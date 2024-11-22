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Зеленский испугался ответа России с применением ракеты "Орешник" – Лавров - РИА Новости Крым, 22.11.2024
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Зеленский испугался ответа России с применением ракеты "Орешник" – Лавров
Зеленский испугался ответа России с применением ракеты "Орешник" – Лавров - РИА Новости Крым, 22.11.2024
Зеленский испугался ответа России с применением ракеты "Орешник" – Лавров
Владимир Зеленский испугался ответа России на атаку западными дальнобойными ракетами и стал обвинять своих "хозяев", что является полезным результатом. Об этом... РИА Новости Крым, 22.11.2024
2024-11-22T15:09
2024-11-22T15:09
сергей лавров
россия
вооруженные силы россии
ракетная система средней дальности "орешник"
новости
владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский испугался ответа России на атаку западными дальнобойными ракетами и стал обвинять своих "хозяев", что является полезным результатом. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что уходящая администрация США во главе с Джо Байденом пытается оставить следующей администрации "плохое наследство" поставками дальнобойных ракет на Украину и разрешением на их применение для ударов по российской территории.19 ноября ВСУ атаковали шестью ракетами ATACMS объекты в Брянской области. 21 ноября был нанесен удар системами Storm Shadow в Курской области. Системы ПВО отразили нападение, в Брянской области жертв и серьезных разрушений нет.21 ноября президент РФ Владимир Путин сообщил, что Вооруженные силы России в боевых условиях испытали новейшую ракетную систему средней дальности "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении. В результате в Днепропетровске был поражен завод "Южмаш", который производит в том числе ракетную технику.Путин подчеркнул, что разработка ракет средней и меньшей дальности осуществляется Россией в качестве ответной меры на планы США по производству и развертыванию РСМД в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.Российский лидер подчеркнул, что объекты для поражения в ходе дальнейших испытаний новейших российских ракетных комплексов будут определяться Россией исходя из угроз для своей безопасности. Россия считает себя вправе применять свое оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против наших объектов, сказал президент.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:15 минут до Лондона: почему российский "Орешник" неуязвим для ПВОЗаявление Путина о ракетах стало прямым сигналом Западу: Рубикон пройденВ Киеве сделали заявление после удара российской ракеты "Орешник"
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сергей лавров, россия, вооруженные силы россии, ракетная система средней дальности "орешник", новости, владимир зеленский
Зеленский испугался ответа России с применением ракеты "Орешник" – Лавров

Зеленский испугался российского ответа на удары западными ракетами – Лавров

15:09 22.11.2024
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкГлава МИД РФ С. Лавров
Глава МИД РФ С. Лавров - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский испугался ответа России на атаку западными дальнобойными ракетами и стал обвинять своих "хозяев", что является полезным результатом. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Что касается реакции на наш ответ, я так понимаю, Зеленский испугался, прямо стал обвинять своих хозяев в том, что они его оставляют безоружным перед такой вот акцией со стороны России. Наверное, это полезный результат, потому что уж чего-чего, а хотя бы быть поближе к реальности, ощущать ее на своей шкуре – это уже полезно", - сказал Лавров на пресс-конференции с белорусским коллегой Максимом Рыженковым.
Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что уходящая администрация США во главе с Джо Байденом пытается оставить следующей администрации "плохое наследство" поставками дальнобойных ракет на Украину и разрешением на их применение для ударов по российской территории.
19 ноября ВСУ атаковали шестью ракетами ATACMS объекты в Брянской области. 21 ноября был нанесен удар системами Storm Shadow в Курской области. Системы ПВО отразили нападение, в Брянской области жертв и серьезных разрушений нет.
21 ноября президент РФ Владимир Путин сообщил, что Вооруженные силы России в боевых условиях испытали новейшую ракетную систему средней дальности "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении. В результате в Днепропетровске был поражен завод "Южмаш", который производит в том числе ракетную технику.
Путин подчеркнул, что разработка ракет средней и меньшей дальности осуществляется Россией в качестве ответной меры на планы США по производству и развертыванию РСМД в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Российский лидер подчеркнул, что объекты для поражения в ходе дальнейших испытаний новейших российских ракетных комплексов будут определяться Россией исходя из угроз для своей безопасности. Россия считает себя вправе применять свое оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против наших объектов, сказал президент.
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Сергей ЛавровРоссияВооруженные силы РоссииРакетная система средней дальности "Орешник"НовостиВладимир Зеленский
 
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