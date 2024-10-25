Запад готовил диверсантов для атак на атомные станции России
Запад готовил украинских диверсантов для провокаций на атомных станциях России - Небензя
22:35 25.10.2024 (обновлено: 22:38 25.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. У России есть доказательства того, что страны коллективного Запада целенаправленно готовили украинцев для совершения диверсий на атомных электростанциях России. Об этом на заседании Совета безопасности ООН заявил постпред РФ в организации Василий Небензя, пишет РИА Новости.
"У нас также есть достоверная информация о том, что западные спецслужбы, в первую очередь британская MИ6, систематически готовили украинские диверсионно-разведывательные группы для организации провокаций на атомных электростанциях в России", - сказал Небензя.
В начале октября начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что киевский режим применяет запрещенное химическое оружие в зоне спецоперации, а также для совершения террористических актов, при этом подконтрольная США Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) игнорирует эти факты.
По его данным, подобные инциденты имели место в районе Донецка, Богдановки, Артемовска, а также на Краснолиманском и Богуславском направлениях. Кроме того, выявлены схроны с отравляющими веществами и химическими боеприпасами кустарного производства. В июне 2024 года в районе Авдеевки (ДНР) была обнаружена химическая лаборатория, предназначенная для производства отравляющих веществ, в том числе на основе синильной кислоты.
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