https://crimea.ria.ru/20240823/porazhenie-kurskoy-aes-pri-udarakh-vsu-chrevato-tekhnogennoy-katastrofoy-1139827186.html

Поражение Курской АЭС при ударах ВСУ чревато техногенной катастрофой

Поражение Курской АЭС при ударах ВСУ чревато техногенной катастрофой - РИА Новости Крым, 23.08.2024

Поражение Курской АЭС при ударах ВСУ чревато техногенной катастрофой

Разрушения, к которым могут привести удары Вооруженных сил Украины по Курской АЭС в городе Курчатов, чреваты крупнейшей техногенной катастрофой, при которой... РИА Новости Крым, 23.08.2024

2024-08-23T20:41

2024-08-23T20:41

2024-08-23T20:41

росэнергоатом

курчатов

курская аэс

курская область

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александр гусев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Разрушения, к которым могут привести удары Вооруженных сил Украины по Курской АЭС в городе Курчатов, чреваты крупнейшей техногенной катастрофой, при которой радиоактивное загрязнение однозначно охватит не только территории России и всю Украину, но и всю Европу. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил доктор политических наук, профессор Александр Гусев.По словам Гусева, Курская АЭС в Курчатове – это не только очень серьезный энергетический объект, "а объект, который определяет в целом национальную безопасность нашей страны: энергетическую, политическую, военную и так далее".И если удар ВСУ придется по ней, это станет крупнейшей катастрофой с непредсказуемыми последствиями, считает эксперт."Я как сотрудник Минатома в прошлом и человек, который занимался достаточно длительное время радионуклидным загрязнением, могу сказать, что это коснется не только территории России. До границы с Украиной недалеко. Это практически покроет территорию. И территория Европы практически вся попадает под зону действия этой техногенной катастрофы", – сказал Гусев.Он добавил, что такая катастрофа будет не просто техногенная, а цивилизационная.Гусев также высказал уверенность в том, что противник будет вытеснен с территории России.Накануне, 22 августа, Путин заявил о попытке ВСУ нанести удары по Курской атомной электростанции. Позже в этот день Росатоме оценили радиационный фон на АЭС. А 23 августа сообщили об отключении энергоблока. Ранее сегодня посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил журналистам, что президент РФ Владимир Путин уже принял решение относительно того, каким должен быть ответ за нападение ВСУ на российское приграничье, в частности Курскую область. А в Пентагоне прокомментировали возможность ударов по России со стороны Украины оружием США.О ситуации в Курской области по состоянию на 23 августа сообщали в Минобороны России. Читайте также на РИА Новости Крым:Семь тысяч пострадавших в Курской области получили выплаты – МЧС На защиту приграничья России выделят дополнительные силы – Белоусов

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росэнергоатом, курчатов, курская аэс, курская область, безопасность, мнения, александр гусев