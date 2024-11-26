Рейтинг@Mail.ru
НАТО хочет расширить боевые возможности в Черном море - Бортников - РИА Новости Крым, 26.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241126/nato-khochet-rasshirit-boevye-vozmozhnosti-v-chernom-more---bortnikov-1142133717.html
НАТО хочет расширить боевые возможности в Черном море - Бортников
НАТО хочет расширить боевые возможности в Черном море - Бортников - РИА Новости Крым, 26.11.2024
НАТО хочет расширить боевые возможности в Черном море - Бортников
НАТО стремится расширить боевые возможности в Черном море и получить доступ к Каспию, заявил директор ФСБ России Александр Бортников на совещании руководителей... РИА Новости Крым, 26.11.2024
2024-11-26T10:56
2024-11-26T10:56
александр бортников
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
новости
черное море
каспийское море
нато
россия
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110915/66/1109156685_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_4f326158e71cea40f1bef7be889b9a54.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. НАТО стремится расширить боевые возможности в Черном море и получить доступ к Каспию, заявил директор ФСБ России Александр Бортников на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ.Базы НАТО в Черном море: уступит ли Турция СШАБортников добавил, что под благовидным предлогом противодействия неким "биологическим угрозам" сеть американских лабораторий на деле реализует программы создания биологического оружия избирательного действия.США и их союзники по НАТО вынашивают планы по изменению режима прохода военных кораблей через Босфор и Дарданеллы с целью усилить свое присутствие в Черном море, заявлял ранее помощник президента России, глава Морской коллегии РФ Николай Патрушев.Он отметил, что снижение роли России как морской державы в Черноморском регионе является одним из направлений действий недружественных государств Запада в контексте проводимой ими политики, направленной на нанесение стратегического поражения нашей стране.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский обиделся на НАТОРоссия не допустит присутствия Запада в Черном море – ПатрушевАксенов оценил угрозу ударов по Крыму дальнобойными ракетами НАТОЧем ответит Россия на присутствие кораблей НАТО в Черном море
https://crimea.ria.ru/20231020/chernomorskaya-strategiya-zachem-ona-rossii-i-chem-pomozhet-krym--ekspert-1132213629.html
черное море
каспийское море
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110915/66/1109156685_78:0:562:363_1920x0_80_0_0_fe60739404238cdf0707dcb416a37e79.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр бортников, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, черное море, каспийское море, нато, россия, безопасность республики крым и севастополя, безопасность
НАТО хочет расширить боевые возможности в Черном море - Бортников

Бортников: НАТО хочет расширить боевые возможности в Черном море и выйти к Каспию

10:56 26.11.2024
 
© Flickr/ Official U.S. Navy PageБоевые корабли НАТО в Черном море. Архивное фото
Боевые корабли НАТО в Черном море. Архивное фото
© Flickr/ Official U.S. Navy Page
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. НАТО стремится расширить боевые возможности в Черном море и получить доступ к Каспию, заявил директор ФСБ России Александр Бортников на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ.
"Военная угроза со стороны НАТО неуклонно возрастает. Альянс закрепляется на границах Союзного государства России и Белоруссии, ускоренными темпами внедряется в Арктический и Балтийский регионы, стремится расширить боевые, разведывательные и логистические возможности в Черном море, изыскивает способы получения доступа к Каспию", - отметил директор ФСБ.
Базы НАТО в Черном море: уступит ли Турция США
Бортников добавил, что под благовидным предлогом противодействия неким "биологическим угрозам" сеть американских лабораторий на деле реализует программы создания биологического оружия избирательного действия.
США и их союзники по НАТО вынашивают планы по изменению режима прохода военных кораблей через Босфор и Дарданеллы с целью усилить свое присутствие в Черном море, заявлял ранее помощник президента России, глава Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
Он отметил, что снижение роли России как морской державы в Черноморском регионе является одним из направлений действий недружественных государств Запада в контексте проводимой ими политики, направленной на нанесение стратегического поражения нашей стране.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Зеленский обиделся на НАТО
Россия не допустит присутствия Запада в Черном море – Патрушев
Аксенов оценил угрозу ударов по Крыму дальнобойными ракетами НАТО
Чем ответит Россия на присутствие кораблей НАТО в Черном море
Андреевский флаг и мачты на борту малого ракетного корабля проекта 21631 Орехово-Зуево на учениях Черноморского флота и ЮВО в Крыму - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
20 октября 2023, 11:29Эксклюзивы РИА Новости Крым
Черноморская стратегия: зачем она России и чем поможет Крым
 
Александр БортниковФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)НовостиЧерное мореКаспийское мореНАТОРоссияБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасность
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:17Новости СВО: российские бойцы отразили 17 контратак противника
13:12Запад готовит для стран СНГ судьбу Украины – Нарышкин
12:54В Кремле высказались о призывах дать Украине ядерное оружие
12:50Акселерационная программа студенческих стартапов стартовала в Крыму
12:39ВСУ 8 раз атаковали Энергодар и ЗАЭС – есть повреждения
12:36Армия России уничтожила пункт управления дронами для атак на ЗАЭС
12:31В Севастополе закрыли рейд
12:30Взрывы гремят в Красногвардейском районе Крыма – что происходит
12:22Армия России освободила населенный пункт в Харьковской области
12:19Симферополец в международном розыске заочно осужден за похищение человека
12:11В Крыму оценили призывы офицера НАТО к превентивным ударам по России
12:04НАТО отбросила все приличия - Лавров
11:46В Крыму и Севастополе коронавирус пошел в рост
11:40Ворвался в дом и угрожал расправой: в Крыму за разбой задержан пенсионер
11:25Конфликт на Украине вошел в критическую фазу – минобороны Британии
11:15Медведев оценил угрозу возможной передачи ядерного оружия США Киеву
11:09Пиротехники Севастополя обезвредили суббоеприпасы НАТО в Курской области
11:01Налог на игровой бизнес в Крыму увеличили втрое
10:56НАТО хочет расширить боевые возможности в Черном море - Бортников
10:53Законопроект о бюджете Крыма на три года принят в первом чтении
Лента новостейМолния