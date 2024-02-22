https://crimea.ria.ru/20240222/u-nikh-na-pozitsiyakh-vidali-vsyakoe-boevoy-medik-o-narkotikakh-v-vsu-1135157165.html

"У них на позициях видали всякое": боевой медик о наркотиках в ВСУ

"У них на позициях видали всякое": боевой медик о наркотиках в ВСУ - РИА Новости Крым, 22.02.2024

"У них на позициях видали всякое": боевой медик о наркотиках в ВСУ

Минобороны Украины, разрешив применение наркотиков своим боевым медикам, фактически их просто легализовали. Такое мнение РИА Новости Крым высказал российский... РИА Новости Крым, 22.02.2024

2024-02-22T16:57

2024-02-22T16:57

2024-02-22T16:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Минобороны Украины, разрешив применение наркотиков своим боевым медикам, фактически их просто легализовали. Такое мнение РИА Новости Крым высказал российский боевой медик с позывным "Дульдурга".Обезболивающие средства есть в аптечке у каждого бойца, выходящего на боевые действия. Большинство из таких препаратов можно купить в обычной аптеке по рецепту врача. Для чего в ВСУ разрешили еще какие-то дополнительные наркотические вещества – можно только предполагать, сказал "Дульдурга".Ранее сообщалось, что медики в украинской армии теперь будут получать специальные лицензии на использование наркотиков, их прекурсоров и психотропных веществ. Об этом заявили в пресс-службе украинского Минобороны.15 февраля на Украине вступил в силу закон о легализации медицинского каннабиса. В России напомнили о том, что этот путь ранее прошли многие западные страны. Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов уверен, что это было сделано для снижения напряженности в стране, потому что одурманенные наркотиком люди не так остро восприимчивы к проблемам.Читайте также на РИА Новости Крым:Задача – остановить кровь: как выжить после ранения в "красной" зонеКокаин для Зеленского и легализацию наркотиков в Германии оценили в МИДеНа Украине марихуану будут использовать как "успокоительное" для детей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, лекарства, наркотики, минобороны украины, всу (вооруженные силы украины), иностранные наемники всу