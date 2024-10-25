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Запад готовил диверсантов для атак на атомные станции России - РИА Новости Крым, 25.10.2024
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Запад готовил диверсантов для атак на атомные станции России
Запад готовил диверсантов для атак на атомные станции России - РИА Новости Крым, 25.10.2024
Запад готовил диверсантов для атак на атомные станции России
У России есть доказательства того, что страны коллективного Запада целенаправленно готовили украинцев для совершения диверсий на атомных электростанциях России. РИА Новости Крым, 25.10.2024
2024-10-25T22:35
2024-10-25T22:38
совет безопасности оон
василий небензя
провокации
диверсанты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. У России есть доказательства того, что страны коллективного Запада целенаправленно готовили украинцев для совершения диверсий на атомных электростанциях России. Об этом на заседании Совета безопасности ООН заявил постпред РФ в организации Василий Небензя, пишет РИА Новости.В начале октября начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что киевский режим применяет запрещенное химическое оружие в зоне спецоперации, а также для совершения террористических актов, при этом подконтрольная США Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) игнорирует эти факты.По его данным, подобные инциденты имели место в районе Донецка, Богдановки, Артемовска, а также на Краснолиманском и Богуславском направлениях. Кроме того, выявлены схроны с отравляющими веществами и химическими боеприпасами кустарного производства. В июне 2024 года в районе Авдеевки (ДНР) была обнаружена химическая лаборатория, предназначенная для производства отравляющих веществ, в том числе на основе синильной кислоты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Инженера Запорожской АЭС будут судить по статье о терроризмеБывший сотрудник ЗАЭС шпионил на украинскую разведкуЧто взорвалось возле Курской АЭС
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РИА Новости Крым
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совет безопасности оон, василий небензя, провокации, диверсанты, дрг, украина, коллективный запад, аэс, новости
Запад готовил диверсантов для атак на атомные станции России

Запад готовил украинских диверсантов для провокаций на атомных станциях России - Небензя

22:35 25.10.2024 (обновлено: 22:38 25.10.2024)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкКурская АЭС в Курчатове
Курская АЭС в Курчатове - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. У России есть доказательства того, что страны коллективного Запада целенаправленно готовили украинцев для совершения диверсий на атомных электростанциях России. Об этом на заседании Совета безопасности ООН заявил постпред РФ в организации Василий Небензя, пишет РИА Новости.

"У нас также есть достоверная информация о том, что западные спецслужбы, в первую очередь британская MИ6, систематически готовили украинские диверсионно-разведывательные группы для организации провокаций на атомных электростанциях в России", - сказал Небензя.

В начале октября начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что киевский режим применяет запрещенное химическое оружие в зоне спецоперации, а также для совершения террористических актов, при этом подконтрольная США Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) игнорирует эти факты.
По его данным, подобные инциденты имели место в районе Донецка, Богдановки, Артемовска, а также на Краснолиманском и Богуславском направлениях. Кроме того, выявлены схроны с отравляющими веществами и химическими боеприпасами кустарного производства. В июне 2024 года в районе Авдеевки (ДНР) была обнаружена химическая лаборатория, предназначенная для производства отравляющих веществ, в том числе на основе синильной кислоты.
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