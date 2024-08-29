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Каковы истинные цели ВСУ в Курской области – мнение - РИА Новости Крым, 29.08.2024
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https://crimea.ria.ru/20240829/kakovy-tseli-istinnye-vsu-v-kurskoy-oblasti--mnenie-1139970249.html
Каковы истинные цели ВСУ в Курской области – мнение
Каковы истинные цели ВСУ в Курской области – мнение - РИА Новости Крым, 29.08.2024
Каковы истинные цели ВСУ в Курской области – мнение
Киев не оставит попыток атаковать Курскую атомную электростанцию, так как это привлекательный объект для шантажа не только России, но всей Европы. Об этом в... РИА Новости Крым, 29.08.2024
2024-08-29T14:00
2024-08-29T14:06
радио "спутник в крыму"
ситуация в курской области после нападения всу
курская аэс
курская область
мнения
владимир киреев
безопасность
европа
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Киев не оставит попыток атаковать Курскую атомную электростанцию, так как это привлекательный объект для шантажа не только России, но всей Европы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил эксперт Института нового общества Владимир Киреев.По его словам, самым привлекательным объектом для ВСУ в ходе террористической операции в Курской области является Курская АЭС. И не только потому, что ее захват для Киева – "это очень символично".Поражение Курской АЭС при ударах ВСУ чревато техногенной катастрофой &gt;&gt;Ставки сегодня высоки, так как киевский режим ждет от Запада новых порций военной помощи и поддержки и не готов отказаться от дальнейшего проведения этой операции, считает эксперт. О том, что планы украинских властей изначально были именно такими, по мнению Киреева, свидетельствуют не только попытки ВСУ закрепляться на занятых территориях, но и переброска в Курскую область свежих сил – едва ли не самых свежих и профессиональных на Украине на сегодняшний день."Плюс те части, которые были туда переброшены, находившиеся на белорусской границе, вообще не воевали на протяжении длительного времени. Они полностью укомплектованы, оснащены техникой, там профессиональные военные", – прокомментировал Киреев.Происходящее следует расценивать и как элемент психологического давления, полагает он."Наши военные ведут героические бои – это очевидно и вызывает восхищение. Но просто не будет. И на Курском направлении, наверное, самая острая ситуация для нас", – заключил эксперт.На днях Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил, что вторжение в Курскую область предпринято в рамках "плана победы" Украины. И дал понять, что на реализацию этого плана потребуется западное вооружение и некоторые согласования от заокеанских партнеров.В последнее время Киев добивается согласия США на использование дальнобойного оружия для ударов вглубь России. На это уже дали согласие Великобритания и Франция. Но не одобряют Вашингтон и Берлин.Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Курскую АЭС 27 августа. Визит состоялся в скором времени после того, как Россия уведомила агентство о рисках удара ВСУ по станции. После осмотра объекта Гросси заявил, что в Курской области возникла опасность ядерного инцидента. Он также оценил масштабы возможной катастрофы после удара по Курской АЭС.Накануне, 28 августа, врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил об ограничении въезда в город Курчатов, где находится Курская атомная станция. Читайте также на РИА Новости Крым:Визит Гросси на Курскую АЭС: что доказал приезд главы МАГАТЭ – мнение В Минобороны пригрозили немедленным ответом в случае удара по Курской АЭС
https://crimea.ria.ru/20240828/vblizi-kurskoy-aes-obezvrezhena-nerazorvavshayasya-chast-snaryada-himars-1139937759.html
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ситуация в курской области после нападения всу, курская аэс, курская область, мнения, владимир киреев, безопасность, европа, всу (вооруженные силы украины)
Каковы истинные цели ВСУ в Курской области – мнение

Киев рассматривает Курскую АЭС как объект для шантажа РФ и Европы - Киреев

14:00 29.08.2024 (обновлено: 14:06 29.08.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Киев не оставит попыток атаковать Курскую атомную электростанцию, так как это привлекательный объект для шантажа не только России, но всей Европы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил эксперт Института нового общества Владимир Киреев.
По его словам, самым привлекательным объектом для ВСУ в ходе террористической операции в Курской области является Курская АЭС. И не только потому, что ее захват для Киева – "это очень символично".
"Помимо того, захват атомной станции в качестве объекта для шантажа – это значит не только Россию, но и европейцев шантажировать можно. Потому что у европейцев, конечно, хоть сумасшествие и очень глубокое, но, если будет повреждена атомная станция, им самим необходимо будет где-то прятаться. Поэтому Украина, Киев, самим фактом нахождения рядом с атомной станцией шантажирует всех", – считает Киреев.
Поражение Курской АЭС при ударах ВСУ чревато техногенной катастрофой >>
Ставки сегодня высоки, так как киевский режим ждет от Запада новых порций военной помощи и поддержки и не готов отказаться от дальнейшего проведения этой операции, считает эксперт.
О том, что планы украинских властей изначально были именно такими, по мнению Киреева, свидетельствуют не только попытки ВСУ закрепляться на занятых территориях, но и переброска в Курскую область свежих сил – едва ли не самых свежих и профессиональных на Украине на сегодняшний день.
"Плюс те части, которые были туда переброшены, находившиеся на белорусской границе, вообще не воевали на протяжении длительного времени. Они полностью укомплектованы, оснащены техникой, там профессиональные военные", – прокомментировал Киреев.
Происходящее следует расценивать и как элемент психологического давления, полагает он.
"Наши военные ведут героические бои – это очевидно и вызывает восхищение. Но просто не будет. И на Курском направлении, наверное, самая острая ситуация для нас", – заключил эксперт.
На днях Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил, что вторжение в Курскую область предпринято в рамках "плана победы" Украины. И дал понять, что на реализацию этого плана потребуется западное вооружение и некоторые согласования от заокеанских партнеров.
В последнее время Киев добивается согласия США на использование дальнобойного оружия для ударов вглубь России. На это уже дали согласие Великобритания и Франция. Но не одобряют Вашингтон и Берлин.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Курскую АЭС 27 августа. Визит состоялся в скором времени после того, как Россия уведомила агентство о рисках удара ВСУ по станции. После осмотра объекта Гросси заявил, что в Курской области возникла опасность ядерного инцидента. Он также оценил масштабы возможной катастрофы после удара по Курской АЭС.
Накануне, 28 августа, врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил об ограничении въезда в город Курчатов, где находится Курская атомная станция.
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Радио "Спутник в Крыму"Ситуация в Курской области после нападения ВСУКурская АЭСКурская областьМненияВладимир КиреевБезопасностьЕвропаВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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