https://crimea.ria.ru/20230621/soldaty-vsu-prodayut-narkotiki-detyam-v-khersonskoy-oblasti-obyavlen-rozysk-1129525021.html

Солдаты ВСУ продают наркотики детям: в Херсонской области объявлен розыск

Солдаты ВСУ продают наркотики детям: в Херсонской области объявлен розыск - РИА Новости Крым, 21.06.2023

Солдаты ВСУ продают наркотики детям: в Херсонской области объявлен розыск

В Херсоне ищут неизвестного в военной форме, который продал подросткам наркотики, сообщают экстренные службы региона. РИА Новости Крым, 21.06.2023

2023-06-21T11:02

2023-06-21T11:02

2023-06-21T11:02

херсон

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

наркотики

нацполиция украины

украина

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/15628/50/156285030_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_c57974f92492f2744769caa485d2b20f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. В Херсоне ищут неизвестного в военной форме, который продал подросткам наркотики, сообщают экстренные службы региона.Заявление от 44-летней жительницы Херсона, в котором она просит принять меры к поиску неизвестного в военной форме, который продал подросткам наркотические средства, поступило Национальную полицию Украины.Известно, что неизвестный военный продал школьникам каннабис и баклофен. Подростки, употребив эти наркотические средства, оказались в беспомощном состоянии. Их возле одной из школ позже обнаружили родители.Ранее сообщалось, что в Херсоне неизвестные в военной форме массово вывозят автомобили жителей Херсона под предлогам спасения от затопления, а также обворовывают квартиры эвакуированных из-за затопления местных жителей. Кроме того, украинские боевики изнасиловали и избили жительницу Херсона.Читайте также на РИА Новости Крым:"Мы обязательно вернемся": Сальдо сравнил Херсон со СталинградомВ Херсоне вооруженные боевики ВСУ отобрали сбережения местного жителяБоевики ВСУ украли у мирной жительницы в Херсоне все сбережения

херсон

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсон, всу (вооруженные силы украины), происшествия, наркотики, нацполиция украины, украина, новости