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Торговала смертью: Ялтинский суд вынес приговор наркодилеру - РИА Новости Крым, 03.04.2024
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Торговала смертью: Ялтинский суд вынес приговор наркодилеру
Торговала смертью: Ялтинский суд вынес приговор наркодилеру - РИА Новости Крым, 03.04.2024
Торговала смертью: Ялтинский суд вынес приговор наркодилеру
В Ялте приговорили к 7,5 годам лишения свободы в колонии общего режима гражданку, которая продавала наркотические средства через интернет-магазин. Приговор... РИА Новости Крым, 03.04.2024
2024-04-03T12:19
2024-04-03T12:22
ялта
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
новости крыма
суд
наркотики
интернет
интернет-магазин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости Крым. В Ялте приговорили к 7,5 годам лишения свободы в колонии общего режима гражданку, которая продавала наркотические средства через интернет-магазин. Приговор вступил в законную силу, сообщает УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю."Установлено, что наркозависимая безработная 32-летняя жительница г. Ялты выполняла функции курьера в Интернет-магазине по продаже наркотиков. Бесконтактным способом посредством тайниковых закладок она закупала оптовые партии различных запрещенных веществ, затем расфасовывала на более мелкие партии и продавала наркозависимым лицам региона аналогичным способом через запрещенные сайты в интернете", – сказано в сообщении.В ноябре 2023 года осужденная отправилась в Севастополь, чтобы заложить закладки с каннабисом в тайники. Сотрудники УФСБ задержали ее с поличным, в ходе личного досмотра у гражданки обнаружили также свертки с мефедроном, приготовленные к сбыту.Гражданка признана виновной в покушении на сбыт наркотических средств через Интернет в крупном размере.2 апреля двое жителей Советского района были задержаны за культивирование на своем поле конопли в размере 66 кустов. Еще пять растений они приготовили для дальнейшей переработки и продажи.Более 12 килограммов конопли нашли у жителя Красногвардейского района, за покушение на их сбыт он осужден на четыре года лишения свободы в колонии строгого режима.Читайте также на РИА Новости Крым:"Соль" в банковской ячейке: в Ялте гостю из Петербурга грозит пожизненное "У них на позициях видали всякое": боевой медик о наркотиках в ВСУЗа вьюнок - уголовный срок: какие цветы теперь запрещено сажать на даче
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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ялта, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости крыма, суд, наркотики, интернет, интернет-магазин
Торговала смертью: Ялтинский суд вынес приговор наркодилеру

Жительницу Ялты приговорили к 7,5 годам колонии за продажу наркотиков

12:19 03.04.2024 (обновлено: 12:22 03.04.2024)
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости Крым. В Ялте приговорили к 7,5 годам лишения свободы в колонии общего режима гражданку, которая продавала наркотические средства через интернет-магазин. Приговор вступил в законную силу, сообщает УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
"Установлено, что наркозависимая безработная 32-летняя жительница г. Ялты выполняла функции курьера в Интернет-магазине по продаже наркотиков. Бесконтактным способом посредством тайниковых закладок она закупала оптовые партии различных запрещенных веществ, затем расфасовывала на более мелкие партии и продавала наркозависимым лицам региона аналогичным способом через запрещенные сайты в интернете", – сказано в сообщении.
В ноябре 2023 года осужденная отправилась в Севастополь, чтобы заложить закладки с каннабисом в тайники. Сотрудники УФСБ задержали ее с поличным, в ходе личного досмотра у гражданки обнаружили также свертки с мефедроном, приготовленные к сбыту.

"Все наркотические средства – 150 граммов мефедрона и 800 граммов каннабиса – изъяты из незаконного оборота", – информирует пресс-служба УФСБ.

Гражданка признана виновной в покушении на сбыт наркотических средств через Интернет в крупном размере.
2 апреля двое жителей Советского района были задержаны за культивирование на своем поле конопли в размере 66 кустов. Еще пять растений они приготовили для дальнейшей переработки и продажи.
Более 12 килограммов конопли нашли у жителя Красногвардейского района, за покушение на их сбыт он осужден на четыре года лишения свободы в колонии строгого режима.
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ЯлтаФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Новости КрымаСуднаркотикиИнтернетИнтернет-магазин
 
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