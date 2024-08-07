Рейтинг@Mail.ru
На Курской АЭС усилены меры безопасности - РИА Новости Крым, 07.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240807/na-kurskoy-aes-usileny-mery-bezopasnosti--1139436934.html
На Курской АЭС усилены меры безопасности
На Курской АЭС усилены меры безопасности - РИА Новости Крым, 07.08.2024
На Курской АЭС усилены меры безопасности
Меры безопасности на Курской атомной электростанции усилены в рамках обеспечения безопасности особо важного охраняемого объекта. Об этом сообщает Федеральная... РИА Новости Крым, 07.08.2024
2024-08-07T20:00
2024-08-07T20:01
курская аэс
курская область
безопасность
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
обстрелы всу
обстрелы курской области
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/05/1124072593_0:63:3084:1797_1920x0_80_0_0_8ed8686a6ba863da2708c7bd82f0c8e8.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Меры безопасности на Курской атомной электростанции усилены в рамках обеспечения безопасности особо важного охраняемого объекта. Об этом сообщает Федеральная служба войск национальной гвардии РФ.Кроме того, наращиваются силы для борьбы с украинскими диверсионно-разведывательными группами в Курской и Белгородской областях."Росгвардия во взаимодействии с Министерством обороны России и Пограничной службой ФСБ России нарастили силы и средства для эффективного решения задач по борьбе с диверсионно- разведывательными группами ВСУ в Курской и Белгородской областях", - отметили силовики.Также выделены дополнительные силы в распоряжение оперативного штаба под руководством врио губернатора Курской области Алексея Смирнова.Атака на Курскую областьВ 5:30 6 августа подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. Войска прикрытия государственной границы совместно с подразделениями пограничных войск ФСБ России отражали атаки и наносили огневые удары по противнику в районе границы и резервам на территории Сумской области.В результате нападения на приграничье погибли пять человек и ранены более 20. Для оказания помощи медикам в Курскую область прибыла группа врачей, многие российские губернаторы выразили готовность помочь пострадавшему региону. Президент России Владимир Путин назвал нападение на курское приграничье очередной масштабной провокацией Киева, который ведет неизбирательную стрельбу по гражданским объектам региона. СК возбудил уголовное дело по ряду статей и сейчас устанавливает круг причастных к атаке лиц.Как сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ – первый замминистра обороны России Валерий Герасимов, действиями подразделений прикрытия госграницы совместно с пограничниками и подразделениями усиления, ударами авиации, ракетных войск и артиллерии продвижение противника вглубь территории на Курском направлении остановлено.Он заверил, что операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин прокомментировал атаку ВСУ на Курскую областьРакетные удары и тысячи эвакуированных – обстановка в Курской областиЧем грозит остановка Запорожской АЭС - власти
https://crimea.ria.ru/20240807/chto-stoit-za-napadeniem-vsu-na-kurskuyu-oblast--mnenie-eksperta-1139435414.html
курская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/05/1124072593_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_605f0dec24f9be1f227f17c581df3bf9.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
курская аэс, курская область, безопасность, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), обстрелы всу, обстрелы курской области, новости
На Курской АЭС усилены меры безопасности

Росгвардия усилила меры безопасности на Курской АЭС

20:00 07.08.2024 (обновлено: 20:01 07.08.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкКурская АЭС
Курская АЭС - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости . Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Меры безопасности на Курской атомной электростанции усилены в рамках обеспечения безопасности особо важного охраняемого объекта. Об этом сообщает Федеральная служба войск национальной гвардии РФ.
"В рамках обеспечения безопасности особо важного охраняемого объекта подразделения Росгвардии приняли дополнительные меры для защиты Курской атомной электростанции", - говорится в сообщении.
Кроме того, наращиваются силы для борьбы с украинскими диверсионно-разведывательными группами в Курской и Белгородской областях.
"Росгвардия во взаимодействии с Министерством обороны России и Пограничной службой ФСБ России нарастили силы и средства для эффективного решения задач по борьбе с диверсионно- разведывательными группами ВСУ в Курской и Белгородской областях", - отметили силовики.
Также выделены дополнительные силы в распоряжение оперативного штаба под руководством врио губернатора Курской области Алексея Смирнова.

Атака на Курскую область

В 5:30 6 августа подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. Войска прикрытия государственной границы совместно с подразделениями пограничных войск ФСБ России отражали атаки и наносили огневые удары по противнику в районе границы и резервам на территории Сумской области.
В результате нападения на приграничье погибли пять человек и ранены более 20. Для оказания помощи медикам в Курскую область прибыла группа врачей, многие российские губернаторы выразили готовность помочь пострадавшему региону. Президент России Владимир Путин назвал нападение на курское приграничье очередной масштабной провокацией Киева, который ведет неизбирательную стрельбу по гражданским объектам региона. СК возбудил уголовное дело по ряду статей и сейчас устанавливает круг причастных к атаке лиц.
Как сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ – первый замминистра обороны России Валерий Герасимов, действиями подразделений прикрытия госграницы совместно с пограничниками и подразделениями усиления, ударами авиации, ракетных войск и артиллерии продвижение противника вглубь территории на Курском направлении остановлено.
Он заверил, что операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин прокомментировал атаку ВСУ на Курскую область
Ракетные удары и тысячи эвакуированных – обстановка в Курской области
Чем грозит остановка Запорожской АЭС - власти
ВСУ обстреляли город Суджа в Курской области
19:07Радио "Спутник в Крыму"
Что стоит за нападением ВСУ на Курскую область – мнение эксперта
 
Курская АЭСКурская областьБезопасностьРосгвардия (Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации)Обстрелы ВСУОбстрелы Курской областиНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:24Вместе преодолеем последствия атак ВСУ: Аксенов о ЧС в Курской области
21:09Стрельба из артиллерии слышна в Новороссийске – что происходит
21:06Число пострадавших от атаки ВСУ на Курскую область выросло до 31
20:51В Госдепе прокомментировали атаку ВСУ на Курскую область
20:41Что будет с ключевой ставкой ЦБ этой осенью – прогноз депутата Госдумы
20:34В Курской области введен режим ЧС
20:29Когда в Евпатории возобновят подачу горячей воды
20:19"Путь воды": как в условиях засухи поливают сады в Качинской долине Крыма
20:00На Курской АЭС усилены меры безопасности
19:45Поставки бензина Аи-95 в Крым задерживаются – власти назвали причину
19:31Российский "Искандер" разгромил скопление техники ВСУ в Курской области
19:28В Крыму объявлено новое штормовое предупреждение
19:07Что стоит за нападением ВСУ на Курскую область – мнение эксперта
18:52Велосипедист травмировал руку в горах Крыма
18:41Мы столько никогда не строили: Хуснуллин об объемах ввода жилья в России
18:24В Новом Свете отремонтировали разрушенную штормом тропу Голицына
18:12ВСУ трижды атаковали Шебекино – ранены шесть человек
17:59Как провокации ВСУ в Курской области повлияют на ход спецоперации
17:29Обезьяна укусила шестилетнего мальчика на Кубани
17:06Очередь перед Крымским мостом выросла вдвое
Лента новостейМолния