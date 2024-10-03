https://crimea.ria.ru/20241003/chto-vzorvalos-vozle-kurskoy-aes--gubernator-1140834743.html
Что взорвалось возле Курской АЭС
Что взорвалось возле Курской АЭС - РИА Новости Крым, 03.10.2024
Что взорвалось возле Курской АЭС
В окрестностях Курчатова средства РЭБ подавили украинский беспилотник, в результате чего произошел взрыв в одном из строений, последствий на Курской АЭС не... РИА Новости Крым, 03.10.2024
2024-10-03T18:56
2024-10-03T18:56
2024-10-03T19:52
курская аэс
алексей смирнов
курчатов
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0b/1131998613_0:16:500:297_1920x0_80_0_0_9819807f0ebb796246c678109d4da0cf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В окрестностях Курчатова средства РЭБ подавили украинский беспилотник, в результате чего произошел взрыв в одном из строений, последствий на Курской АЭС не зафиксировано, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.На месте работают экстренные службы, добавил губернатор.В 17:48 в четверг губернатор в своем Telegram-канале сообщил о ракетной опасности в регионе и призвал жителей уйти в укрытия.В пресс-службе станции сообщили, что радиационный фон на Курской АЭС и в окрестностях находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений, также добавили что администрация работает в штатном режиме.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сырский приказал ВСУ подорвать бомбу на Курской АЭС – пленныйКаковы истинные цели ВСУ в Курской области – мнениеХотели взорвать нефтехранилище в Курской области: задержаны диверсанты
курчатов
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0b/1131998613_42:0:458:312_1920x0_80_0_0_5998689b6fe4c1056a4f525612b72aa8.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская аэс, алексей смирнов, курчатов, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости
Что взорвалось возле Курской АЭС
Возле Курской АЭС средства РЭБ подавили украинский беспилотник
18:56 03.10.2024 (обновлено: 19:52 03.10.2024)