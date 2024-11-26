НАТО хочет расширить боевые возможности в Черном море - Бортников
Бортников: НАТО хочет расширить боевые возможности в Черном море и выйти к Каспию
© Flickr/ Official U.S. Navy PageБоевые корабли НАТО в Черном море. Архивное фото
© Flickr/ Official U.S. Navy Page
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. НАТО стремится расширить боевые возможности в Черном море и получить доступ к Каспию, заявил директор ФСБ России Александр Бортников на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ.
"Военная угроза со стороны НАТО неуклонно возрастает. Альянс закрепляется на границах Союзного государства России и Белоруссии, ускоренными темпами внедряется в Арктический и Балтийский регионы, стремится расширить боевые, разведывательные и логистические возможности в Черном море, изыскивает способы получения доступа к Каспию", - отметил директор ФСБ.
Бортников добавил, что под благовидным предлогом противодействия неким "биологическим угрозам" сеть американских лабораторий на деле реализует программы создания биологического оружия избирательного действия.
США и их союзники по НАТО вынашивают планы по изменению режима прохода военных кораблей через Босфор и Дарданеллы с целью усилить свое присутствие в Черном море, заявлял ранее помощник президента России, глава Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
Он отметил, что снижение роли России как морской державы в Черноморском регионе является одним из направлений действий недружественных государств Запада в контексте проводимой ими политики, направленной на нанесение стратегического поражения нашей стране.
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