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В Россию вернулись вывезенные боевиками ВСУ 46 жителей Курской области - РИА Новости Крым, 22.11.2024
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В Россию вернулись вывезенные боевиками ВСУ 46 жителей Курской области
В Россию вернулись вывезенные боевиками ВСУ 46 жителей Курской области - РИА Новости Крым, 22.11.2024
В Россию вернулись вывезенные боевиками ВСУ 46 жителей Курской области
В результате переговорного процесса в Россию из Украины вернулись 46 жителей Курской области, которых ранее насильно вывезли боевики ВСУ после нападения на... РИА Новости Крым, 22.11.2024
2024-11-22T17:13
2024-11-22T17:26
татьяна москалькова
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. В результате переговорного процесса в Россию из Украины вернулись 46 жителей Курской области, которых ранее насильно вывезли боевики ВСУ после нападения на регион. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.По словам омбудсмена, среди возвращенных в Россию граждан – 12 детей, в том числе один новорожденный, один – до трех лет, а также инвалид-колясочник. Данная гуманитарная акция стала возможной благодаря взаимодействию с администрацией президента России, Минобороны РФ, МИД России, спецслужбами, а также компетентными государственными органами Белоруссии, уточнила Москалькова."Вели по данному вопросу диалог с украинской стороной", - добавила она.6 августа подразделения ВСУ прорвались через российскую границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области президент РФ Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории страны. Глава российского государства исключил переговоры с киевскими властями, сказав, что с атакующими мирных людей и объекты ядерной энергетики ни о чем договариваться нельзя.Глава государства заявлял, что киевский режим предпринял в Курской области провокацию, целью которой является попытка остановить наступление российских войск в Донбассе. Однако этой цели курская провокация не достигла, заверил российский лидер.В конце октября Путин заявил, что Вооруженные силы России создали надежное кольцо окружения сил ВСУ в Курской области и сейчас зажимают его.На сегодняшний день потери украинских войск в живой силе в Курской области превысили 34 тысячи человек.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20241122/razgrom-vsu-v-kurskoy-oblasti--likvidirovany-150-boevikov-za-sutki-1142061319.html
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татьяна москалькова, курская область, ситуация в курской области после нападения всу, новости
В Россию вернулись вывезенные боевиками ВСУ 46 жителей Курской области

В Россию из Украины вернулись 46 жителей Курской области – Москалькова

17:13 22.11.2024 (обновлено: 17:26 22.11.2024)
 
© ТГ-канал Татьяна МоскальковаВ Россию из Украины в результате переговорного процесса с украинской стороной вернулись 46 жителей Курской области
В Россию из Украины в результате переговорного процесса с украинской стороной вернулись 46 жителей Курской области
© ТГ-канал Татьяна Москалькова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. В результате переговорного процесса в Россию из Украины вернулись 46 жителей Курской области, которых ранее насильно вывезли боевики ВСУ после нападения на регион. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Сегодня в Россию из Украины в результате переговорного процесса с украинской стороной вернулись 46 жителей Курской области. Они были вывезены украинскими вооруженными формированиями после вооруженного нападения на Курскую область в августе этого года", - написала она в своем Telegram-канале.
По словам омбудсмена, среди возвращенных в Россию граждан – 12 детей, в том числе один новорожденный, один – до трех лет, а также инвалид-колясочник.
Данная гуманитарная акция стала возможной благодаря взаимодействию с администрацией президента России, Минобороны РФ, МИД России, спецслужбами, а также компетентными государственными органами Белоруссии, уточнила Москалькова.
"Вели по данному вопросу диалог с украинской стороной", - добавила она.
6 августа подразделения ВСУ прорвались через российскую границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).
12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области президент РФ Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории страны. Глава российского государства исключил переговоры с киевскими властями, сказав, что с атакующими мирных людей и объекты ядерной энергетики ни о чем договариваться нельзя.
Глава государства заявлял, что киевский режим предпринял в Курской области провокацию, целью которой является попытка остановить наступление российских войск в Донбассе. Однако этой цели курская провокация не достигла, заверил российский лидер.
В конце октября Путин заявил, что Вооруженные силы России создали надежное кольцо окружения сил ВСУ в Курской области и сейчас зажимают его.
На сегодняшний день потери украинских войск в живой силе в Курской области превысили 34 тысячи человек.
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