https://crimea.ria.ru/20240403/torgovala-smertyu-yaltinskiy-sud-vynes-prigovor-narkodileru-1136252412.html

Торговала смертью: Ялтинский суд вынес приговор наркодилеру

Торговала смертью: Ялтинский суд вынес приговор наркодилеру - РИА Новости Крым, 03.04.2024

Торговала смертью: Ялтинский суд вынес приговор наркодилеру

В Ялте приговорили к 7,5 годам лишения свободы в колонии общего режима гражданку, которая продавала наркотические средства через интернет-магазин. Приговор... РИА Новости Крым, 03.04.2024

2024-04-03T12:19

2024-04-03T12:19

2024-04-03T12:22

ялта

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

новости крыма

суд

наркотики

интернет

интернет-магазин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости Крым. В Ялте приговорили к 7,5 годам лишения свободы в колонии общего режима гражданку, которая продавала наркотические средства через интернет-магазин. Приговор вступил в законную силу, сообщает УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю."Установлено, что наркозависимая безработная 32-летняя жительница г. Ялты выполняла функции курьера в Интернет-магазине по продаже наркотиков. Бесконтактным способом посредством тайниковых закладок она закупала оптовые партии различных запрещенных веществ, затем расфасовывала на более мелкие партии и продавала наркозависимым лицам региона аналогичным способом через запрещенные сайты в интернете", – сказано в сообщении.В ноябре 2023 года осужденная отправилась в Севастополь, чтобы заложить закладки с каннабисом в тайники. Сотрудники УФСБ задержали ее с поличным, в ходе личного досмотра у гражданки обнаружили также свертки с мефедроном, приготовленные к сбыту.Гражданка признана виновной в покушении на сбыт наркотических средств через Интернет в крупном размере.2 апреля двое жителей Советского района были задержаны за культивирование на своем поле конопли в размере 66 кустов. Еще пять растений они приготовили для дальнейшей переработки и продажи.Более 12 килограммов конопли нашли у жителя Красногвардейского района, за покушение на их сбыт он осужден на четыре года лишения свободы в колонии строгого режима.Читайте также на РИА Новости Крым:"Соль" в банковской ячейке: в Ялте гостю из Петербурга грозит пожизненное "У них на позициях видали всякое": боевой медик о наркотиках в ВСУЗа вьюнок - уголовный срок: какие цветы теперь запрещено сажать на даче

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ялта, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости крыма, суд, наркотики, интернет, интернет-магазин