ВСУ 8 раз атаковали Энергодар и ЗАЭС – есть повреждения
ВСУ восемь раз атаковали Энергодар и территорию у Запорожской атомной станции – Минобороны
12:39 26.11.2024 (обновлено: 12:53 26.11.2024)
© Официальный Telegram-канал Запорожской АЭСЗАЭС
© Официальный Telegram-канал Запорожской АЭС
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за минувшие сутки отразили восемь попыток украинских боевиков атаковать Энергодар и территорию Запорожской АЭС. Об этом сообщили в Минобороны.
"За истекшие сутки со стороны ВСУ зафиксированы пять обстрелов и три атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов коптерного типа населенного пункта Энергодар и территории, прилегающей к Запорожской АЭС. В результате незначительные повреждения получило одно административное здание", - сказано в сводке военного ведомства.
Два беспилотных летательных аппарата были уничтожены средствами ПВО, один подавлен средствами радиоэлектронной борьбы.
"В настоящее время персонал Запорожской АЭС продолжает работать в штатном режиме, обслуживает объекты АЭС и отслеживает радиоактивную обстановку", - добавили в Минобороны.
В результате атак пострадавших нет.
В Минобороны добавили, что ВС России разбили пункты управления беспилотных летательных аппаратов ВСУ, с которых осуществлялись запуски дронов-камикадзе по Запорожской атомной электростанции.
16 ноября на Запорожской атомной электростанции отключилась высоковольтная линия энергоснабжения 750кВ "Днепровская". Сейчас все блоки станции находятся в состоянии "холодный останов". Оборудование обслуживается в соответствии с установленными регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности, напомнили в пресс-службе.
Запорожская АЭС находится рядом с Энергодаром на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года объект перешел под контроль России. С 1 сентября 2022-го на ЗАЭС работают специалисты МАГАТЭ.
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