https://crimea.ria.ru/20241025/zapad-gotovil-diversantov-dlya-atak-na-atomnye-stantsii-rossii-1141361965.html

Запад готовил диверсантов для атак на атомные станции России

Запад готовил диверсантов для атак на атомные станции России - РИА Новости Крым, 25.10.2024

Запад готовил диверсантов для атак на атомные станции России

У России есть доказательства того, что страны коллективного Запада целенаправленно готовили украинцев для совершения диверсий на атомных электростанциях России. РИА Новости Крым, 25.10.2024

2024-10-25T22:35

2024-10-25T22:35

2024-10-25T22:38

совет безопасности оон

василий небензя

провокации

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. У России есть доказательства того, что страны коллективного Запада целенаправленно готовили украинцев для совершения диверсий на атомных электростанциях России. Об этом на заседании Совета безопасности ООН заявил постпред РФ в организации Василий Небензя, пишет РИА Новости.В начале октября начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что киевский режим применяет запрещенное химическое оружие в зоне спецоперации, а также для совершения террористических актов, при этом подконтрольная США Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) игнорирует эти факты.По его данным, подобные инциденты имели место в районе Донецка, Богдановки, Артемовска, а также на Краснолиманском и Богуславском направлениях. Кроме того, выявлены схроны с отравляющими веществами и химическими боеприпасами кустарного производства. В июне 2024 года в районе Авдеевки (ДНР) была обнаружена химическая лаборатория, предназначенная для производства отравляющих веществ, в том числе на основе синильной кислоты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Инженера Запорожской АЭС будут судить по статье о терроризмеБывший сотрудник ЗАЭС шпионил на украинскую разведкуЧто взорвалось возле Курской АЭС

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет безопасности оон, василий небензя, провокации, диверсанты, дрг, украина, коллективный запад, аэс, новости