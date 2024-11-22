Зеленский испугался ответа России с применением ракеты "Орешник" – Лавров
Зеленский испугался российского ответа на удары западными ракетами – Лавров
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский испугался ответа России на атаку западными дальнобойными ракетами и стал обвинять своих "хозяев", что является полезным результатом. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Что касается реакции на наш ответ, я так понимаю, Зеленский испугался, прямо стал обвинять своих хозяев в том, что они его оставляют безоружным перед такой вот акцией со стороны России. Наверное, это полезный результат, потому что уж чего-чего, а хотя бы быть поближе к реальности, ощущать ее на своей шкуре – это уже полезно", - сказал Лавров на пресс-конференции с белорусским коллегой Максимом Рыженковым.
Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что уходящая администрация США во главе с Джо Байденом пытается оставить следующей администрации "плохое наследство" поставками дальнобойных ракет на Украину и разрешением на их применение для ударов по российской территории.
19 ноября ВСУ атаковали шестью ракетами ATACMS объекты в Брянской области. 21 ноября был нанесен удар системами Storm Shadow в Курской области. Системы ПВО отразили нападение, в Брянской области жертв и серьезных разрушений нет.
21 ноября президент РФ Владимир Путин сообщил, что Вооруженные силы России в боевых условиях испытали новейшую ракетную систему средней дальности "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении. В результате в Днепропетровске был поражен завод "Южмаш", который производит в том числе ракетную технику.
Путин подчеркнул, что разработка ракет средней и меньшей дальности осуществляется Россией в качестве ответной меры на планы США по производству и развертыванию РСМД в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Российский лидер подчеркнул, что объекты для поражения в ходе дальнейших испытаний новейших российских ракетных комплексов будут определяться Россией исходя из угроз для своей безопасности. Россия считает себя вправе применять свое оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против наших объектов, сказал президент.
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