Рейтинг@Mail.ru
ВСУ 8 раз атаковали Энергодар и ЗАЭС – есть повреждения - РИА Новости Крым, 26.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241126/vsu-8-raz-atakovali-energodar-i-zaes--est-povrezhdeniya-1142137274.html
ВСУ 8 раз атаковали Энергодар и ЗАЭС – есть повреждения
ВСУ 8 раз атаковали Энергодар и ЗАЭС – есть повреждения - РИА Новости Крым, 26.11.2024
ВСУ 8 раз атаковали Энергодар и ЗАЭС – есть повреждения
Вооруженные силы России за минувшие сутки отразили восемь попыток украинских боевиков атаковать Энергодар и территорию Запорожской АЭС. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 26.11.2024
2024-11-26T12:39
2024-11-26T12:53
министерство обороны рф
заэс (запорожская атомная электростанция)
энергодар
запорожская область
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
вооруженные силы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/08/1136374279_154:86:1280:720_1920x0_80_0_0_f2533bf0bd6a51a4417a10bed52e1ab1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за минувшие сутки отразили восемь попыток украинских боевиков атаковать Энергодар и территорию Запорожской АЭС. Об этом сообщили в Минобороны.Два беспилотных летательных аппарата были уничтожены средствами ПВО, один подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. В результате атак пострадавших нет.В Минобороны добавили, что ВС России разбили пункты управления беспилотных летательных аппаратов ВСУ, с которых осуществлялись запуски дронов-камикадзе по Запорожской атомной электростанции.16 ноября на Запорожской атомной электростанции отключилась высоковольтная линия энергоснабжения 750кВ "Днепровская". Сейчас все блоки станции находятся в состоянии "холодный останов". Оборудование обслуживается в соответствии с установленными регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности, напомнили в пресс-службе.Запорожская АЭС находится рядом с Энергодаром на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года объект перешел под контроль России. С 1 сентября 2022-го на ЗАЭС работают специалисты МАГАТЭ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ядерная безопасность на Запорожской АЭС – Балицкий оценил угрозуВ России ответили Гросси на заявление о сроках пребывания на ЗАЭСБоевики атакуют Энергодар дронами
заэс (запорожская атомная электростанция)
энергодар
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/08/1136374279_57:0:1017:720_1920x0_80_0_0_2ed026282c9ab1879fb70485f5b91610.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, заэс (запорожская атомная электростанция), энергодар, запорожская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, беспилотник (бпла, дрон), вооруженные силы россии
ВСУ 8 раз атаковали Энергодар и ЗАЭС – есть повреждения

ВСУ восемь раз атаковали Энергодар и территорию у Запорожской атомной станции – Минобороны

12:39 26.11.2024 (обновлено: 12:53 26.11.2024)
 
© Официальный Telegram-канал Запорожской АЭСЗАЭС
ЗАЭС
© Официальный Telegram-канал Запорожской АЭС
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за минувшие сутки отразили восемь попыток украинских боевиков атаковать Энергодар и территорию Запорожской АЭС. Об этом сообщили в Минобороны.
"За истекшие сутки со стороны ВСУ зафиксированы пять обстрелов и три атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов коптерного типа населенного пункта Энергодар и территории, прилегающей к Запорожской АЭС. В результате незначительные повреждения получило одно административное здание", - сказано в сводке военного ведомства.
Два беспилотных летательных аппарата были уничтожены средствами ПВО, один подавлен средствами радиоэлектронной борьбы.
"В настоящее время персонал Запорожской АЭС продолжает работать в штатном режиме, обслуживает объекты АЭС и отслеживает радиоактивную обстановку", - добавили в Минобороны.
В результате атак пострадавших нет.
В Минобороны добавили, что ВС России разбили пункты управления беспилотных летательных аппаратов ВСУ, с которых осуществлялись запуски дронов-камикадзе по Запорожской атомной электростанции.
16 ноября на Запорожской атомной электростанции отключилась высоковольтная линия энергоснабжения 750кВ "Днепровская". Сейчас все блоки станции находятся в состоянии "холодный останов". Оборудование обслуживается в соответствии с установленными регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности, напомнили в пресс-службе.
Запорожская АЭС находится рядом с Энергодаром на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года объект перешел под контроль России. С 1 сентября 2022-го на ЗАЭС работают специалисты МАГАТЭ.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ядерная безопасность на Запорожской АЭС – Балицкий оценил угрозу
В России ответили Гросси на заявление о сроках пребывания на ЗАЭС
Боевики атакуют Энергодар дронами
 
Министерство обороны РФЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)ЭнергодарЗапорожская областьОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)Вооруженные силы России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:17Новости СВО: российские бойцы отразили 17 контратак противника
13:12Запад готовит для стран СНГ судьбу Украины – Нарышкин
12:54В Кремле высказались о призывах дать Украине ядерное оружие
12:50Акселерационная программа студенческих стартапов стартовала в Крыму
12:39ВСУ 8 раз атаковали Энергодар и ЗАЭС – есть повреждения
12:36Армия России уничтожила пункт управления дронами для атак на ЗАЭС
12:31В Севастополе закрыли рейд
12:30Взрывы гремят в Красногвардейском районе Крыма – что происходит
12:22Армия России освободила населенный пункт в Харьковской области
12:19Симферополец в международном розыске заочно осужден за похищение человека
12:11В Крыму оценили призывы офицера НАТО к превентивным ударам по России
12:04НАТО отбросила все приличия - Лавров
11:46В Крыму и Севастополе коронавирус пошел в рост
11:40Ворвался в дом и угрожал расправой: в Крыму за разбой задержан пенсионер
11:25Конфликт на Украине вошел в критическую фазу – минобороны Британии
11:15Медведев оценил угрозу возможной передачи ядерного оружия США Киеву
11:09Пиротехники Севастополя обезвредили суббоеприпасы НАТО в Курской области
11:01Налог на игровой бизнес в Крыму увеличили втрое
10:56НАТО хочет расширить боевые возможности в Черном море - Бортников
10:53Законопроект о бюджете Крыма на три года принят в первом чтении
Лента новостейМолния