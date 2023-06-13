https://crimea.ria.ru/20230613/iznasilovali-i-izbili-boeviki-vsu-prodolzhayut-bespredel-v-khersone-1129347957.html

Изнасиловали и избили: боевики ВСУ продолжают беспредел в Херсоне

Изнасиловали и избили: боевики ВСУ продолжают беспредел в Херсоне - РИА Новости Крым, 13.06.2023

Изнасиловали и избили: боевики ВСУ продолжают беспредел в Херсоне

Украинские боевики изнасиловали и избили жительницу Херсона, сообщают экстренные службы региона. РИА Новости Крым, 13.06.2023

2023-06-13T12:19

2023-06-13T12:19

2023-06-13T12:19

херсон

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

новости

общество

нацполиция украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/i/ria_soc.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Украинские боевики изнасиловали и избили жительницу Херсона, сообщают экстренные службы региона.Заявление о групповом изнасиловании поступило в Национальную полицию Украины вечером 12 июня. Гражданка Украины, проживающая по проспекту 200-летия Херсона несколькими часами ранее встретила во дворе своего дома двух нетрезвых боевиков, которые стали к ней приставать.С места происшествия изъяты отпечатки пальцев и биологические материалы, пострадавшая направлена на прохождение судебно-медицинской экспертизы.Ранее сообщалось, что в Херсоне боевики ВСУ ограбили местного жителя, спасавшего от потопа свое имущество. Мужчина рассказал, что военнослужащие ВСУ отняли у него все сбережения в тот момент, когда он, передвигаясь на самодельном плавсредстве, надеялся спасти свое имущество в районе подтопления. Как сообщают экстренные службы региона, мародеры скрылись на лодке, загруженной бытовой техникой других ограбленных горожан. До этого военные ВСУ в Херсоне вынесли из квартиры мирной жительницы бытовую технику на 150 тыс. гривен. В мае у мирной жительницы в Херсоне украли все сбережения, до этого также сообщалось о случае грабежа местного жителя, который открыл дверь квартиры двоим неизвестным в военной форме и был избит ими. Когда мужчина очнулся, то обнаружил пропажу ноутбука, велосипеда, гитары и ряда других дорогостоящих вещей.Также неоднократно сообщалось о случаях похищений мужчин на оккупированной Киевом Херсонщине. При этом боевики ежедневно обстреливают левобережье области. Читайте также на РИА Новости Крым:"Мы обязательно вернемся": Сальдо сравнил Херсон со СталинградомГрабят опустевшие дома: в Херсоне ВСУ выносят технику местных жителейОбворовывают по ночам: ВСУ выносят кассу в магазинах Херсона

https://crimea.ria.ru/20230611/v-khersonskoy-oblasti-ukrainskie-boeviki-pokhitili-18-evakuirovannykh-muzhchin-1129314282.html

херсон

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсон, происшествия, всу (вооруженные силы украины), новости, общество, нацполиция украины