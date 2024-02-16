https://crimea.ria.ru/20240216/zachem-zelenskiy-legalizoval-marikhuanu-1135004023.html

Зачем Зеленский легализовал марихуану

Зачем Зеленский легализовал марихуану - РИА Новости Крым, 16.02.2024

Зачем Зеленский легализовал марихуану

Легализация марихуаны необходима президенту Украины Владимиру Зеленскому для одурманивания населения, чтобы оно не так остро воспринимало проблемы, которые... РИА Новости Крым, 16.02.2024

2024-02-16T20:29

2024-02-16T20:29

2024-02-16T20:29

владимир зеленский (президент украины)

закон и право

украина

наркотики

новости

мнения

виталий милонов

марина шоренко

евгений менчик

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Легализация марихуаны необходима президенту Украины Владимиру Зеленскому для одурманивания населения, чтобы оно не так остро воспринимало проблемы, которые надвигаются на Украину. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал депутат Госдумы РФ Виталий Милонов.Снижение напряженностиРанее сообщалось, что Владимир Зеленский подписал закон о легализации медицинского каннабиса на Украине."Закон о регулировании обращения растений рода конопли в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности <...> возвращен с подписью Владимира Зеленского", – следует из базы данных Верховной рады.Милонов напомнил, что многие западные страны прошли этот путь: легализовали сначала так называемые "мягкие наркотики", а потом и не только "мягкие"."Для Зеленского очень важно, что легализация наркотиков снизит напряжение на Украине. Почему? Потому что одурманенные наркотиками люди не будут так остро восприимчивы к тем проблемам, которые сейчас надвигаются на Украину", - сказал Милонов.Медицинского каннабиса на Украине нетПо мнению заместителя главного врача "Крымского научно-практического центра наркологии" Марины Шоренко, подписав указ о легализации медицинского каннабиса, власти Украины попросту пытаются легализовать наркотические вещества, поскольку именно медицинский каннабис вряд ли есть в этой стране."Закон – это закон. Но весь вопрос в том, что медицинского каннабиса в этой стране не было от слова совсем. Медицинского каннабиса еще в 2014 году точно здесь не было, и я очень сомневаюсь, что он появился", - сказала Шоренко.По словам врача, в медицинском каннабисе другое содержание каннабиноидов (группа соединений, содержащихся в растениях рода каннабис – ред.). Кроме того, "должны быть определенные стандарты, каким образом его выращивать и производить". "И применяется он исключительно в медицинских целях". Медицинский каннабис употребляют исключительно по назначению врача, как правило, случается это при психических заболеваниях, либо при ряде онкологических заболеваний, уточнила специалист.Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении легализацию "медицинского каннабиса". В конце июня прошлого года президент Украины Владимир Зеленский выступил за легализацию лекарств на основе марихуаны, заявив, что эти препараты должны производиться на территории Украины. При этом тема легализации медицинского каннабиса была инициирована Владимиром Зеленским еще в 2020 году. Позднее соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной раде, но в июле 2021 года депутаты провалили голосование по нему. Через год, в июне 2022 года, кабмин Украины поддержал инициативу использования марихуаны в медицине и науке.Главврач Крымского научно-практического центра наркологии Евгений Менчик, комментируя соответствующие украинские инициативы, высказал мнение, что понятия "медицинский каннабис" нет, никакого лечебного свойства марихуана не имеет, а ее легализация фактически является частью узаконивания наркобизнеса и приведет к одурманиванию рядовых украинцев.Читайте также не РИА Новости Крым:Кокаин для Зеленского и легализацию наркотиков в Германии оценили в МИДе"Дядя Петя, ты дурак?": как украинцы имена дерусифицировалиПушков назвал легализацию марихуаны началом социальной деградации США

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владимир зеленский (президент украины), закон и право, украина, наркотики, новости, мнения, виталий милонов, марина шоренко, евгений менчик