сообщении.
Однако довести преступный умысел до конца мужчина не смог, поскольку был задержан сотрудниками УФСБ. П решению суда он отправится к колонию строго режима на 12,5 лет. Пока приговор в законную силу не вступил.
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наркотикиПроисшествияСудПриговорНовостиКрымНовости КрымаБахчисарайБахчисарайский районПрокуратура Республики Крым
 
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