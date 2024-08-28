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В Курской области ограничивают въезд в Курчатов

В Курской области ограничивают въезд в Курчатов - РИА Новости Крым, 28.08.2024

В Курской области ограничивают въезд в Курчатов

В Курской области ограничивают въезд в Курчатов. Об этом сообщает врио губернатора региона Алексей Смирнов. РИА Новости Крым, 28.08.2024

2024-08-28T17:30

2024-08-28T17:30

2024-08-28T17:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. В Курской области ограничивают въезд в Курчатов. Об этом сообщает врио губернатора региона Алексей Смирнов.Алексей Смирнов обратил внимание, что, хоть безопасность Курской атомной станции максимально обеспечена, ВСУ не оставляют попыток проникнуть в город."Жители города, имеющие регистрацию, смогут свободно въезжать в Курчатов. Для тех, кто не имеет прописки, но работает в городе, предусмотрена возможность получения пропусков в администрациях города Курчатова и Курчатовского района", – уточнил врио губернатора.Что касается всех сотрудников Курской атомной станции и стройки АЭС-2, то по поводу пропускного режима они должны обратиться к руководству своей компании. Альтернативные маршруты объезда должны будут использовать транспортные средства, которые осуществляют транзитные перевозки и ранее перемещались по территории Курчатова.Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что в Курской области возникла опасность ядерного инцидента, случаи военной активности вблизи АЭС вызывают беспокойство за ее безопасность.22 августа президент РФ Владимир Путин заявил о попытке ВСУ нанести удары по Курской атомной электростанции. Позже в этот день Росатоме оценили радиационный фон на АЭС. А 23 августа сообщили об отключении энергоблока.Читайте также на РИА Новости Крым:Поражение Курской АЭС при ударах ВСУ чревато техногенной катастрофойРадиационный фон на Курской АЭС в норме - РосэнергоатомВ Минобороны пригрозили немедленным ответом в случае удара по Курской АЭС

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей смирнов, курчатов, курская аэс, новости, курская область