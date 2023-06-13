Изнасиловали и избили: боевики ВСУ продолжают беспредел в Херсоне
Украинские боевики изнасиловали и избили жительницу Херсона
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Украинские боевики изнасиловали и избили жительницу Херсона, сообщают экстренные службы региона.
Заявление о групповом изнасиловании поступило в Национальную полицию Украины вечером 12 июня. Гражданка Украины, проживающая по проспекту 200-летия Херсона несколькими часами ранее встретила во дворе своего дома двух нетрезвых боевиков, которые стали к ней приставать.
"Когда она ответила отказом, неизвестные в военной форме отошли в сторону. Но когда она стала открывать дверь квартиры - набросились на женщину и в дальнейшем насиловали и избивали ее в течении двух часов", - уточнили детали происшествия в экстренных службах.
С места происшествия изъяты отпечатки пальцев и биологические материалы, пострадавшая направлена на прохождение судебно-медицинской экспертизы.
Ранее сообщалось, что в Херсоне боевики ВСУ ограбили местного жителя, спасавшего от потопа свое имущество. Мужчина рассказал, что военнослужащие ВСУ отняли у него все сбережения в тот момент, когда он, передвигаясь на самодельном плавсредстве, надеялся спасти свое имущество в районе подтопления. Как сообщают экстренные службы региона, мародеры скрылись на лодке, загруженной бытовой техникой других ограбленных горожан.
До этого военные ВСУ в Херсоне вынесли из квартиры мирной жительницы бытовую технику на 150 тыс. гривен. В мае у мирной жительницы в Херсоне украли все сбережения, до этого также сообщалось о случае грабежа местного жителя, который открыл дверь квартиры двоим неизвестным в военной форме и был избит ими. Когда мужчина очнулся, то обнаружил пропажу ноутбука, велосипеда, гитары и ряда других дорогостоящих вещей.
Также неоднократно сообщалось о случаях похищений мужчин на оккупированной Киевом Херсонщине. При этом боевики ежедневно обстреливают левобережье области.
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