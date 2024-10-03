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Что взорвалось возле Курской АЭС - РИА Новости Крым, 03.10.2024
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Что взорвалось возле Курской АЭС
Что взорвалось возле Курской АЭС - РИА Новости Крым, 03.10.2024
Что взорвалось возле Курской АЭС
В окрестностях Курчатова средства РЭБ подавили украинский беспилотник, в результате чего произошел взрыв в одном из строений, последствий на Курской АЭС не... РИА Новости Крым, 03.10.2024
2024-10-03T18:56
2024-10-03T19:52
курская аэс
алексей смирнов
курчатов
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В окрестностях Курчатова средства РЭБ подавили украинский беспилотник, в результате чего произошел взрыв в одном из строений, последствий на Курской АЭС не зафиксировано, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.На месте работают экстренные службы, добавил губернатор.В 17:48 в четверг губернатор в своем Telegram-канале сообщил о ракетной опасности в регионе и призвал жителей уйти в укрытия.В пресс-службе станции сообщили, что радиационный фон на Курской АЭС и в окрестностях находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений, также добавили что администрация работает в штатном режиме.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сырский приказал ВСУ подорвать бомбу на Курской АЭС – пленныйКаковы истинные цели ВСУ в Курской области – мнениеХотели взорвать нефтехранилище в Курской области: задержаны диверсанты
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курская аэс, алексей смирнов, курчатов, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости
Что взорвалось возле Курской АЭС

Возле Курской АЭС средства РЭБ подавили украинский беспилотник

18:56 03.10.2024 (обновлено: 19:52 03.10.2024)
 
© rosenergoatom.ruКурская АЭС
Курская АЭС
© rosenergoatom.ru
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В окрестностях Курчатова средства РЭБ подавили украинский беспилотник, в результате чего произошел взрыв в одном из строений, последствий на Курской АЭС не зафиксировано, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.
"В районе Курчатова средствами радиоэлектронной борьбы подавлен украинский БПЛА самолетного типа. В результате его падения произошли взрывы в хозяйственной постройке, не имеющей отношения к Курской атомной электростанции", - написал он в своем Telegram-канале.
На месте работают экстренные службы, добавил губернатор.
В 17:48 в четверг губернатор в своем Telegram-канале сообщил о ракетной опасности в регионе и призвал жителей уйти в укрытия.
В пресс-службе станции сообщили, что радиационный фон на Курской АЭС и в окрестностях находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений, также добавили что администрация работает в штатном режиме.
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Курская АЭСАлексей СмирновКурчатовБеспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
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