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В Курской области введен режим ЧС

В Курской области введен режим ЧС - РИА Новости Крым, 07.08.2024

В Курской области введен режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Курской области. О соответствующем решении сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости Крым, 07.08.2024

2024-08-07T20:34

2024-08-07T20:34

2024-08-07T20:38

курская область

обстрелы курской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Курской области. О соответствующем решении сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.Он добавил, что лично будет контролировать ситуацию и координировать работу сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в области до улучшения оперативной обстановки.Атака на Курскую областьВ 5:30 6 августа подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. Войска прикрытия государственной границы совместно с подразделениями пограничных войск ФСБ России отражали атаки и наносили огневые удары по противнику в районе границы и резервам на территории Сумской области.В результате нападения на приграничье погибли пять человек и ранены более 20. Для оказания помощи медикам в Курскую область прибыла группа врачей, многие российские губернаторы выразили готовность помочь пострадавшему региону. Президент России Владимир Путин назвал нападение на курское приграничье очередной масштабной провокацией Киева, который ведет неизбирательную стрельбу по гражданским объектам региона. СК возбудил уголовное дело по ряду статей и сейчас устанавливает круг причастных к атаке лиц.Как сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ – первый замминистра обороны России Валерий Герасимов, действиями подразделений прикрытия госграницы совместно с пограничниками и подразделениями усиления, ударами авиации, ракетных войск и артиллерии продвижение противника вглубь территории на Курском направлении остановлено.Он заверил, что операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу.Читайте также на РИА Новости Крым:Российский "Искандер" разгромил скопление техники ВСУ в Курской областиНа Курской АЭС усилены меры безопасностиЧто стоит за нападением ВСУ на Курскую область – мнение эксперта

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, обстрелы курской области, режим чс, алексей смирнов, безопасность, россия, новости