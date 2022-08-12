https://crimea.ria.ru/20220812/udary-kieva-po-zaes-tolkayut-mir-na-gran-yadernoy-katastrofy---nebenzya-1124143770.html
Удары Киева по ЗАЭС толкают мир на грань ядерной катастрофы - Небензя
Удары Киева по ЗАЭС толкают мир на грань ядерной катастрофы - Небензя - РИА Новости Крым, 12.08.2022
Удары Киева по ЗАЭС толкают мир на грань ядерной катастрофы - Небензя
Удары ВСУ по ядерным объектам толкают мир на грань ядерной катастрофы, ответственность за возможную катастрофу на Запорожской АЭС полностью ляжет на западных... РИА Новости Крым, 12.08.2022
2022-08-12T09:16
2022-08-12T09:16
2022-08-12T09:30
запорожская область
всу (вооруженные силы украины)
открытие железнодорожного движения по крымскому мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Удары ВСУ по ядерным объектам толкают мир на грань ядерной катастрофы, ответственность за возможную катастрофу на Запорожской АЭС полностью ляжет на западных покровителей Киева. Об этом заявил постпред России Василий Небензя на заседании Совбеза ООН.Он указал на регулярные обстрелы Запорожской атомной электростанции и призвал поддерживающих киевский режим страны принудить Украину немедленно их прекратить. Небензя обратился к руководству ООН и МАГАТЭ с просьбой "четко, без дипломатических формул, указать на реальный источник угрозы ядерной безопасности ЗАЭС – удары по ней ВСУ", а также указать Киеву на недопустимость таких действий и вероятные последствия. Сейчас риск масштабной радиационной катастрофы в Европе слишком велик и нужно принять исчерпывающие меры для ее недопущения."Если атаки ВСУ продолжатся, она (катастрофа) может произойти в любой момент. Тогда под угрозой радиоактивного заражения окажутся территории Киевской, Запорожской, Харьковской, Полтавской, Херсонской, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Винницкой областей, Донецкой и Луганской народных республики, приграничные районы России и Белоруссии, а также Молдавии, Болгарии и Румынии", - заявил Небензя.Российский дипломат в ходе выступления назвал абсурдными обвинения Украины в адрес Российской Федерации в атаках на Запорожскую АЭС. Он указал на то, что территория электростанции контролируется российскими военными и логики в обстрелах своих же нет никакой.Более того – именно российские военные, охраняя объект, помогают предотвратить катастрофу на Запорожской АЭС. Если они покинут территорию, то Киев может использовать станцию для провокаций, заявил постпред.Небензя также подчеркнул, что Россия рассчитывает на визит специалистов МАГАТЭ на ЗАЭС и готова оказать всяческое содействие в его организации и проведении. Он выразил надежду, что в нынешней ситуации генсек ООН "осознает всю полноту своей ответственности" и не станет препятствовать проведению этой миссии.С июля 2022 года объект подвергается атакам со стороны Украины. Так, в результате атаки БПЛА 20 июля пострадали 11 сотрудников АЭС, 28 июля атакован поселок в Энергодаре, где проживают работники станции, тремя артиллерийскими ударами по ЗАЭС 5 августа выведена из строя аппаратура одного из энергоблоков, в городе частично отсутствуют электричество и энергоснабжение, на станции произошло факельное возгорание водорода. В ночь на 7 августа украинские военные обстреляли ЗАЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции. В зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. 8 августа на объекте произошел скачок напряжения, для недопущения сбоев в работе АЭС персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.В конце июля в МИД РФ заявили, что атаки украинских военных на Запорожскую АЭС демонстрируют нацеленность киевского режима на создание предпосылок ядерной катастрофы для всей Европы, что полностью устраивает Запад. В августе в министерстве сообщили, что департамент безопасности секретариата ООН не согласовал поездку гендиректора МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, что позволило Киеву вновь провести провокации в районе станции. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в ситуации с ударами ВСУ по Запорожской АЭС мир "ходит по краю".Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий подчеркнул, что в случае возникновения техногенной катастрофы после ударов ВСУ по Запорожской атомной электростанции пострадает часть западных областей Украины и далее вся Европа.
https://crimea.ria.ru/20220808/dva-iz-shesti-energoblokov-zaes-rabotayut-ne-na-polnuyu-moschnost--vlasti-1124099415.html
https://crimea.ria.ru/20220812/volodin-otvetstvennost-za-obstrely-zaes-budet-na-baydene-i-zelenskom-1124143628.html
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запорожская область, всу (вооруженные силы украины), открытие железнодорожного движения по крымскому мосту
Удары Киева по ЗАЭС толкают мир на грань ядерной катастрофы - Небензя
Постпред России Небензя: ответственность за возможную катастрофу на ЗАЭС лежит на Западе
09:16 12.08.2022 (обновлено: 09:30 12.08.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Удары ВСУ по ядерным объектам толкают мир на грань ядерной катастрофы, ответственность за возможную катастрофу на Запорожской АЭС полностью ляжет на западных покровителей Киева. Об этом заявил постпред России Василий Небензя на заседании Совбеза ООН.
"Реальный масштаб ядерной катастрофы на ЗАЭС даже сложно представить. Ответственность за это ляжет в таком случае на западных спонсоров Киева", - сказал дипломат.
Он указал на регулярные обстрелы Запорожской атомной электростанции и призвал поддерживающих киевский режим страны принудить Украину немедленно их прекратить. Небензя обратился к руководству ООН и МАГАТЭ с просьбой "четко, без дипломатических формул, указать на реальный источник угрозы ядерной безопасности ЗАЭС – удары по ней ВСУ", а также указать Киеву на недопустимость таких действий и вероятные последствия. Сейчас риск масштабной радиационной катастрофы в Европе слишком велик и нужно принять исчерпывающие меры для ее недопущения.
"Если атаки ВСУ продолжатся, она (катастрофа) может произойти в любой момент. Тогда под угрозой радиоактивного заражения окажутся территории Киевской, Запорожской, Харьковской, Полтавской, Херсонской, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Винницкой областей, Донецкой и Луганской народных республики, приграничные районы России и Белоруссии, а также Молдавии, Болгарии и Румынии", - заявил Небензя.
Российский дипломат в ходе выступления назвал абсурдными обвинения Украины в адрес Российской Федерации в атаках на Запорожскую АЭС. Он указал на то, что территория электростанции контролируется российскими военными и логики в обстрелах своих же нет никакой.
"Элементарная логика подсказывает, что у наших военных нет никаких причин обстреливать ни станцию, ни город, ни самих себя", - добавил он.
Более того – именно российские военные, охраняя объект, помогают предотвратить катастрофу на Запорожской АЭС. Если они покинут территорию, то Киев может использовать станцию для провокаций, заявил постпред.
"Те, кто предлагает вывод российских войск, должны отдавать себе отчет в последствиях того, что этот объект останется без защиты и может быть использован Киевом и националистическими группировками для самых чудовищных провокаций", - подчеркнул он.
Небензя также подчеркнул, что Россия рассчитывает на визит специалистов МАГАТЭ на ЗАЭС и готова оказать всяческое содействие в его организации и проведении. Он выразил надежду, что в нынешней ситуации генсек ООН "осознает всю полноту своей ответственности" и не станет препятствовать проведению этой миссии.
"Со своей стороны готовы оказать максимально возможное содействие в решении всех организационных вопросов. Считаем оправданным, чтобы представители МАГАТЭ прибыли на ЗАЭС как можно скорее - возможно даже, до конца августа", - подчеркнул российский дипломат.
С июля 2022 года объект подвергается атакам со стороны Украины. Так, в результате атаки БПЛА 20 июля пострадали 11 сотрудников АЭС, 28 июля атакован поселок в Энергодаре, где проживают работники станции, тремя артиллерийскими ударами по ЗАЭС 5 августа выведена из строя аппаратура одного из энергоблоков, в городе частично отсутствуют электричество и энергоснабжение, на станции произошло факельное возгорание водорода. В ночь на 7 августа украинские военные обстреляли ЗАЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции. В зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. 8 августа на объекте произошел скачок напряжения, для недопущения сбоев в работе АЭС персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.
В конце июля в МИД РФ заявили, что атаки украинских военных на Запорожскую АЭС демонстрируют нацеленность киевского режима на создание предпосылок ядерной катастрофы для всей Европы, что полностью устраивает Запад. В августе в министерстве сообщили, что департамент безопасности секретариата ООН не согласовал поездку гендиректора МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, что позволило Киеву вновь провести провокации в районе станции. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в ситуации с ударами ВСУ по Запорожской АЭС мир "ходит по краю".
Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий подчеркнул, что в случае возникновения техногенной катастрофы после ударов ВСУ по Запорожской атомной электростанции пострадает часть западных областей Украины и далее вся Европа.