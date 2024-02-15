Зеленский подписал закон о легализации медицинского каннабиса
На Украине вступил в силу закон о легализации каннабиса
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Закон о легализации медицинского каннабиса на Украине вступил в силу. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Верховной рады Украины.
Украинский депутат Ярослав Железняк 21 декабря сообщал, что Верховная рада Украины приняла законопроект о легализации медицинской марихуаны во втором чтении. Позднее в парламенте было зарегистрировано постановление о блокировке законопроекта, однако впоследствии большинство депутатов отказались блокировать документ.
"Закон о регулировании обращения растений рода конопли в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности <…> возвращен с подписью Владимира Зеленского", – цитирует документ РИА Новости.
После подписания закона Зеленским документ вступает в силу.
Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении легализацию "медицинского каннабиса". В конце июня прошлого года президент Украины Владимир Зеленский выступил за легализацию лекарств на основе марихуаны, заявив, что эти препараты должны производиться на территории Украины. При этом тема легализации медицинского каннабиса была инициирована Владимиром Зеленским еще в 2020 году. Позднее соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной раде, но в июле 2021 года депутаты провалили голосование по нему. Через год, в июне 2022 года, кабмин Украины поддержал инициативу использования марихуаны в медицинских и научных целях.
Главный врач Крымского научно-практического центра наркологии Евгений Менчик, комментируя соответствующие украинские инициативы, высказала мнение, что понятия "медицинский каннабис" не существует, никакого лечебного свойства марихуана не имеет, а ее легализация фактически является частью узаконивания наркобизнеса и приведет к одурманиванию рядовых украинцев.
Читайте также на РИА Новости Крым: