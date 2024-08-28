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В Курской области ограничивают въезд в Курчатов
В Курской области ограничивают въезд в Курчатов - РИА Новости Крым, 28.08.2024
В Курской области ограничивают въезд в Курчатов
В Курской области ограничивают въезд в Курчатов. Об этом сообщает врио губернатора региона Алексей Смирнов. РИА Новости Крым, 28.08.2024
2024-08-28T17:30
2024-08-28T17:30
2024-08-28T17:58
алексей смирнов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. В Курской области ограничивают въезд в Курчатов. Об этом сообщает врио губернатора региона Алексей Смирнов.Алексей Смирнов обратил внимание, что, хоть безопасность Курской атомной станции максимально обеспечена, ВСУ не оставляют попыток проникнуть в город."Жители города, имеющие регистрацию, смогут свободно въезжать в Курчатов. Для тех, кто не имеет прописки, но работает в городе, предусмотрена возможность получения пропусков в администрациях города Курчатова и Курчатовского района", – уточнил врио губернатора.Что касается всех сотрудников Курской атомной станции и стройки АЭС-2, то по поводу пропускного режима они должны обратиться к руководству своей компании. Альтернативные маршруты объезда должны будут использовать транспортные средства, которые осуществляют транзитные перевозки и ранее перемещались по территории Курчатова.Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что в Курской области возникла опасность ядерного инцидента, случаи военной активности вблизи АЭС вызывают беспокойство за ее безопасность.22 августа президент РФ Владимир Путин заявил о попытке ВСУ нанести удары по Курской атомной электростанции. Позже в этот день Росатоме оценили радиационный фон на АЭС. А 23 августа сообщили об отключении энергоблока.Читайте также на РИА Новости Крым:Поражение Курской АЭС при ударах ВСУ чревато техногенной катастрофойРадиационный фон на Курской АЭС в норме - РосэнергоатомВ Минобороны пригрозили немедленным ответом в случае удара по Курской АЭС
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алексей смирнов, курчатов, курская аэс, новости, курская область
В Курской области ограничивают въезд в Курчатов
В Курчатов в Курской области в ближайшее время ограничат въезд – власти
17:30 28.08.2024 (обновлено: 17:58 28.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. В Курской области ограничивают въезд в Курчатов. Об этом сообщает врио губернатора региона Алексей Смирнов.
"В целях обеспечения дополнительных мер безопасности оперативным штабом КТО принято решение в ближайшее время ограничить въезд в Курчатов", – написал он в Telegram-канале.
Алексей Смирнов обратил внимание, что, хоть безопасность Курской атомной станции максимально обеспечена, ВСУ не оставляют попыток проникнуть в город.
"Жители города, имеющие регистрацию, смогут свободно въезжать в Курчатов. Для тех, кто не имеет прописки, но работает в городе, предусмотрена возможность получения пропусков в администрациях города Курчатова и Курчатовского района", – уточнил врио губернатора.
Что касается всех сотрудников Курской атомной станции и стройки АЭС-2, то по поводу пропускного режима они должны обратиться к руководству своей компании. Альтернативные маршруты объезда должны будут использовать транспортные средства, которые осуществляют транзитные перевозки и ранее перемещались по территории Курчатова.
"Обращаю особое внимание, что на блокпостах будут дежурить сотрудники администраций города и района с 7:00 до 17:00. У них также можно будет получить разрешение на въезд", – добавил Алексей Смирнов.
Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что в Курской области возникла опасность ядерного инцидента
, случаи военной активности вблизи АЭС вызывают беспокойство за ее безопасность.
22 августа президент РФ Владимир Путин заявил
о попытке ВСУ нанести удары по Курской атомной электростанции. Позже в этот день Росатоме оценили
радиационный фон на АЭС. А 23 августа сообщили
об отключении энергоблока.
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