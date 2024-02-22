https://crimea.ria.ru/20240222/mediki-vsu-poluchili-litsenziyu-na-vydachu-narkotikov-ukrainskim-boevikam-1135148393.html
Медики ВСУ получили лицензию на выдачу наркотиков украинским боевикам
Медики ВСУ получили лицензию на выдачу наркотиков украинским боевикам - РИА Новости Крым, 22.02.2024
Медики ВСУ получили лицензию на выдачу наркотиков украинским боевикам
Медикам ВСУ разрешили использовать наркотики и их прекурсоры в полевых условиях. Об этом в четверг заявили в пресс-службе минобороны Украины со ссылкой на... РИА Новости Крым, 22.02.2024
2024-02-22T12:54
2024-02-22T12:54
2024-02-22T13:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. Медикам ВСУ разрешили использовать наркотики и их прекурсоры в полевых условиях. Об этом в четверг заявили в пресс-службе минобороны Украины со ссылкой на замглавы ведомства Наталью Калмыкову.По данным украинского военного ведомства, разрешения на выдачу наркотиков и психотропных веществ для военных будет давать рабочая группа, в состав которой вошли представитель минобороны страны.Президент Украины Владимир Зеленский ранее подписал закон о легализации медицинского каннабиса на Украине. Легализация наркотиков необходима Зеленскому для одурманивания населения, чтобы оно не так остро воспринимало проблемы, которые надвигаются на Украину, убежден депутат Госдумы РФ Виталий Милонов. Читайте также на РИА Новости Крым:Солдаты ВСУ продают наркотики детям: в Херсонской области объявлен розыскКокаин для Зеленского и легализацию наркотиков в Германии оценили в МИДе Счет на тонны: МВД РФ накрыло руководимую из Украины банду наркоторговцев
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всу (вооруженные силы украины), новости, украина, минобороны украины
Медики ВСУ получили лицензию на выдачу наркотиков украинским боевикам
Медикам ВСУ дают лицензии на использование наркотиков в полевых условиях
12:54 22.02.2024 (обновлено: 13:02 22.02.2024)