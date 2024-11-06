https://crimea.ria.ru/20241106/boeviki-atakuyut-energodar-dronami-1141660040.html

Боевики атакуют Энергодар дронами

Боевики атакуют Энергодар дронами - РИА Новости Крым, 06.11.2024

Боевики атакуют Энергодар дронами

Энергодар находится под огнем украинских боевиков. Об этом вечером в среду сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 06.11.2024

2024-11-06T18:34

2024-11-06T18:34

2024-11-06T18:39

запорожская область

заэс (запорожская атомная электростанция)

евгений балицкий

энергодар

обстрелы всу

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

новые регионы россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Энергодар находится под огнем украинских боевиков. Об этом вечером в среду сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.По его данный, к этому времени зафиксировано не менее пяти взрывов. Над городом работают системы противовоздушной обороны.Накануне в Минобороны России сообщили, что украинские войска попытались сорвать ротацию наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции. ВСУ подвергли массированному обстрелу часть пути, по которому следует миссия на территорию станции. Несмотря на это, Вооруженные силы РФ обеспечили безопасное продвижение колонны через поврежденный участок дороги и довезли экспертов на станцию.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. Эксперты МАГАТЭ присутствуют на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на станцию.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад готовил диверсантов для атак на атомные станции РоссииДве раненные в Запорожской области женщины скончались в больницеВСУ атакуют Энергодар - есть погибший

запорожская область

заэс (запорожская атомная электростанция)

энергодар

новые регионы россии

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, заэс (запорожская атомная электростанция), евгений балицкий, энергодар, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новые регионы россии, новости