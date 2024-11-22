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Заявление Путина о ракетах стало прямым сигналом Западу: Рубикон пройден - РИА Новости Крым, 22.11.2024
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https://crimea.ria.ru/20241122/zayavlenie-putina-o-raketakh-stalo-pryamym-signalom-zapadu-rubikon-proyden-1142055772.html
Заявление Путина о ракетах стало прямым сигналом Западу: Рубикон пройден
Заявление Путина о ракетах стало прямым сигналом Западу: Рубикон пройден - РИА Новости Крым, 22.11.2024
Заявление Путина о ракетах стало прямым сигналом Западу: Рубикон пройден
Запад перешел Рубикон несмотря на неоднократные предостережения России. Это - главный посыл в заявлении президента РФ Владимира Путина об испытании в зоне СВО... РИА Новости Крым, 22.11.2024
2024-11-22T12:03
2024-11-22T12:37
радио "спутник в крыму"
владимир путин (политик)
ракетная система средней дальности "орешник"
мнения
александр гусев
новости
россия
вооруженные силы россии
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Запад перешел Рубикон несмотря на неоднократные предостережения России. Это - главный посыл в заявлении президента РФ Владимира Путина об испытании в зоне СВО новейшей баллистической ракеты средней дальности "Орешник". Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.Эксперт напомнил, что Владимир Путин ранее неоднократно предостерегал Запад от принятия решения об ударах вглубь территории РФ дальнобойными ракетами стран НАТО. Поскольку это будет означать не "разрешение Украине", а прямое включение в конфликт с Россией США и их союзников в Европе."Потому что без специалистов американских, британских и других эти ракеты просто не полетят, никакому киевскому режиму это не подвластно", – отметил Гусев.Теперь же, когда Запад проигнорировал все предупреждения России, удары дальнобойными ракетами по ее территории нанесены, убиты и ранены люди, "Запад стал воевать напрямую с Российской Федерацией, и сейчас сложилась совершенно новая ситуация", подчеркнул политолог."Прилетит. Потому что пришло время не только "разбрасывать "Орешник", но и собирать "орешки", – заключил он.Вечером 21 ноября президент России Владимир Путин в телеобращении заявил, что Вооруженные силы России испытали в боевых условиях на Украине новейшую ракетную систему средней дальности "Орешник", ударив по крупнейшему промышленному комплексу в Днепропетровске, производящему ракеты и прочее вооружение.Российский лидер подчеркнул, что объекты для поражения в ходе дальнейших испытаний новейших российских ракетных комплексов будут определяться Россией исходя из угроз для своей безопасности. Россия считает себя вправе применять свое оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против наших объектов, сказал президент.Комментируя обращение президента, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сказал, что это открытое предостережение Западу от дальнейших необдуманных и опрометчивых действий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Киеве сделали заявление после удара российской ракеты "Орешник" "Орешник": что известно о новейшей российской баллистической ракете Срочное заявление Путина по ракетным ударам взбудоражило Запад
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владимир путин (политик), ракетная система средней дальности "орешник", мнения, александр гусев, новости, россия, вооруженные силы россии, нато
Заявление Путина о ракетах стало прямым сигналом Западу: Рубикон пройден

Заявление Путина о ракетах стало прямым сигналом Западу - эксперт

12:03 22.11.2024 (обновлено: 12:37 22.11.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Запад перешел Рубикон несмотря на неоднократные предостережения России. Это - главный посыл в заявлении президента РФ Владимира Путина об испытании в зоне СВО новейшей баллистической ракеты средней дальности "Орешник". Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.

"Путин в своем телеобращении заострил, конечно, внимание на проведении специальной военной операции и применении нашей гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности "Орешник". Но фактически заявил стратегическую мысль, заключающуюся в том, что коллективный Запад, США и их союзники в Европе перешли Рубикон", – прокомментировал Гусев.

Эксперт напомнил, что Владимир Путин ранее неоднократно предостерегал Запад от принятия решения об ударах вглубь территории РФ дальнобойными ракетами стран НАТО. Поскольку это будет означать не "разрешение Украине", а прямое включение в конфликт с Россией США и их союзников в Европе.
"Потому что без специалистов американских, британских и других эти ракеты просто не полетят, никакому киевскому режиму это не подвластно", – отметил Гусев.
Теперь же, когда Запад проигнорировал все предупреждения России, удары дальнобойными ракетами по ее территории нанесены, убиты и ранены люди, "Запад стал воевать напрямую с Российской Федерацией, и сейчас сложилась совершенно новая ситуация", подчеркнул политолог.
"Я вообще удивляюсь, насколько был терпелив наш главнокомандующий. Ну а теперь, конечно, Запад встревожен. Много изданий американских и европейских в один голос обеспокоены, что удар возмездия будет. И они гадают, где прилетит", – сказал Гусев.
"Прилетит. Потому что пришло время не только "разбрасывать "Орешник", но и собирать "орешки", – заключил он.
Вечером 21 ноября президент России Владимир Путин в телеобращении заявил, что Вооруженные силы России испытали в боевых условиях на Украине новейшую ракетную систему средней дальности "Орешник", ударив по крупнейшему промышленному комплексу в Днепропетровске, производящему ракеты и прочее вооружение.
Российский лидер подчеркнул, что объекты для поражения в ходе дальнейших испытаний новейших российских ракетных комплексов будут определяться Россией исходя из угроз для своей безопасности. Россия считает себя вправе применять свое оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против наших объектов, сказал президент.
Комментируя обращение президента, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сказал, что это открытое предостережение Западу от дальнейших необдуманных и опрометчивых действий.
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Радио "Спутник в Крыму"Владимир Путин (политик)Ракетная система средней дальности "Орешник"МненияАлександр ГусевНовостиРоссияВооруженные силы РоссииНАТО
 
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