https://crimea.ria.ru/20240807/na-kurskoy-aes-usileny-mery-bezopasnosti--1139436934.html

На Курской АЭС усилены меры безопасности

На Курской АЭС усилены меры безопасности - РИА Новости Крым, 07.08.2024

На Курской АЭС усилены меры безопасности

Меры безопасности на Курской атомной электростанции усилены в рамках обеспечения безопасности особо важного охраняемого объекта. Об этом сообщает Федеральная... РИА Новости Крым, 07.08.2024

2024-08-07T20:00

2024-08-07T20:00

2024-08-07T20:01

курская аэс

курская область

безопасность

росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Меры безопасности на Курской атомной электростанции усилены в рамках обеспечения безопасности особо важного охраняемого объекта. Об этом сообщает Федеральная служба войск национальной гвардии РФ.Кроме того, наращиваются силы для борьбы с украинскими диверсионно-разведывательными группами в Курской и Белгородской областях."Росгвардия во взаимодействии с Министерством обороны России и Пограничной службой ФСБ России нарастили силы и средства для эффективного решения задач по борьбе с диверсионно- разведывательными группами ВСУ в Курской и Белгородской областях", - отметили силовики.Также выделены дополнительные силы в распоряжение оперативного штаба под руководством врио губернатора Курской области Алексея Смирнова.Атака на Курскую областьВ 5:30 6 августа подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. Войска прикрытия государственной границы совместно с подразделениями пограничных войск ФСБ России отражали атаки и наносили огневые удары по противнику в районе границы и резервам на территории Сумской области.В результате нападения на приграничье погибли пять человек и ранены более 20. Для оказания помощи медикам в Курскую область прибыла группа врачей, многие российские губернаторы выразили готовность помочь пострадавшему региону. Президент России Владимир Путин назвал нападение на курское приграничье очередной масштабной провокацией Киева, который ведет неизбирательную стрельбу по гражданским объектам региона. СК возбудил уголовное дело по ряду статей и сейчас устанавливает круг причастных к атаке лиц.Как сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ – первый замминистра обороны России Валерий Герасимов, действиями подразделений прикрытия госграницы совместно с пограничниками и подразделениями усиления, ударами авиации, ракетных войск и артиллерии продвижение противника вглубь территории на Курском направлении остановлено.Он заверил, что операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин прокомментировал атаку ВСУ на Курскую областьРакетные удары и тысячи эвакуированных – обстановка в Курской областиЧем грозит остановка Запорожской АЭС - власти

https://crimea.ria.ru/20240807/chto-stoit-za-napadeniem-vsu-na-kurskuyu-oblast--mnenie-eksperta-1139435414.html

курская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская аэс, курская область, безопасность, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), обстрелы всу, обстрелы курской области, новости