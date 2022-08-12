https://crimea.ria.ru/20220812/ukrainskiy-snaryad-upal-v-10-metrakh-ot-khranilischa-yadernykh-otkhodov-na-zaes-1124146055.html

Украинский снаряд упал в 10 метрах от хранилища ядерных отходов на ЗАЭС

Украинский снаряд упал в 10 метрах от хранилища ядерных отходов на ЗАЭС - РИА Новости Крым, 12.08.2022

Украинский снаряд упал в 10 метрах от хранилища ядерных отходов на ЗАЭС

Один из снарядов после обстрела ВСУ упал в 10 метрах от бетонного хранилища ядерных отходов Запорожской атомной электростанции, удары наносятся с помощью... РИА Новости Крым, 12.08.2022

2022-08-12T11:32

2022-08-12T11:32

2022-08-12T11:42

запорожская область

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Один из снарядов после обстрела ВСУ упал в 10 метрах от бетонного хранилища ядерных отходов Запорожской атомной электростанции, удары наносятся с помощью управляемых снарядов западного производства. Об этом заявил представитель администрации региона Владимир Рогов в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, у местных властей есть доказательства, что для атак по ЗАЭС применяются именно управляемые снаряды."Обратите внимание, что обстрелы АЭС ведутся именно управляемыми снарядами производства тех же англосаксов. Они тем и опасны, что управляемыми – они летят туда, куда их отправляли", - добавил он.С июля 2022 года объект подвергается постоянным атакам со стороны Украины. Так, в результате атаки БПЛА 20 июля пострадали 11 сотрудников АЭС, 28 июля атакован поселок в Энергодаре, где проживают работники станции, тремя артиллерийскими ударами по ЗАЭС 5 августа выведена из строя аппаратура одного из энергоблоков. В ночь на 7 августа украинские военные обстреляли ЗАЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции. В зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. 8 августа на объекте произошел скачок напряжения, для недопущения сбоев в работе АЭС персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий подчеркнул, что в случае возникновения техногенной катастрофы после ударов ВСУ по Запорожской атомной электростанции пострадает часть западных областей Украины и далее вся Европа. Накануне состоялось заседание Совбеза ООН, где постпред России Василий Небензя заявил, что удары ВСУ по ядерным объектам толкают мир на грань ядерной катастрофы, ответственность за возможную катастрофу на Запорожской АЭС полностью ляжет на западных покровителей Киева.

https://crimea.ria.ru/20220812/udary-kieva-po-zaes-tolkayut-mir-na-gran-yadernoy-katastrofy---nebenzya-1124143770.html

запорожская область

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запорожская область, всу (вооруженные силы украины)