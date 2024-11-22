https://crimea.ria.ru/20241122/putin-rasskazal-o-situatsii-v-zone-svo-1142073856.html

Путин рассказал о ситуации в зоне СВО

Путин рассказал о ситуации в зоне СВО - РИА Новости Крым, 22.11.2024

Путин рассказал о ситуации в зоне СВО

Вооруженные силы России успешно выполняют задачи в зоне специальной военной операции, с каждым днем накапливая боевой опыт и наращивая наступательный потенциал. РИА Новости Крым, 22.11.2024

2024-11-22T20:21

2024-11-22T20:21

2024-11-22T20:23

владимир путин (политик)

новости сво

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вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России успешно выполняют задачи в зоне специальной военной операции, с каждым днем накапливая боевой опыт и наращивая наступательный потенциал. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК.Он подчеркнул, что решение задач в рамках специальной военной операции и будущее России прежде всего зависит от российских солдат и офицеров, от мужества штурмовиков и артиллеристов, танкистов и десантников, саперов, летчиков, операторов беспилотных летательных аппаратов, морского десанта, от слаженной работы всех родов войск. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия проведет испытания других подобных "Орешнику" системЧем "Орешник" отличается от ядерного оружияЧто Путин рассказал про "Орешник": ракета идет в серийное производство

https://crimea.ria.ru/20241122/rossiya-budet-prodolzhat-ispytaniya-kompleksa-oreshnik---putin-1142072150.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости сво, армия и флот, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости