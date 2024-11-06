Боевики атакуют Энергодар дронами
Украинские беспилотники атакуют Энергодар и береговую линию у Запорожской АЭС – Балицкий
18:34 06.11.2024 (обновлено: 18:39 06.11.2024)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГород Энергодар Запорожской области
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Энергодар находится под огнем украинских боевиков. Об этом вечером в среду сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
По его данный, к этому времени зафиксировано не менее пяти взрывов. Над городом работают системы противовоздушной обороны.
"Киевские террористы атакуют с помощью БПЛА объекты инфраструктуры города Энергодара и береговую линию, приближенную к ЗАЭС. Прошу жителей Энергодара сохранять спокойствие, не выходить на улицу до полной стабилизации обстановки", - написал он в Telegram-канале.
Накануне в Минобороны России сообщили, что украинские войска попытались сорвать ротацию наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции. ВСУ подвергли массированному обстрелу часть пути, по которому следует миссия на территорию станции. Несмотря на это, Вооруженные силы РФ обеспечили безопасное продвижение колонны через поврежденный участок дороги и довезли экспертов на станцию.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. Эксперты МАГАТЭ присутствуют на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на станцию.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: