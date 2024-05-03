https://crimea.ria.ru/20240503/zhitel-kryma-vyrastil-20-kg-konopli-i-poluchil-12-let-tyurmy-1137034800.html

Житель Крыма вырастил 20 кг конопли и получил 12 лет тюрьмы

Житель Крыма вырастил 20 кг конопли и получил 12 лет тюрьмы - РИА Новости Крым, 03.05.2024

Житель Крыма вырастил 20 кг конопли и получил 12 лет тюрьмы

Житель Бахчисарайского района сядет за культивирование и попытку сбыта конопли. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, отбывать наказание злоумышленнику... РИА Новости Крым, 03.05.2024

2024-05-03T19:11

2024-05-03T19:11

2024-05-03T19:11

наркотики

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суд

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. Житель Бахчисарайского района сядет за культивирование и попытку сбыта конопли. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, отбывать наказание злоумышленнику предстоит в колонии строгого режимаОднако довести преступный умысел до конца мужчина не смог, поскольку был задержан сотрудниками УФСБ. П решению суда он отправится к колонию строго режима на 12,5 лет. Пока приговор в законную силу не вступил.Читайте также на РИА Новости Крым:Торговала смертью: Ялтинский суд вынес приговор наркодилеруДвоих мужчин в Крыму будут судить за конопляное поле"Соль" в банковской ячейке: в Ялте гостю из Петербурга грозит пожизненное

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наркотики, происшествия, суд, приговор, новости, крым, новости крыма, бахчисарай, бахчисарайский район, прокуратура республики крым