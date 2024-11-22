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"Самая обыкновенная агония": в Госдуме оценили действия Вашингтона - РИА Новости Крым, 22.11.2024
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"Самая обыкновенная агония": в Госдуме оценили действия Вашингтона
"Самая обыкновенная агония": в Госдуме оценили действия Вашингтона - РИА Новости Крым, 22.11.2024
"Самая обыкновенная агония": в Госдуме оценили действия Вашингтона
Эскалация конфликта на Украине на последнем этапе президентства Джо Байдена свидетельствует о том, что в Вашингтоне царит агония, которая передалась Лондону и... РИА Новости Крым, 22.11.2024
2024-11-22T19:15
2024-11-22T19:15
радио "спутник в крыму"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Эскалация конфликта на Украине на последнем этапе президентства Джо Байдена свидетельствует о том, что в Вашингтоне царит агония, которая передалась Лондону и Парижу. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал депутат Госдумы РФ от Крыма Леонид Ивлев, отметив, что Россия в это время продолжает укрепляться.По словам Ивлева, "последние месяцы уходящего Байдена привели не только к тому, что там собирают чемоданы и уничтожают документы, которые никогда не должны увидеть люди".По его мнению, только этим можно объяснить синхронное принятие решения применять дальнобойные ракеты для ударов по РФ.При этом адекватного ответа от России Запад безусловно ожидал, уверен Ивлев.Как и предупреждал президент России Владимир Путин, ВС РФ нанесли ответный удар, применив при этом новейшее вооружение и пообещав следующие в случае дальнейшей эскалации со стороны Запада, добавил Ивлев. Но даже теперь Россия продолжает проявлять гуманность по отношению к мирным людям, в отличие от своих противников, подчеркнул парламентарий."Россия будет предупреждать о каждом предстоящем применении системы "Орешник" для того, чтобы население в случае необходимости могло покинуть этот город, это место, по которому будет нанесен удар. И нанесен он будет по объектам инфраструктуры военной прежде всего, энергетической. Не по мирным населенным пунктам, не по жилым домам, как это делают вооруженные силы Украины", – сказал Ивлев.Россия будет заранее предлагать украинцам покинуть зоны поражения – ПутинОн напомнил слова президента о том, что поставленные на вооружение ВС РФ новейшие ракеты средней дальности "Орешник" – гиперзвуковые и никакие современные ПВО не могут ей противостоять.И подчеркнул, что в утвержденном Госдумой федеральном бюджете России на 2025-й год и плановый период 2026 – 2027 гг. не только выполнены социальные обязательства перед российским народом и обеспечена национальная оборона страны, но и предусмотрено ­"огромное количество средств на достижение ее технологического суверенитета".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: РФ испытала в боевых условиях новейшую ракету средней дальности 15 минут до Лондона: почему российский "Орешник" неуязвим для ПВО Заявление Путина о ракетах стало прямым сигналом Западу: Рубикон пройден
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РИА Новости Крым
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новости, мнения, леонид ивлев, государственная дума рф, политика, в мире, сша, ракетная система средней дальности "орешник", россия
"Самая обыкновенная агония": в Госдуме оценили действия Вашингтона

В Госдуме назвали агонией действия Вашингтона

19:15 22.11.2024
 
© РИА Новости . Вера Голосова / Перейти в фотобанкГорода мира. Нью-Йорк
Города мира. Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости . Вера Голосова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Эскалация конфликта на Украине на последнем этапе президентства Джо Байдена свидетельствует о том, что в Вашингтоне царит агония, которая передалась Лондону и Парижу. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал депутат Госдумы РФ от Крыма Леонид Ивлев, отметив, что Россия в это время продолжает укрепляться.
По словам Ивлева, "последние месяцы уходящего Байдена привели не только к тому, что там собирают чемоданы и уничтожают документы, которые никогда не должны увидеть люди".
"Похоже, в Вашингтоне наблюдается самая обыкновенная агония. И она передалась на Лондон и Париж", – сказал Ивлев.
По его мнению, только этим можно объяснить синхронное принятие решения применять дальнобойные ракеты для ударов по РФ.
При этом адекватного ответа от России Запад безусловно ожидал, уверен Ивлев.
"Есть индикаторы в любом процессе, в том числе и в ходе специальной военной операции. Почему США убрали свое посольство из Киева накануне применения системы "Орешник"? Почувствовали, поняли", – заметил он.
Как и предупреждал президент России Владимир Путин, ВС РФ нанесли ответный удар, применив при этом новейшее вооружение и пообещав следующие в случае дальнейшей эскалации со стороны Запада, добавил Ивлев. Но даже теперь Россия продолжает проявлять гуманность по отношению к мирным людям, в отличие от своих противников, подчеркнул парламентарий.
"Россия будет предупреждать о каждом предстоящем применении системы "Орешник" для того, чтобы население в случае необходимости могло покинуть этот город, это место, по которому будет нанесен удар. И нанесен он будет по объектам инфраструктуры военной прежде всего, энергетической. Не по мирным населенным пунктам, не по жилым домам, как это делают вооруженные силы Украины", – сказал Ивлев.
Россия будет заранее предлагать украинцам покинуть зоны поражения – Путин
Он напомнил слова президента о том, что поставленные на вооружение ВС РФ новейшие ракеты средней дальности "Орешник" – гиперзвуковые и никакие современные ПВО не могут ей противостоять.
"Это настоящее достижение российской науки и промышленности", – отметил Ивлев.
И подчеркнул, что в утвержденном Госдумой федеральном бюджете России на 2025-й год и плановый период 2026 – 2027 гг. не только выполнены социальные обязательства перед российским народом и обеспечена национальная оборона страны, но и предусмотрено ­"огромное количество средств на достижение ее технологического суверенитета".
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Радио "Спутник в Крыму"НовостиМненияЛеонид ИвлевГосударственная Дума РФПолитикаВ миреСШАРакетная система средней дальности "Орешник"Россия
 
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Заголовок открываемого материала
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