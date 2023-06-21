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Солдаты ВСУ продают наркотики детям: в Херсонской области объявлен розыск - РИА Новости Крым, 21.06.2023
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Солдаты ВСУ продают наркотики детям: в Херсонской области объявлен розыск
Солдаты ВСУ продают наркотики детям: в Херсонской области объявлен розыск - РИА Новости Крым, 21.06.2023
Солдаты ВСУ продают наркотики детям: в Херсонской области объявлен розыск
В Херсоне ищут неизвестного в военной форме, который продал подросткам наркотики, сообщают экстренные службы региона. РИА Новости Крым, 21.06.2023
2023-06-21T11:02
2023-06-21T11:02
херсон
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
наркотики
нацполиция украины
украина
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. В Херсоне ищут неизвестного в военной форме, который продал подросткам наркотики, сообщают экстренные службы региона.Заявление от 44-летней жительницы Херсона, в котором она просит принять меры к поиску неизвестного в военной форме, который продал подросткам наркотические средства, поступило Национальную полицию Украины.Известно, что неизвестный военный продал школьникам каннабис и баклофен. Подростки, употребив эти наркотические средства, оказались в беспомощном состоянии. Их возле одной из школ позже обнаружили родители.Ранее сообщалось, что в Херсоне неизвестные в военной форме массово вывозят автомобили жителей Херсона под предлогам спасения от затопления, а также обворовывают квартиры эвакуированных из-за затопления местных жителей. Кроме того, украинские боевики изнасиловали и избили жительницу Херсона.Читайте также на РИА Новости Крым:"Мы обязательно вернемся": Сальдо сравнил Херсон со СталинградомВ Херсоне вооруженные боевики ВСУ отобрали сбережения местного жителяБоевики ВСУ украли у мирной жительницы в Херсоне все сбережения
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РИА Новости Крым
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херсон, всу (вооруженные силы украины), происшествия, наркотики, нацполиция украины, украина, новости
Солдаты ВСУ продают наркотики детям: в Херсонской области объявлен розыск

В Херсоне ищут неизвестного в военной форме с наркотиками для подростков

11:02 21.06.2023
 
© РИА Новости . Сергей КиркачГривны - национальная валюта Украины, архивное фото
Гривны - национальная валюта Украины, архивное фото - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости . Сергей Киркач
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. В Херсоне ищут неизвестного в военной форме, который продал подросткам наркотики, сообщают экстренные службы региона.
Заявление от 44-летней жительницы Херсона, в котором она просит принять меры к поиску неизвестного в военной форме, который продал подросткам наркотические средства, поступило Национальную полицию Украины.
Известно, что неизвестный военный продал школьникам каннабис и баклофен. Подростки, употребив эти наркотические средства, оказались в беспомощном состоянии. Их возле одной из школ позже обнаружили родители.
"Один из подростков, решивший съесть таблеток больше всех, госпитализирован", - уточнили в экстренных службах.
Ранее сообщалось, что в Херсоне неизвестные в военной форме массово вывозят автомобили жителей Херсона под предлогам спасения от затопления, а также обворовывают квартиры эвакуированных из-за затопления местных жителей. Кроме того, украинские боевики изнасиловали и избили жительницу Херсона.
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