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"У них на позициях видали всякое": боевой медик о наркотиках в ВСУ - РИА Новости Крым, 22.02.2024
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"У них на позициях видали всякое": боевой медик о наркотиках в ВСУ
"У них на позициях видали всякое": боевой медик о наркотиках в ВСУ - РИА Новости Крым, 22.02.2024
"У них на позициях видали всякое": боевой медик о наркотиках в ВСУ
Минобороны Украины, разрешив применение наркотиков своим боевым медикам, фактически их просто легализовали. Такое мнение РИА Новости Крым высказал российский... РИА Новости Крым, 22.02.2024
2024-02-22T16:57
2024-02-22T16:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Минобороны Украины, разрешив применение наркотиков своим боевым медикам, фактически их просто легализовали. Такое мнение РИА Новости Крым высказал российский боевой медик с позывным "Дульдурга".Обезболивающие средства есть в аптечке у каждого бойца, выходящего на боевые действия. Большинство из таких препаратов можно купить в обычной аптеке по рецепту врача. Для чего в ВСУ разрешили еще какие-то дополнительные наркотические вещества – можно только предполагать, сказал "Дульдурга".Ранее сообщалось, что медики в украинской армии теперь будут получать специальные лицензии на использование наркотиков, их прекурсоров и психотропных веществ. Об этом заявили в пресс-службе украинского Минобороны.15 февраля на Украине вступил в силу закон о легализации медицинского каннабиса. В России напомнили о том, что этот путь ранее прошли многие западные страны. Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов уверен, что это было сделано для снижения напряженности в стране, потому что одурманенные наркотиком люди не так остро восприимчивы к проблемам.Читайте также на РИА Новости Крым:Задача – остановить кровь: как выжить после ранения в "красной" зонеКокаин для Зеленского и легализацию наркотиков в Германии оценили в МИДеНа Украине марихуану будут использовать как "успокоительное" для детей
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мнения, лекарства, наркотики, минобороны украины, всу (вооруженные силы украины), иностранные наемники всу
"У них на позициях видали всякое": боевой медик о наркотиках в ВСУ

Русский боевой медик прокомментировал легализацию наркотиков в ВСУ

16:57 22.02.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Минобороны Украины, разрешив применение наркотиков своим боевым медикам, фактически их просто легализовали. Такое мнение РИА Новости Крым высказал российский боевой медик с позывным "Дульдурга".

"Я не знаю, что они будут сейчас употреблять, но мы, когда заходили на их позиции, видели там всякое. У них и "колеса" различные валялись – не знаю, что это было, нам некогда было разбираться. И шприцы были, и чего только не было. Они же там такой сброд у себя пособирали – и наемники иностранные, и кто попало. У них каждый пятый, если не четвертый, "под чем-то", – рассказывает медик.

Обезболивающие средства есть в аптечке у каждого бойца, выходящего на боевые действия. Большинство из таких препаратов можно купить в обычной аптеке по рецепту врача. Для чего в ВСУ разрешили еще какие-то дополнительные наркотические вещества – можно только предполагать, сказал "Дульдурга".

"Где-то кому-то этот наркотик может снимать стресс, а кому-то адреналин дает, страх человек теряет. Я не сторонник таких нововведений в армии, потому что во время боевых действий никто не будет заниматься отчетностью, и фактически это будет бесконтрольно. Просто-напросто кто-то будет делать на этом миллиарды, и все", – подытожил эксперт.

Ранее сообщалось, что медики в украинской армии теперь будут получать специальные лицензии на использование наркотиков, их прекурсоров и психотропных веществ. Об этом заявили в пресс-службе украинского Минобороны.
15 февраля на Украине вступил в силу закон о легализации медицинского каннабиса. В России напомнили о том, что этот путь ранее прошли многие западные страны. Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов уверен, что это было сделано для снижения напряженности в стране, потому что одурманенные наркотиком люди не так остро восприимчивы к проблемам.
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