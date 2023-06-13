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Изнасиловали и избили: боевики ВСУ продолжают беспредел в Херсоне - РИА Новости Крым, 13.06.2023
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Изнасиловали и избили: боевики ВСУ продолжают беспредел в Херсоне
Изнасиловали и избили: боевики ВСУ продолжают беспредел в Херсоне - РИА Новости Крым, 13.06.2023
Изнасиловали и избили: боевики ВСУ продолжают беспредел в Херсоне
Украинские боевики изнасиловали и избили жительницу Херсона, сообщают экстренные службы региона. РИА Новости Крым, 13.06.2023
2023-06-13T12:19
2023-06-13T12:19
херсон
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
новости
общество
нацполиция украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Украинские боевики изнасиловали и избили жительницу Херсона, сообщают экстренные службы региона.Заявление о групповом изнасиловании поступило в Национальную полицию Украины вечером 12 июня. Гражданка Украины, проживающая по проспекту 200-летия Херсона несколькими часами ранее встретила во дворе своего дома двух нетрезвых боевиков, которые стали к ней приставать.С места происшествия изъяты отпечатки пальцев и биологические материалы, пострадавшая направлена на прохождение судебно-медицинской экспертизы.Ранее сообщалось, что в Херсоне боевики ВСУ ограбили местного жителя, спасавшего от потопа свое имущество. Мужчина рассказал, что военнослужащие ВСУ отняли у него все сбережения в тот момент, когда он, передвигаясь на самодельном плавсредстве, надеялся спасти свое имущество в районе подтопления. Как сообщают экстренные службы региона, мародеры скрылись на лодке, загруженной бытовой техникой других ограбленных горожан. До этого военные ВСУ в Херсоне вынесли из квартиры мирной жительницы бытовую технику на 150 тыс. гривен. В мае у мирной жительницы в Херсоне украли все сбережения, до этого также сообщалось о случае грабежа местного жителя, который открыл дверь квартиры двоим неизвестным в военной форме и был избит ими. Когда мужчина очнулся, то обнаружил пропажу ноутбука, велосипеда, гитары и ряда других дорогостоящих вещей.Также неоднократно сообщалось о случаях похищений мужчин на оккупированной Киевом Херсонщине. При этом боевики ежедневно обстреливают левобережье области. Читайте также на РИА Новости Крым:"Мы обязательно вернемся": Сальдо сравнил Херсон со СталинградомГрабят опустевшие дома: в Херсоне ВСУ выносят технику местных жителейОбворовывают по ночам: ВСУ выносят кассу в магазинах Херсона
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
херсон, происшествия, всу (вооруженные силы украины), новости, общество, нацполиция украины
Изнасиловали и избили: боевики ВСУ продолжают беспредел в Херсоне

Украинские боевики изнасиловали и избили жительницу Херсона

12:19 13.06.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Украинские боевики изнасиловали и избили жительницу Херсона, сообщают экстренные службы региона.
Заявление о групповом изнасиловании поступило в Национальную полицию Украины вечером 12 июня. Гражданка Украины, проживающая по проспекту 200-летия Херсона несколькими часами ранее встретила во дворе своего дома двух нетрезвых боевиков, которые стали к ней приставать.

"Когда она ответила отказом, неизвестные в военной форме отошли в сторону. Но когда она стала открывать дверь квартиры - набросились на женщину и в дальнейшем насиловали и избивали ее в течении двух часов", - уточнили детали происшествия в экстренных службах.

С места происшествия изъяты отпечатки пальцев и биологические материалы, пострадавшая направлена на прохождение судебно-медицинской экспертизы.
Ранее сообщалось, что в Херсоне боевики ВСУ ограбили местного жителя, спасавшего от потопа свое имущество. Мужчина рассказал, что военнослужащие ВСУ отняли у него все сбережения в тот момент, когда он, передвигаясь на самодельном плавсредстве, надеялся спасти свое имущество в районе подтопления. Как сообщают экстренные службы региона, мародеры скрылись на лодке, загруженной бытовой техникой других ограбленных горожан.
До этого военные ВСУ в Херсоне вынесли из квартиры мирной жительницы бытовую технику на 150 тыс. гривен. В мае у мирной жительницы в Херсоне украли все сбережения, до этого также сообщалось о случае грабежа местного жителя, который открыл дверь квартиры двоим неизвестным в военной форме и был избит ими. Когда мужчина очнулся, то обнаружил пропажу ноутбука, велосипеда, гитары и ряда других дорогостоящих вещей.
Также неоднократно сообщалось о случаях похищений мужчин на оккупированной Киевом Херсонщине. При этом боевики ежедневно обстреливают левобережье области.
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