https://crimea.ria.ru/20241126/nato-khochet-rasshirit-boevye-vozmozhnosti-v-chernom-more---bortnikov-1142133717.html

НАТО хочет расширить боевые возможности в Черном море - Бортников

НАТО хочет расширить боевые возможности в Черном море - Бортников - РИА Новости Крым, 26.11.2024

НАТО хочет расширить боевые возможности в Черном море - Бортников

НАТО стремится расширить боевые возможности в Черном море и получить доступ к Каспию, заявил директор ФСБ России Александр Бортников на совещании руководителей... РИА Новости Крым, 26.11.2024

2024-11-26T10:56

2024-11-26T10:56

2024-11-26T10:56

александр бортников

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

новости

черное море

каспийское море

нато

россия

безопасность республики крым и севастополя

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. НАТО стремится расширить боевые возможности в Черном море и получить доступ к Каспию, заявил директор ФСБ России Александр Бортников на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ.Базы НАТО в Черном море: уступит ли Турция СШАБортников добавил, что под благовидным предлогом противодействия неким "биологическим угрозам" сеть американских лабораторий на деле реализует программы создания биологического оружия избирательного действия.США и их союзники по НАТО вынашивают планы по изменению режима прохода военных кораблей через Босфор и Дарданеллы с целью усилить свое присутствие в Черном море, заявлял ранее помощник президента России, глава Морской коллегии РФ Николай Патрушев.Он отметил, что снижение роли России как морской державы в Черноморском регионе является одним из направлений действий недружественных государств Запада в контексте проводимой ими политики, направленной на нанесение стратегического поражения нашей стране.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский обиделся на НАТОРоссия не допустит присутствия Запада в Черном море – ПатрушевАксенов оценил угрозу ударов по Крыму дальнобойными ракетами НАТОЧем ответит Россия на присутствие кораблей НАТО в Черном море

https://crimea.ria.ru/20231020/chernomorskaya-strategiya-zachem-ona-rossii-i-chem-pomozhet-krym--ekspert-1132213629.html

черное море

каспийское море

россия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр бортников, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, черное море, каспийское море, нато, россия, безопасность республики крым и севастополя, безопасность