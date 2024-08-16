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Ядерная провокация: ВСУ готовят удары по Курской и Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 16.08.2024
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Ядерная провокация: ВСУ готовят удары по Курской и Запорожской АЭС
Ядерная провокация: ВСУ готовят удары по Курской и Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 16.08.2024
Ядерная провокация: ВСУ готовят удары по Курской и Запорожской АЭС
Вооруженные формирования Украины планируют нанесение ракетных ударов по местам хранения отработанного ядерного топлива на Курской и Запорожской атомных... РИА Новости Крым, 16.08.2024
2024-08-16T22:42
2024-08-16T23:07
новости
заэс (запорожская атомная электростанция)
курская аэс
запорожская область
курская область
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные формирования Украины планируют нанесение ракетных ударов по местам хранения отработанного ядерного топлива на Курской и Запорожской атомных электростанциях. Об этом сообщает РИА Новости.Для нанесения ударов киевский режим намерен использовать заряды с боеголовками, начиненными радиоактивным веществом. Сообщается, что эти боеприпасы уже находятся в населенном пункте Желтые Воды Днепропетровской области.Также отмечается, что операцию курируют западные спецслужбы, в частности, британские.В военно-гражданской администрации Харьковской области заявили, что цель готовящихся ударов ВСУ по российским ядерным объектам – последующие обвинения России в провокации и "самообстреле". Там же отметили, что данные о готовящейся атаке на ядерные объекты в России получены от украинских военнопленных.В среду пресс-служба Росгвардии РФ сообщила, что приняты дополнительные меры для охраны Курской АЭС, в том числе от беспилотных атак украинских боевиков.Меры безопасности на Курской атомной электростанции усилены в рамках обеспечения безопасности особо важного охраняемого объекта. Сейчас в Курской области введен режим ЧС из-за прорыва в приграничье украинских боевиков.11 августа вечером при атаке ВСУ на Энергодар произошло возгорание объекта охладительных систем ЗАЭС. Как сообщила директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина, градирня Запорожской АЭС выгорела изнутри после ударов украинских беспилотников, сроки восстановления станут понятны после оценки ущерба.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев под руководством коллективного Запада принялся за ядерный террор континента. По мнению постоянного представителя Республики Крым при президенте России – вице-премьера крымского правительства Георгия Мурадова, киевский режим изобрел собственную доктрину "ядерного устрашения", атаковав Запорожскую АЭС, что является прямой угрозой безопасности всего мира.Президент России Владимир Путин ранее подчеркнул, что обстрелы украинскими войсками Запорожской атомной электростанции требуют особого внимания со стороны РФ, игнорирование этих атак спонсорами киевского режима является большой их ошибкой.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперты МАГАТЭ стали свидетелями пожара на Запорожской АЭСУдар ВСУ нарушил физическую целостность ЗАЭСПост радиационного контроля ЗАЭС полностью уничтожен ударом боевиков
заэс (запорожская атомная электростанция)
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Новости
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РИА Новости Крым
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новости, заэс (запорожская атомная электростанция), курская аэс, запорожская область, курская область, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Ядерная провокация: ВСУ готовят удары по Курской и Запорожской АЭС

ВСУ планируют атаковать места хранения ядерного топлива на Запорожской и Курской АЭС

22:42 16.08.2024 (обновлено: 23:07 16.08.2024)
 
© РИА Новости КрымЗнак радиационной опасности
Знак радиационной опасности - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные формирования Украины планируют нанесение ракетных ударов по местам хранения отработанного ядерного топлива на Курской и Запорожской атомных электростанциях. Об этом сообщает РИА Новости.

"Согласно полученной информации, противник может нанести удары по территориям Курской и Запорожской АЭС. Целью являются места хранения отработавшего ядерного топлива", – говорится в сообщении.

Для нанесения ударов киевский режим намерен использовать заряды с боеголовками, начиненными радиоактивным веществом. Сообщается, что эти боеприпасы уже находятся в населенном пункте Желтые Воды Днепропетровской области.
Также отмечается, что операцию курируют западные спецслужбы, в частности, британские.
В военно-гражданской администрации Харьковской области заявили, что цель готовящихся ударов ВСУ по российским ядерным объектам – последующие обвинения России в провокации и "самообстреле". Там же отметили, что данные о готовящейся атаке на ядерные объекты в России получены от украинских военнопленных.
В среду пресс-служба Росгвардии РФ сообщила, что приняты дополнительные меры для охраны Курской АЭС, в том числе от беспилотных атак украинских боевиков.
Меры безопасности на Курской атомной электростанции усилены в рамках обеспечения безопасности особо важного охраняемого объекта. Сейчас в Курской области введен режим ЧС из-за прорыва в приграничье украинских боевиков.
11 августа вечером при атаке ВСУ на Энергодар произошло возгорание объекта охладительных систем ЗАЭС. Как сообщила директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина, градирня Запорожской АЭС выгорела изнутри после ударов украинских беспилотников, сроки восстановления станут понятны после оценки ущерба.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев под руководством коллективного Запада принялся за ядерный террор континента. По мнению постоянного представителя Республики Крым при президенте России – вице-премьера крымского правительства Георгия Мурадова, киевский режим изобрел собственную доктрину "ядерного устрашения", атаковав Запорожскую АЭС, что является прямой угрозой безопасности всего мира.
Президент России Владимир Путин ранее подчеркнул, что обстрелы украинскими войсками Запорожской атомной электростанции требуют особого внимания со стороны РФ, игнорирование этих атак спонсорами киевского режима является большой их ошибкой.
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НовостиЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)Курская АЭСЗапорожская областьКурская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУ
 
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22:42Ядерная провокация: ВСУ готовят удары по Курской и Запорожской АЭС
22:39Две установки ЗРК Patriot уничтожены в Днепропетровской области
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22:03Главные новости Крыма: 16 августа
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