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Что взорвалось возле Курской АЭС

Что взорвалось возле Курской АЭС - РИА Новости Крым, 03.10.2024

Что взорвалось возле Курской АЭС

В окрестностях Курчатова средства РЭБ подавили украинский беспилотник, в результате чего произошел взрыв в одном из строений, последствий на Курской АЭС не... РИА Новости Крым, 03.10.2024

2024-10-03T18:56

2024-10-03T18:56

2024-10-03T19:52

курская аэс

алексей смирнов

курчатов

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В окрестностях Курчатова средства РЭБ подавили украинский беспилотник, в результате чего произошел взрыв в одном из строений, последствий на Курской АЭС не зафиксировано, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.На месте работают экстренные службы, добавил губернатор.В 17:48 в четверг губернатор в своем Telegram-канале сообщил о ракетной опасности в регионе и призвал жителей уйти в укрытия.В пресс-службе станции сообщили, что радиационный фон на Курской АЭС и в окрестностях находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений, также добавили что администрация работает в штатном режиме.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сырский приказал ВСУ подорвать бомбу на Курской АЭС – пленныйКаковы истинные цели ВСУ в Курской области – мнениеХотели взорвать нефтехранилище в Курской области: задержаны диверсанты

курчатов

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2024

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курская аэс, алексей смирнов, курчатов, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости