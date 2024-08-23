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Радиационный фон на Курской АЭС в норме - Росэнергоатом - РИА Новости Крым, 23.08.2024
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Радиационный фон на Курской АЭС в норме - Росэнергоатом
Радиационный фон на Курской АЭС в норме - Росэнергоатом - РИА Новости Крым, 23.08.2024
Радиационный фон на Курской АЭС в норме - Росэнергоатом
Курская АЭС работает штатно, радиационный фон в норме, сообщает "Росэнергоатом". РИА Новости Крым, 23.08.2024
2024-08-23T09:58
2024-08-23T10:22
курская аэс
росэнергоатом
новости
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
ядерная энергетика
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. Курская АЭС работает штатно, радиационный фон в норме, сообщает "Росэнергоатом".В Telegram-канале ведомства также сообщили, что энергоблок № 4 Курской АЭС будет отключен от сети 25 августа для проведения планово-предупредительного ремонта в соответствии с годовым графиком.Вооруженные силы Украины пытались наносить удары по Курской атомной электростанции, МАГАТЭ уже проинформировано об этом, заявил накануне президент России Владимир Путин.Гросси, в свою очередь, отметил, что боевые действия возле Курской АЭС представляют собой серьезный риск для ядерной безопасности. Он также сообщил, что на следующей неделе посетит станцию, чтобы сделать независимую оценку ситуации.РИА Новости ранее сообщало о подготовке киевским режимом ракетных ударов по местам хранения отработанного ядерного топлива на Курской и Запорожской атомных электростанциях.Для нанесения ударов ВСУ намерены использовать заряды с боеголовками, начиненными радиоактивным веществом. Сообщается, что эти боеприпасы уже находятся в населенном пункте Желтые Воды Днепропетровской области.Минобороны России пообещало немедленный жесткий ответ на эти действия врага.Читайте также на РИА Новости Крым:В Минобороны пригрозили немедленным ответом в случае удара по Курской АЭСПереговоры с Киевом после вторжения в Курскую область исключены - ЛавровПровокация Зеленского в Курской области: цели раскрыли западные СМИ
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курская аэс, росэнергоатом, новости, курская область, ситуация в курской области после нападения всу, ядерная энергетика, безопасность
Радиационный фон на Курской АЭС в норме - Росэнергоатом

Ситуация на Курской АЭС штатная, радиационный фон в норме - Росэнергоатом

09:58 23.08.2024 (обновлено: 10:22 23.08.2024)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкКурская АЭС в Курчатове
Курская АЭС в Курчатове - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. Курская АЭС работает штатно, радиационный фон в норме, сообщает "Росэнергоатом".
"Станция работает в штатном режиме. Радиационный фон находится на уровне природных значений", - цитирует РИА Новости пресс-службу концерна.
В Telegram-канале ведомства также сообщили, что энергоблок № 4 Курской АЭС будет отключен от сети 25 августа для проведения планово-предупредительного ремонта в соответствии с годовым графиком.
"Ремонт рассчитан на 59 суток. Две тысячи специалистов Курской АЭС, "Атомэнергоремонта" и "Пролога" проведут работы по 13-ти тысячам технических позиций — в том числе по модернизации и продлению срока эксплуатации оборудования", - говорится в сообщении.
Вооруженные силы Украины пытались наносить удары по Курской атомной электростанции, МАГАТЭ уже проинформировано об этом, заявил накануне президент России Владимир Путин.
Гросси, в свою очередь, отметил, что боевые действия возле Курской АЭС представляют собой серьезный риск для ядерной безопасности. Он также сообщил, что на следующей неделе посетит станцию, чтобы сделать независимую оценку ситуации.
РИА Новости ранее сообщало о подготовке киевским режимом ракетных ударов по местам хранения отработанного ядерного топлива на Курской и Запорожской атомных электростанциях.
Для нанесения ударов ВСУ намерены использовать заряды с боеголовками, начиненными радиоактивным веществом. Сообщается, что эти боеприпасы уже находятся в населенном пункте Желтые Воды Днепропетровской области.
Минобороны России пообещало немедленный жесткий ответ на эти действия врага.
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Курская АЭСРосэнергоатомНовостиКурская областьСитуация в Курской области после нападения ВСУЯдерная энергетикаБезопасность
 
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