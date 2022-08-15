https://crimea.ria.ru/20220815/chem-grozit-ostanovka-zaporozhskoy-aes---vlasti-1124165778.html

Чем грозит остановка Запорожской АЭС - власти

Чем грозит остановка Запорожской АЭС - власти - РИА Новости Крым, 15.08.2022

Чем грозит остановка Запорожской АЭС - власти

В ночь на понедельник ВСУ снова произвели обстрел Запорожской АЭС, огневые позиции боевиков подавлены российскими средствами ПВО. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 15.08.2022

2022-08-15T12:14

2022-08-15T12:14

2022-08-15T12:14

новая жизнь на освобожденных территориях

запорожская область

всу (вооруженные силы украины)

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым, Галина Оленева. В ночь на понедельник ВСУ снова произвели обстрел Запорожской АЭС, огневые позиции боевиков подавлены российскими средствами ПВО. Об этом РИА Новости Крым рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Ситуация пока спокойная. Ночью были подавлены несколько огневых позиций, из которых велся обстрел. После этого обстрелы прекратились. Уровень радиации в пределах нормы. Обстановка рабочая", - рассказал Рогов.Он напомнил, что из-за постоянных обстрелов нагрузки на Запорожской АЭС снижены до минимума и пояснил, почему полная остановка станции является крайне не желательным сценарием.Ранее Рогов заявил, что остановить обстрелы ЗАЭС, которые производятся ВСУ по корректировкам из США и Британии, может только дальнейшее продвижение войск РФ и освобождение ряда населенных пунктов на правом берегу Днепра, откуда ведется огонь.С июля 2022 года объект подвергается атакам со стороны Украины. Так, в результате атаки БПЛА 20 июля пострадали 11 сотрудников АЭС, 28 июля атакован поселок в Энергодаре, где проживают работники станции, тремя артиллерийскими ударами по ЗАЭС 5 августа выведена из строя аппаратура одного из энергоблоков, в городе частично отсутствуют электричество и энергоснабжение, на станции произошло факельное возгорание водорода. В ночь на 7 августа украинские военные обстреляли ЗАЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции. В зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. 8 августа на объекте произошел скачок напряжения, для недопущения сбоев в работе АЭС персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.12 августа украинский снаряд упал в 10 метрах от хранилища ядерных отходов на ЗАЭС.Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий подчеркнул, что в случае возникновения техногенной катастрофы после ударов ВСУ по Запорожской атомной электростанции пострадает часть западных областей Украины и далее вся Европа.

https://crimea.ria.ru/20220815/rezhim-tishiny-predlozhili-obyavit-vokrug-zaporozhskoy-aes-1124163411.html

https://crimea.ria.ru/20220811/gensek-oon-sdelal-zayavlenie-o-situatsii-vokrug-zaporozhskoy-aes-1124138279.html

запорожская область

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

запорожская область, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине