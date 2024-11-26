https://crimea.ria.ru/20241126/vsu-8-raz-atakovali-energodar-i-zaes--est-povrezhdeniya-1142137274.html

ВСУ 8 раз атаковали Энергодар и ЗАЭС – есть повреждения

ВСУ 8 раз атаковали Энергодар и ЗАЭС – есть повреждения - РИА Новости Крым, 26.11.2024

ВСУ 8 раз атаковали Энергодар и ЗАЭС – есть повреждения

Вооруженные силы России за минувшие сутки отразили восемь попыток украинских боевиков атаковать Энергодар и территорию Запорожской АЭС. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 26.11.2024

2024-11-26T12:39

2024-11-26T12:39

2024-11-26T12:53

министерство обороны рф

заэс (запорожская атомная электростанция)

энергодар

запорожская область

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

вооруженные силы россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/08/1136374279_154:86:1280:720_1920x0_80_0_0_f2533bf0bd6a51a4417a10bed52e1ab1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за минувшие сутки отразили восемь попыток украинских боевиков атаковать Энергодар и территорию Запорожской АЭС. Об этом сообщили в Минобороны.Два беспилотных летательных аппарата были уничтожены средствами ПВО, один подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. В результате атак пострадавших нет.В Минобороны добавили, что ВС России разбили пункты управления беспилотных летательных аппаратов ВСУ, с которых осуществлялись запуски дронов-камикадзе по Запорожской атомной электростанции.16 ноября на Запорожской атомной электростанции отключилась высоковольтная линия энергоснабжения 750кВ "Днепровская". Сейчас все блоки станции находятся в состоянии "холодный останов". Оборудование обслуживается в соответствии с установленными регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности, напомнили в пресс-службе.Запорожская АЭС находится рядом с Энергодаром на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года объект перешел под контроль России. С 1 сентября 2022-го на ЗАЭС работают специалисты МАГАТЭ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ядерная безопасность на Запорожской АЭС – Балицкий оценил угрозуВ России ответили Гросси на заявление о сроках пребывания на ЗАЭСБоевики атакуют Энергодар дронами

заэс (запорожская атомная электростанция)

энергодар

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, заэс (запорожская атомная электростанция), энергодар, запорожская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, беспилотник (бпла, дрон), вооруженные силы россии