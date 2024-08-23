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Поражение Курской АЭС при ударах ВСУ чревато техногенной катастрофой - РИА Новости Крым, 23.08.2024
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Поражение Курской АЭС при ударах ВСУ чревато техногенной катастрофой
Поражение Курской АЭС при ударах ВСУ чревато техногенной катастрофой - РИА Новости Крым, 23.08.2024
Поражение Курской АЭС при ударах ВСУ чревато техногенной катастрофой
Разрушения, к которым могут привести удары Вооруженных сил Украины по Курской АЭС в городе Курчатов, чреваты крупнейшей техногенной катастрофой, при которой... РИА Новости Крым, 23.08.2024
2024-08-23T20:41
2024-08-23T20:41
росэнергоатом
курчатов
курская аэс
курская область
безопасность
мнения
александр гусев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Разрушения, к которым могут привести удары Вооруженных сил Украины по Курской АЭС в городе Курчатов, чреваты крупнейшей техногенной катастрофой, при которой радиоактивное загрязнение однозначно охватит не только территории России и всю Украину, но и всю Европу. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил доктор политических наук, профессор Александр Гусев.По словам Гусева, Курская АЭС в Курчатове – это не только очень серьезный энергетический объект, "а объект, который определяет в целом национальную безопасность нашей страны: энергетическую, политическую, военную и так далее".И если удар ВСУ придется по ней, это станет крупнейшей катастрофой с непредсказуемыми последствиями, считает эксперт."Я как сотрудник Минатома в прошлом и человек, который занимался достаточно длительное время радионуклидным загрязнением, могу сказать, что это коснется не только территории России. До границы с Украиной недалеко. Это практически покроет территорию. И территория Европы практически вся попадает под зону действия этой техногенной катастрофы", – сказал Гусев.Он добавил, что такая катастрофа будет не просто техногенная, а цивилизационная.Гусев также высказал уверенность в том, что противник будет вытеснен с территории России.Накануне, 22 августа, Путин заявил о попытке ВСУ нанести удары по Курской атомной электростанции. Позже в этот день Росатоме оценили радиационный фон на АЭС. А 23 августа сообщили об отключении энергоблока. Ранее сегодня посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил журналистам, что президент РФ Владимир Путин уже принял решение относительно того, каким должен быть ответ за нападение ВСУ на российское приграничье, в частности Курскую область. А в Пентагоне прокомментировали возможность ударов по России со стороны Украины оружием США.О ситуации в Курской области по состоянию на 23 августа сообщали в Минобороны России. Читайте также на РИА Новости Крым:Семь тысяч пострадавших в Курской области получили выплаты – МЧС На защиту приграничья России выделят дополнительные силы – Белоусов
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РИА Новости Крым
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росэнергоатом, курчатов, курская аэс, курская область, безопасность, мнения, александр гусев
Поражение Курской АЭС при ударах ВСУ чревато техногенной катастрофой

Удар ВСУ по Курской АЭС ставит угрожает радиоактивным заражением всей Европе – Гусев

20:41 23.08.2024
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкКурская АЭС
Курская АЭС - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Разрушения, к которым могут привести удары Вооруженных сил Украины по Курской АЭС в городе Курчатов, чреваты крупнейшей техногенной катастрофой, при которой радиоактивное загрязнение однозначно охватит не только территории России и всю Украину, но и всю Европу. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил доктор политических наук, профессор Александр Гусев.
По словам Гусева, Курская АЭС в Курчатове – это не только очень серьезный энергетический объект, "а объект, который определяет в целом национальную безопасность нашей страны: энергетическую, политическую, военную и так далее".
И если удар ВСУ придется по ней, это станет крупнейшей катастрофой с непредсказуемыми последствиями, считает эксперт.
"Я как сотрудник Минатома в прошлом и человек, который занимался достаточно длительное время радионуклидным загрязнением, могу сказать, что это коснется не только территории России. До границы с Украиной недалеко. Это практически покроет территорию. И территория Европы практически вся попадает под зону действия этой техногенной катастрофы", – сказал Гусев.
Он добавил, что такая катастрофа будет не просто техногенная, а цивилизационная.
"Я даже не могу применить термин, что это может быть… Поэтому наши силы приведены в полную боевую готовность, наши ПВО будут сбивать все. Конечно, безопасность атомного объекта, это фактически задача номер один", – отметил он.
Гусев также высказал уверенность в том, что противник будет вытеснен с территории России.
Накануне, 22 августа, Путин заявил о попытке ВСУ нанести удары по Курской атомной электростанции. Позже в этот день Росатоме оценили радиационный фон на АЭС. А 23 августа сообщили об отключении энергоблока.
Ранее сегодня посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил журналистам, что президент РФ Владимир Путин уже принял решение относительно того, каким должен быть ответ за нападение ВСУ на российское приграничье, в частности Курскую область. А в Пентагоне прокомментировали возможность ударов по России со стороны Украины оружием США.
О ситуации в Курской области по состоянию на 23 августа сообщали в Минобороны России.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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РосэнергоатомКурчатовКурская АЭСКурская областьБезопасностьМненияАлександр Гусев
 
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