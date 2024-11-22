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Путин рассказал о ситуации в зоне СВО - РИА Новости Крым, 22.11.2024
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Путин рассказал о ситуации в зоне СВО
Путин рассказал о ситуации в зоне СВО - РИА Новости Крым, 22.11.2024
Путин рассказал о ситуации в зоне СВО
Вооруженные силы России успешно выполняют задачи в зоне специальной военной операции, с каждым днем накапливая боевой опыт и наращивая наступательный потенциал. РИА Новости Крым, 22.11.2024
2024-11-22T20:21
2024-11-22T20:23
владимир путин (политик)
новости сво
армия и флот
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России успешно выполняют задачи в зоне специальной военной операции, с каждым днем накапливая боевой опыт и наращивая наступательный потенциал. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК.Он подчеркнул, что решение задач в рамках специальной военной операции и будущее России прежде всего зависит от российских солдат и офицеров, от мужества штурмовиков и артиллеристов, танкистов и десантников, саперов, летчиков, операторов беспилотных летательных аппаратов, морского десанта, от слаженной работы всех родов войск. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия проведет испытания других подобных "Орешнику" системЧем "Орешник" отличается от ядерного оружияЧто Путин рассказал про "Орешник": ракета идет в серийное производство
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владимир путин (политик), новости сво, армия и флот, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости
Путин рассказал о ситуации в зоне СВО

Российские войска с каждым днем наращивают наступательный потенциал в зоне СВО – Путин

20:21 22.11.2024 (обновлено: 20:23 22.11.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам
Президент Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России успешно выполняют задачи в зоне специальной военной операции, с каждым днем накапливая боевой опыт и наращивая наступательный потенциал. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК.
"Наши части на линии боевого соприкосновения успешно, грамотно, мужественно и профессионально действуют сегодня, с каждым днем накапливают боевой опыт и наращивают наступательный потенциал", - сказал глава государства.
Он подчеркнул, что решение задач в рамках специальной военной операции и будущее России прежде всего зависит от российских солдат и офицеров, от мужества штурмовиков и артиллеристов, танкистов и десантников, саперов, летчиков, операторов беспилотных летательных аппаратов, морского десанта, от слаженной работы всех родов войск.
"Решающее значение принадлежит людям, мужеству тех, кто сражается на фронте, таланту и упорству тех, кто работает на заводах и в КБ, в научных центрах, на предприятиях во всех отраслях экономики. И конечно, мы такими людьми гордимся, с такими людьми, безусловно, все задачи СВО, как я сказал, будут решены. Да и в целом безопасность России будет надежно обеспечена", - добавил Путин.
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